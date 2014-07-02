Våd/tør støvsuger
En våd/tør støvsuger er uundværlig og kan klare enhver slags snavs. Tørt, fugtigt eller flydende – den klarer det hele! De rigtige professionelle støvsugere fra Kärcher suger alting op. Kärchers udvalg af professionelle støvsugere er skabt til at imødekomme de mest krævende rengøringsopgaver og sikrer en grundig og effektiv rengøring hver gang til jeres virksomhed. Som industri kan I selvfølgelig også bruge støvsugerne udelukkende til vådrengøring eller som en almindelig støvsuger. Glem bekymringerne omkring snavs og støv - lad Kärchers professionelle våd og tørstøvsugere tage sig af det hele!
Tact-klasse
NT støvsugere med patenteret Tact system giver konstant og uforstyrret høj sugningsstyrke - endda også med store mængder fint støv. Maskinen renser selv filteret flere gange i minuttet, ved at vende noget af luftstrømmen inde i maskinen. Tact støvsugere imødekommer de skrappeste krav der findes på byggepladser og i værksteder.
Ap-klasse
De kraftfulde all-round støvsugere i Ap-klassen fjerner flydende og fugtigt snavs såvel som lettere groft støv. Det semi-automatiske filter giver maksimal sugeevne. Til uforstyrret og effektivt arbejde.
Standard-klasse
Standard-klassens støvsugere er specialdesignet til groft snavs og store vådområder. Disse ekstremt robuste, holdbare og brugervenlige maskiner er ofte meget efterspurgte blandt rengøringsselskaber, der dagligt anvender disse.
Sikkerhedsstøvsugere
Kärcher sikkerhedsstøvsugere er designet med sikkerhed og sundhed for øje. Maskinerne er udstyret med super effektive filtre og komplet antistatisk udstyr som standard.
Specialstøvsugere
Kärcher specialstøvsugere er designet til branchespecifikke krav, eksempelvis varmebestandigt udstyr til bagerier eller brandmandsstøvsugere med bortskaffelsespumper og de nyeste sikkerhedssystemer.
Kärchers våd/tør støvsuger: Udviklet til professionel, kommerciel brug
-
Støvsugerne NT Tact er udviklet til de mest krævende anvendelsesmuligheder i industri- og handelsbranchen og gør dit daglige arbejde nemmere med maksimal kraft. Selvrensende filtersystemer til industrielle støvsugere har en stærk sugeevne, også når det gælder store mængder fint støv.
-
De kommercielle støvsugere i Ap-klassen er alsidige og fjerner snavs, uanset om det er tørt, fugtigt eller vådt. De er f.eks. ideelle til rengøringsopgaver i bilindustrien.
-
Holdbarhed og brugervenlighed er der, hvor den robuste standard-klasse scorer højt. Maskinerne i standard-klassen bruges hovedsageligt til at støvsuge væsker inden for bygningsrengøring samt i hotel- og restaurationsbranchen.
-
Vores specialstøvsugere tilbyder skræddersyede løsninger til særlig brug, som f.eks. støvsugere med indbyggede bortskaffelsespumper til brandvæsen og byggevirksomheder samt vores støvsuger til bagerier.
-
Sikkerhedsstøvsugerne sørger for at beskytte helbredet, der, hvor brugerne er udsat for respirabelt støv i støvklasse M eller sundhedsskadelige typer støv i støvklasse H. Derudover inkluderer vores sortiment eksplosionssikre NT-støvsugere til risiko-klasse zone 22.
Hvad er en våd/tør støvsuger?
En våd/tør støvsuger bliver brugt inden for handel og industri samt i hotel- og restaurationsbranchen. De fjerner både tørt og fugtigt snavs, herunder også væsker. En professioel våd og tørstøvsuger er uundværlige til at fjerne groft og fint støv, særligt når det gælder forskelligt arbejde på byggepladser eller i værksteder.
Uanset om det drejer sig om væsker eller store mængder fint støv, er vores støvsugere en tand bedre end almindelige støvsugere til privat eller kommerciel brug, særligt i forhold til den type og mængde kontaminering, de kan fjerne. Derudover lever kabinettet, rullerne, ledningerne mv. op til de krav, der stilles til dem ved daglig, krævende brug.
Professionel våd/tør støvsuger til fint støv med filterrengøring
Topkvalitet opstår ikke ved et tilfælde – men ved hårdt arbejde. Særligt på byggepladser og i værksteder samler der sig store mængder tørt støv, der generes savsmuld, materialerester falder på gulvet og sætter sig fast i maskiner. Vores våd/tør støvsuger til fint støv er skræddersyede til at tage sig af netop den slags udfordringer. Den patenterede Tact-filterrengøringsteknologi gør det muligt at støvsuge store mængder fint støv op uden behov for en filterpose. Dermed kan hele beholderens størrelse udnyttes, og der er ingen omkostninger til filterposer. Sugekraften er konstant høj, så du kan arbejde så effektivt som muligt uden afbrydelser – og støvsuge direkte på elværktøjet og fjerne aflejringer af støv.
