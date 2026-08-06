Zametací stroj s odsáváním KM 85/50 R Bp Pack Li+FC 2SB
S Li-Ion baterií, rychlonabíječkou a dvěma bočními kartáči ve standardní výbavě poskytuje zametací stroj působivě vysoký plošný výkon s nízkými nároky na údržbu.
Kompaktní, ovladatelný, nenáročný na údržbu, zametací stroj KM 85/50 R s pojezdem se úžasně snadno a pohodlně ovládá. Standardně se dodává s výkonnou lithium-iontovou baterií s dlouhou životností a kapacitou 90 Ah a odpovídající vestavěnou rychlonabíječkou. Specifikace výbavy také zahrnuje druhý boční kartáč pro zvýšení plošného výkonu až o 40 procent a velký prachový filtr pro bezprašnou práci, včetně funkce čištění filtru v sedě pro větší pohodlí. Výsuvné boční kartáče na obou stranách mají regulaci rychlosti, zatímco plovoucí hlavní zametací válec, který lze vyměnit bez nářadí a má zvenčí viditelný indikátor opotřebení, zajišťuje nejlepší výsledky čištění i na nerovných podlahách. Díky své hbitosti a ovladatelnosti je stroj vhodný i pro použití ve stísněných prostorech a nepřehledných prostorách. Má také jednoduchý koncept ovládání s promyšlenými designovými prvky, jako je blikající maják pro zvýšení bezpečnosti v pracovním prostředí a celogumová kola nezanechávající stopy pro ochranu podlah. V neposlední řadě integrovaný systém Home Base umožňuje snadné přenášení dalšího čisticího náčiní.
Charakteristické znaky a výhody
Promyšlená ergonomie pro vysoký komfort na pracovištiPřehledné a ergonomické umístění ovládacích prvků. Nastavení sedadla řidiče bez použití nářadí. Výškově nastavitelný volant.
Lithium-iontová baterie s dlouhou výdržíRychlonabíječka pro plné nabití baterie za pouhé 2 hodiny. Bezúdržbový bateriový systém bez nutnosti doplňování vody. Dlouhá provozní doba a vysoká produktivita díky rychlému a průběžnému nabíjení.
Výkonný filtrační systémPlochý skládaný filtr z polyesteru. Efektivní očišťování duálními stěrkami pohodlně z místa obsluhy. Přístup k filtru bez použití nářadí díky doširoka otevíracímu krytu stroje.
Chytrý koncept zásobníků
- 2 zásobníky pro snadné vyjímání a bezpečné vyprazdňování zametených nečistot
- Zásobníky na zametené nečistoty bez hran umožňují vyprazdňování beze zbytku.
- Kolečka na zásobníku pro zametené nečistoty usnadňují manipulaci při vyprazdňování.
Integrovaný systém Home-Base a odkládací plochy
- Různorodé praktické umístění pro nekomplikované používání dalších čisticích prostředků.
- Pro snadné umístění například kleští na hrubé nečistoty, koštěte, utěrky nebo doplňkové nádoby.
- Velká odkládací plocha na zádi stroje.
Kontrolka opotřebení hlavního zametacího válce
- Dobře viditelná zvnějšku.
- Přesné stanovení okamžiku výměny.
Zatahovací boční kartáč
- Chrání postranní kartáč před poškozením.
- Spolehlivé a robustní provedení.
- Snižuje náklady na údržbu a servis.
Kompaktní konstrukce pro nejvyšší obratnost
- Velmi dobrá manévrovatelnost stroje.
- Zvlášť vhodný i pro zastavěné a úzké prostory.
- Průjezd i běžnými dveřními otvory (90 cm).
Regulace otáček postranního kartáče
- Pro uzpůsobení počtu otáček postranního kartáče příslušnému druhu a množství nečistot.
- Snižuje případné zvíření prachu.
Výkyvně uložený hlavní zametací válec
- Není nutné seřizování z důvodu opotřebení.
- Vynikající zametání nečistot i na nerovném podkladu.
Specifikace
Technické údaje
|Trakční pohon
|DC Motor na stejnosměrný proud
|Pohon - výkon (V/W)
|24 / 1000
|Druh pohonu
|Elektrický
|Max. plošný výkon (m²/h)
|6510
|Max. plošný výkon se 2 bočními kartáči (m²/h)
|6510
|Pracovní šířka (mm)
|615
|Pracovní šířka se 2 postranními kartáči (mm)
|1085
|Kapacita baterií (Ah)
|90
|Napětí baterií (V)
|25,6
|Výdrž baterie (h)
|max. 2
|Nádoba na odpad (l)
|50
|Stoupavost (%)
|12
|Pracovní rychlost (km/h)
|6
|Filtrační plocha (m²)
|2,3
|Zatížení (kg)
|max. 90
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|210,7
|Hmotnost, připraveno k provozu (kg)
|185
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|212,7
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1350 x 1100 x 1300
Obsah balení
- Kola, nezanechávající šmouhy
Vybavení
- Ruční oklep filtru
- Mechanické čištění filtru
- Hlavní zametací válec výkyvný
- Regulace sacího objemu
- Klapka na hrubé nečistoty
- Princip přehazování přes hlavu
- Pohon pojezdu dopředu
- Pohon pojezdu dozadu
- Odsávání
- Venkovní provoz
- Vnitřní provoz
- Počet otáček bočního kartáče, nastavitelný
- Ukazatel baterií
- Počitadlo provozních hodin
- Nádoba na zametené nečistoty, mobilní
- Zametací funkce, vypínatelná
- Postranní kartáč, automatické vychýlení
- Automatické seřízení opotřebovaného hlavního zametacího válce
- Multifunkční displej
- Varianta upevnění Home Base
Oblasti použití
- Zvlášť vhodný k čištění výrobních, skladových a menších logistických hal
- Pro rychlé údržbové čištění v parkovacích domech a na parkovištích
- I pro menší objekty jako (malé) rodinné podniky, školní dvory, čerpací stanice nebo prodejce vozů