EFFEKTIV OPGRADERING AF FC 5

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Fc 5 neu

Lille forskel, stor virkning – takket være det nye sugehovedsdæksel med en større luftkanal og indbygget funktion, der løfter luven, er FC 5 endnu bedre til at samle støv og krummer op.

Den nye FC 5 Plus og FC 5 Ledningsfri er allerede som standard udstyret med et forbedret dæksel.

Ældre modeller kan nemt opgraderes ved at udskifte til det nye dæksel.

Har du en FC 5? Og er du i tvivl om du har det nye sugehovedsdæksel?

Floor CLeaner Illu neu

Tryk for at tage det af

Floor Cleaner Illu 2 neu

Drej det

Floor Cleaner Illu 3 neu

Kontrollér, om det er nødvendigt at udskifte det

Floor cleaner Illu 4 neu

Sæt dækslet på sugehovedet

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Part number FC

Hvor finder jeg varenummeret?

Nummeret står både på typeskiltet og under snavsetvandsbeholderen.

FC-sortimentet: Gulvvaskere til alle behov

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