Vandfiltre

Water filter jug WFP 12

Nyd uforfalsket drikkeglæde med WFP 12 vandfilterkanden, der er fremstillet af 65 procent bioplast.* Vandkvaliteten og smagen forbedres; kalk, tungmetaller og rester fra vandhanen fjernes af vandfilteret. Genanvendelige filterpatroner forhindrer spild.

* Kande, kandeindsats, filterhus.

Fremstillet af 65% bioplast*.

Med et materialeindhold på 65 procent bioplast* hjælper WFP 12 vandfilteret også med at bevare værdifulde ressourcer.

Genanvendelig filterpatron

Vandfilterpatronen kan genbruges; det er kun det teposelignende filterindlæg, der skal udskiftes regelmæssigt. Filterkapaciteten rækker til 100 liter vand eller til ca. 4 uger. 3-i-1 Active Soft Bag Filter fjerner klor, forbedrer vandets smag og reducerer vandets hårdhed og kalk.

Indikator for filterskift uden batteri

En indikator for manuelt filterskift uden batterier er integreret på indersiden af låget. Når det gælder bortskaffelse, har Kärcher fjernet al elektronik for at forenkle genbrugsprocessen.

Ingen ridser, ingen udskridning

Takket være gummibasen undgås ridser på overflader. WFP 12 står fast uden at glide.

Let at fylde og hælde uden at dryppe

En magnetisk åbning i låget og et ergonomisk bredt håndtag sikrer, at den er nem at fylde, og at låget forbliver åbent under påfyldning og lukket, når det skal beskytte vandet. En bred tud forhindrer dryp.

Køleskabsvenlig

Med sit slanke design passer vandfilterkanden ind i enhver køleskabsdør.

Sådan fungerer WFP 12

3-i-1 Active Soft Bag-filteret fjerner klor, forbedrer vandets smag og reducerer vandets hårdhed og kalk - så du kan drikke uden besvær. Det betyder, at apparater som f.eks. kaffemaskiner også beskyttes mod virkningerne af kalk. Vandkvaliteten forbedres yderligere af det fine filternet, som også filtrerer tungmetaller og rester, der kommer fra vandrøret. Filterpatronen kan genbruges; kun det teposelignende Active Soft Bag-filter skal udskiftes regelmæssigt. Filterkapaciteten rækker til 100 liter vand eller til ca. 4 uger.

Anvendelsesområder for vandfilterkander

Vandfilterkande på kontoret eller hjemmekontoret

På kontoret eller hjemmekontoret

Folk drikker ofte for lidt på kontoret eller hjemmekontoret. Det sker ikke længere med WFP 12 vandfilter. Filterkanden kan bæres hen til skriveborde og arbejdsstationer eller bruges i mødelokaler.

Vandfilterkande i hjemmet

Der hjemme

Det aktive softbag-filter i WFP 12 vandfilteret reducerer kalk, gør vandet blødere og forbedrer kvaliteten og smagen. Det er slut med at slæbe rundt på vanddunke eller købe plastikflasker.

Vandfilterkande on the go

Ude og på farten

WFP 12 vandfilteret er også ideelt til brug i autocampere, campingvogne og sommerhuse.

Hvad gør Kärcher WFP 12 vandfilterkanden?

WFP 12 vandfilterkanden filtrerer pålideligt kalk, klor, tungmetaller og rester, der kommer fra vandhanen, og forbedrer vandets smag. Den sikrer også, at levetiden for elektriske apparater som kaffemaskiner eller elkedler forlænges.

Kalkaflejringer

Smag

Klor

Tungmetaller

Partikler og mikroplast

Vandfiltersystemer

Tre grunde til at bruge vores WPC 120 UF vandfiltersystem

Effektiv filtrering

Det kraftige 4 trins filtersystem fjerner pålideligt partikler som mikroplast, reducerer tungmetaller og medicinrester i vandet og fjerner også bakterier og vira. Samtidig bevarer vandfilteret værdifulde mineraler, som er vigtige for kroppen, og forbedrer vandets smag.