Vores professionelle støvsugere i Ap-klassen er udviklet med semiautomatisk filterrengøring af små og medium-store mængder fint støv. De er naturligvis også fantastiske til at håndtere groft snavs og væsker – en model med mange talenter.
Professionel våd/tør støvsuger
Det er svært at fjerne store væskemængder uden en professionel vådstøvsuger. Fugt beskadiger gulvet og kan forårsage ulykker pga. risiko for at glide. Disse udfordringer bliver sjove at tackle med vores våd/tør støvsuger. Om du bruger dem til grundig rengøring af gulvene eller til at fjerne spildt væske, betyder ikke noget – alle vores våd/tør støvsuger fjerner små og store mængder væske hurtigt og pålideligt. Hvis du primært har brug for en maskine til vådstøvsugning, er vores støvsugere i standard-klassen det rigtige valg for dig.
Sikkerhedsstøvsugere: Nem støvsugning af sundhedsfarlige substanser
Sikkerhedsstøvsugere giver dig ro i sindet. Brug dem til nem og korrekt støvsugning af sundhedsfarligt snavs. Hvis du arbejder i et miljø med respirable typer støv, har noget med carcinogene materialer at gøre eller er blevet udsat for asbest, er Kärchers sikkerhedsstøvsugere din redning og gør det muligt at arbejde både bæredygtigt og sundt. Certificerede flade, plisserede filtre i støvklasse H sørger for at bevare de støvsugede materialer der, hvor de skal være – indeni støvsugeren. Vores patenterede Tact-filterrengøringssystem gør det muligt at støvsuge i lange perioder med kraftfuld sugning. Når du nemt og sikkert kan støvsuge de skadelige substanser op, kan du koncentrere dig om det vigtige – dit arbejde.
Hvordan fungerer en våd/tør støvsuger fra Kärcher?
For at klare de udfordrende krav, der stilles fra f.eks. byggepladser, værksteder eller virksomheden, har Kärchers våd/tør støvsuger forskellige funktionelle principper, afhængigt af typen af snavs.
Der skelnes mellem tør og våd kontaminering, hvor den specifikke sammensætning af snavs spiller en vigtig rolle. Er snavset grovkornet eller støvet? Har kontamineringen en lav eller høj viskositet? Kärcher har en professionel våd og tørstøvsuger, der passer til al slags snavs, fra fast til flydende.
Sådan fungerer det med vådt snavs
Væsken transporteres ind i beholderen via en sugeslange, takket være det bypass-blæservakuum, der genereres i beholderen. For at forhindre væsken i at nå viften i tilfælde af overfyldning, afbrydes luftstrømmen af et mekanisk flydesystem, hvorved en flyder blokerer sugekanalen eller en elektronisk afskæring automatisk slukker støvsugerne.
Mekaniske flydesystemer
Når mængden af væske i beholderen øges, skubber systemet flyderen opad, til den blokerer sugekanalen og dermed forhindrer overfyldning, der fører til oversvømmelse af sugeblæseren.
Elektroniske flydesystemer
Hvis væsken i beholderen forbinder de elektrisk ledende kontakter, slukker maskinen for at forhindre overfyldning.
Sådan fungerer det med tørt snavs
Der genereres et vakuum i beholderen via en bypass-blæser, som transporterer støvet i beholderen gennem en slange. Dermed adskilles eller filtreres snavset gennem et fladt filter eller et patronfilter. Over tid samles støvet i filteret og mindsker sugestyrken. For at forhindre det, er der modeller med semiautomatisk eller fuldautomatisk filterrengøring. I en kort periode genereres en luftstrøm, der blæser gennem filteret fra den rene side, hvilket renser filteret. Takket være designet af sugeslangens port på beholderen roterer snavset, og de tunge, grove partikler lægger sig direkte på bunden af beholdere, lige som ved en cyklon.
Hvad er fordelene ved semiautomatisk eller fuldautomatisk filterrengøring?
Når du støvsuger uden en filterpose, skal filteret renses jævnligt for at modvirke tab af sugekraft. Mange støvsugere har integreret filterrengøring, så det kan klares nemt og praktisk.
