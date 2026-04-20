Vandfiltre

Water filter jug WFP 12
Nyd uforfalsket drikkeglæde med WFP 12 vandfilterkanden, der er fremstillet af 65 procent bioplast.* Vandkvaliteten og smagen forbedres; kalk, tungmetaller og rester fra vandhanen fjernes af vandfilteret. Genanvendelige filterpatroner forhindrer spild.
* Kande, kandeindsats, filterhus.
Fremstillet af 65% bioplast*.
Med et materialeindhold på 65 procent bioplast* hjælper WFP 12 vandfilteret også med at bevare værdifulde ressourcer.
Genanvendelig filterpatron
Vandfilterpatronen kan genbruges; det er kun det teposelignende filterindlæg, der skal udskiftes regelmæssigt. Filterkapaciteten rækker til 100 liter vand eller til ca. 4 uger. 3-i-1 Active Soft Bag Filter fjerner klor, forbedrer vandets smag og reducerer vandets hårdhed og kalk.
Indikator for filterskift uden batteri
En indikator for manuelt filterskift uden batterier er integreret på indersiden af låget. Når det gælder bortskaffelse, har Kärcher fjernet al elektronik for at forenkle genbrugsprocessen.
Ingen ridser, ingen udskridning
Takket være gummibasen undgås ridser på overflader. WFP 12 står fast uden at glide.
Let at fylde og hælde uden at dryppe
En magnetisk åbning i låget og et ergonomisk bredt håndtag sikrer, at den er nem at fylde, og at låget forbliver åbent under påfyldning og lukket, når det skal beskytte vandet. En bred tud forhindrer dryp.
Køleskabsvenlig
Med sit slanke design passer vandfilterkanden ind i enhver køleskabsdør.
Sådan fungerer WFP 12
3-i-1 Active Soft Bag-filteret fjerner klor, forbedrer vandets smag og reducerer vandets hårdhed og kalk - så du kan drikke uden besvær. Det betyder, at apparater som f.eks. kaffemaskiner også beskyttes mod virkningerne af kalk. Vandkvaliteten forbedres yderligere af det fine filternet, som også filtrerer tungmetaller og rester, der kommer fra vandrøret. Filterpatronen kan genbruges; kun det teposelignende Active Soft Bag-filter skal udskiftes regelmæssigt. Filterkapaciteten rækker til 100 liter vand eller til ca. 4 uger.
Anvendelsesområder for vandfilterkander
På kontoret eller hjemmekontoret
Folk drikker ofte for lidt på kontoret eller hjemmekontoret. Det sker ikke længere med WFP 12 vandfilter. Filterkanden kan bæres hen til skriveborde og arbejdsstationer eller bruges i mødelokaler.
Der hjemme
Det aktive softbag-filter i WFP 12 vandfilteret reducerer kalk, gør vandet blødere og forbedrer kvaliteten og smagen. Det er slut med at slæbe rundt på vanddunke eller købe plastikflasker.
Ude og på farten
WFP 12 vandfilteret er også ideelt til brug i autocampere, campingvogne og sommerhuse.
Hvad gør Kärcher WFP 12 vandfilterkanden?
WFP 12 vandfilterkanden filtrerer pålideligt kalk, klor, tungmetaller og rester, der kommer fra vandhanen, og forbedrer vandets smag. Den sikrer også, at levetiden for elektriske apparater som kaffemaskiner eller elkedler forlænges.
Kalkaflejringer
Smag
Klor
Tungmetaller
Partikler og mikroplast
Vandfiltersystemer
Tre grunde til at bruge vores WPC 120 UF vandfiltersystem
Effektiv filtrering
Det kraftige 4 trins filtersystem fjerner pålideligt partikler som mikroplast, reducerer tungmetaller og medicinrester i vandet og fjerner også bakterier og vira. Samtidig bevarer vandfilteret værdifulde mineraler, som er vigtige for kroppen, og forbedrer vandets smag.
Nem installation og betjening
Ingen pumpe, ingen strømtilslutning: WPC 120 UF vandfilteret kræver kun en vandtilslutning og lidt plads; vandtilslutningen til vandfilteret kan f.eks. være i skabet under køkkenvasken. Designarmaturet til udtagning af det filtrerede vand kan også nemt installeres og betjenes som en normal vandhane og er allerede inkluderet i leveringsomfanget. Armaturet fungerer således som en vandfilterhane.
Nem vedligeholdelse
Regelmæssig udskiftning af filteret er nok til en pålidelig funktion. Filteret kan nemt fjernes med en enkelt omdrejning. Pre Pure filteret skal kun udskiftes ca. hver 3. til 6. måned (eller efter 2.500 l); Hy-Protect- og Post Protect filtrene holder i op til 12 måneder (eller til filtrering af 2.500 l).
Sådan fungerer vandfiltersystemer
Pre Pure Filter
I 1. og 2. trin fjerner et partikelfilter og et aktivt kulfilter store svævestoffer fra vandet og forlænger dermed levetiden for de efterfølgende filtre.
Hy Protect Filter
Ultrafiltreringsmembranen i 3. trin fjerner selv bittesmå partikler ned til 0,1 mikrometer (500 gange finere end et menneskehår) - og fjerner dermed også mere end 99,9999 % af bakterierne.
Post Protect Filter
Det aktive kulfilter i 4. filtertrin fjerner klor, medicinrester og tungmetaller og forbedrer vandets smag uden at påvirke mineralindholdet.
Hvad gør Kärcher WPC 120 UF vandfilter?
WPC 120 UF vandfilteret fjerner pålideligt skadelige stoffer og partikler fra ledningsvandet og giver filtreret drikkevand af høj kvalitet, herunder: