EFFEKTIV OPGRADERING AF FC 5
Lille forskel, stor virkning – takket være det nye sugehovedsdæksel med en større luftkanal og indbygget funktion, der løfter luven, er FC 5 endnu bedre til at samle støv og krummer op.
Den nye FC 5 Plus og FC 5 Ledningsfri er allerede som standard udstyret med et forbedret dæksel.
Ældre modeller kan nemt opgraderes ved at udskifte til det nye dæksel.
Har du en FC 5? Og er du i tvivl om du har det nye sugehovedsdæksel?
Tryk for at tage det af
Drej det
Kontrollér, om det er nødvendigt at udskifte det
Sæt dækslet på sugehovedet
Hvor finder jeg varenummeret?
Nummeret står både på typeskiltet og under snavsetvandsbeholderen.