Hvad er en våd/tør støvsuger?

En våd/tør støvsuger bliver brugt inden for handel og industri samt i hotel- og restaurationsbranchen. De fjerner både tørt og fugtigt snavs, herunder også væsker. En professioel våd og tørstøvsuger er uundværlige til at fjerne groft og fint støv, særligt når det gælder forskelligt arbejde på byggepladser eller i værksteder.

Uanset om det drejer sig om væsker eller store mængder fint støv, er vores støvsugere en tand bedre end almindelige støvsugere til privat eller kommerciel brug, særligt i forhold til den type og mængde kontaminering, de kan fjerne. Derudover lever kabinettet, rullerne, ledningerne mv. op til de krav, der stilles til dem ved daglig, krævende brug.