Nem installation og betjening

Ingen pumpe, ingen strømtilslutning: WPC 120 UF vandfilteret kræver kun en vandtilslutning og lidt plads; vandtilslutningen til vandfilteret kan f.eks. være i skabet under køkkenvasken. Designarmaturet til udtagning af det filtrerede vand kan også nemt installeres og betjenes som en normal vandhane og er allerede inkluderet i leveringsomfanget. Armaturet fungerer således som en vandfilterhane.

Nem vedligeholdelse

Regelmæssig udskiftning af filteret er nok til en pålidelig funktion. Filteret kan nemt fjernes med en enkelt omdrejning. Pre Pure filteret skal kun udskiftes ca. hver 3. til 6. måned (eller efter 2.500 l); Hy-Protect- og Post Protect filtrene holder i op til 12 måneder (eller til filtrering af 2.500 l).

Sådan fungerer vandfiltersystemer

Pre Pure Filter

I 1. og 2. trin fjerner et partikelfilter og et aktivt kulfilter store svævestoffer fra vandet og forlænger dermed levetiden for de efterfølgende filtre.

Hy Protect Filter

Ultrafiltreringsmembranen i 3. trin fjerner selv bittesmå partikler ned til 0,1 mikrometer (500 gange finere end et menneskehår) - og fjerner dermed også mere end 99,9999 % af bakterierne.

Post Protect Filter

Det aktive kulfilter i 4. filtertrin fjerner klor, medicinrester og tungmetaller og forbedrer vandets smag uden at påvirke mineralindholdet.

Hvad gør Kärcher WPC 120 UF vandfilter?

WPC 120 UF vandfilteret fjerner pålideligt skadelige stoffer og partikler fra ledningsvandet og giver filtreret drikkevand af høj kvalitet, herunder:

Virus og bakterier

Rester af medicin

Klor

Partikler og mikroplast

Tungmetaller

FAQs

FAQs om vandfilterkander

Der anvendes et 3-i-1 filter bestående af et fint filternet, aktivt kul og blødgøringsharpiks. Det fjerner klor, forbedrer vandets smag, reducerer vandets hårdhed og kalk, fjerner rester fra vandrøret og beskytter mod kalk på apparater.

Plast fremstilles normalt af fossile olier som f.eks. råolie. WFP 12 består af 65 procent* bioplast. Det betyder, at 65 procent kommer fra køkkenaffald fra lokale husholdninger, skandinavisk træaffald og vegetabilsk olie, madolie og fiskeolieaffald.

* Kande, indvendig beholder, filterpatron

Vandfiltrene adskiller sig kun ved antallet af medfølgende filtre. WFP 12 + 1 leveres med et filter og WFP 12 + 3 med 3 filtre.

Filteret rækker til 100 liter filtreret vand eller 4 uger.

Filterudskiftningsintervallet kan indstilles på undersiden af dækslet til den måned, hvor det næste filter skal udskiftes. En påmindelse kan også planlægges i Home & Garden appen.

Ja, alle dele er BPA fri.

Nej. For at opnå optimal rengøring skal der bruges postevand mellem 5 og 25 °C.

FAQs om vandfiltersystemer

Vandfiltersystemet til drikkevand skal installeres på udtagningsstedet (normalt køkkenet) og anvendes med vand fra hanen, der opfylder WHO's minimumsstandarder for drikkevand. Systemet er ikke egnet til filtrering af salt- eller brøndvand.

Systemet kan tilsluttes alle normale 3/8« vandtilslutninger i husholdningen. Ved hjælp af det medfølgende tilslutningsstykke kan filtersystemet også sluttes til den eksisterende vandhane. Der er ikke behov for en strømtilslutning eller en særlig tilslutning til vandfilterhuset.

Vandfilterhanen, der er inkluderet i leveringsomfanget, er kun beregnet til hygiejnisk udvinding af filtreret vand, f.eks. til at drikke, lave mad eller vaske frugt og grøntsager. Der kan også tages vand fra husstandens vandhane og bruges til f.eks. opvask eller rengøring; dette behøver ikke at blive filtreret. Det aflaster filtrene og forlænger deres levetid.

Sammenlignet med osmosesystemer kræver ultrafiltreringen i vores vandfiltersystem ikke en strømtilslutning eller en ekstra spildevandsinstallation og er meget mere overkommelig.