Fordele ved automatisk filterrengøring
- Konstant høj sugekraft
- Ingen behov for at fjerne filteret
- Ingen kontakt med snavs
- Ingen indånding af støv under filterrengøringen
- Ingen mekanisk anstrengelse, som f.eks. fra at banke støv fri
- Kortere arbejdstid
- Mindre ukorrekt brug
- Omkostningsbesparelser, da der ikke er behov for filterposer
- Fuld udnyttelse af hele beholderens kapacitet (i modsætning til brug med en filterpose)
- Beholderen behøver ikke blive tømt så ofte
AP
All-purpose
Med semiautomatisk Ap-filterrengøring kan brugeren selv bestemme rengøringsintervallerne. Tryk på knappen tre gange hurtigt efter hinanden, når maskinen er tændt – gerne med sugeslangens port lukket (power-rengøring).
Tact støvklasse L
Triggered air cleaning technology
På maskiner i støvklasse L kan filterrengøringsintervallerne for automatisk filterrengøring indstilles i to trin. På indstillingen MIN (3) udføres rengøringen hvert 60. sekund. På indstillingen MAX (2) udføres rengøringen hvert 15. sekund. Ved støvsugning af væsker eller arbejde med filterposer, forbliver Tact-funktionen slukket (1).
Tact støvklasse M/H
Triggered air cleaning technology
Med automatisk filterrengøring vælger maskinen selv det perfekte filterrengøringsinterval på maskiner i støvklasse M og H. En elektronisk differentialtryksmåling bestemmer, om rengøringen udføres hvert 7., 15. eller 60. sekund – eller slet ikke.
Sikkerhed er et spørgsmål om Tact
Vi ønsker at gøre vores til at beskytte arbejdere i byggeindustrien fra farerne ved fint støv. Derfor har vi udviklet en serie støvsugere, der fjerner vådt og tørt snavs og støv – med muligheden for at støvsuge direkte ved støvkilden, takket være spån- og støvsugning. Vi er gået skridtet videre med vores seneste generation af professionel våd og tørstøvsuger i Tact støvklasse H og M.
Tact: Triggered Air Cleaning Technology
Takket være en række funktioner, som f.eks. vores nye, sensorkontrollerede filterrengøringssystem (Tact), opdager Kärchers profesionelle støvsugere og tørstøvsugere det, når det flade, plisserede filter skal rengøres – derefter vender de kortvarigt luftstrømmen og blæser luft gennem filteret. Dermed kan brugeren arbejde uden at miste sugekraft – og uden afbrydelser. Dette revolutionerende system fører til mængder af støv af en hidtil uset størrelse, der kan støvsuges uden manuel filterrengøring samt et betragteligt reduceret støjniveau ved kun små mængder støv.
Takket være den højeffektive filterrengøring er de kraftfulde Tact støvsugere perfekte til både almindelige og sundhedsskadelige støvtyper. Filtrene har en levetid uden sidestykke – de skal først skiftes efter 180 kg støvsuget snavs (kategori A mineralsk støv). Som et resultat kan du nyde længere perioder af uafbrudt arbejde med konstant høj sugekraft samt bedre beskyttelse mod fint støv.
Overblik over professionel våd/tør støvsugers funktioner
-
Central drejekontakt til indstilling og justering af filterrengøring, der passer til dine behov
-
Sugeslangeforbindelse i maskinhovedet til en øget nettovolumen og nem tømning
-
Robust, håndholdt beholder med kofanger og en lang levetid og praktisk håndtering
-
Case-stativ og fastgørelsesløsning til værktøjskasser
-
Fleksibel opbevaring af slange og ledning til at fastgøre de forskellige slanger sikkert
-
Opbevaring af sprækkedyse og redskabshætte på siden til øget sikkerhed mod tab
-
Store, solide metalhjul til optimal bevægelighed, også ved vanskelig brug på f.eks. byggepladser
Overblik over tilbehør til professionel våd/tør støvsuger
-
Redskabshætte med luftstrømregulator og gummifastgørelse til optimal kompatibilitet med elværktøj
-
Bred gulvdyse med hurtigt udskiftelige indlæg til våd- og tørrengøring
-
Ergonomisk bøjning med håndtag fremstillet af bløde komponenter til behageligt arbejde
-
Forbedret klemmesystem til nem udskiftning, f.eks. fra bøjning til redskabshætte
-
Skidt-bestandig bajonetfastgørelse til nem frakobling af slangen fra maskinen
Professionel våd/tør støvsuger: Støvklasser
Hvad står klasserne L, M og H for?
Støv er en kompleks blanding af luft og faste partikler af forskellig form og størrelse. Den kemiske sammensætning og de fysiske egenskaber kan variere betragteligt. Støv kategoriseres i klasserne L, M og H ved hjælp af variabler, der afhænger af risikoniveauet. Fibre, som f.eks. de særligt farlige asbest- og mineralfibre (ved < 5 µm), kan også trænge dybt ind i luftvejene. Præcis identifikation af de individuelle støvklasser er derfor vigtig for at kunne vælge den rigtige støvsuger, når faren er blevet vurderet.
Støvsuger klasse L
Klasse L-støvsugere er særligt velegnede til at støvsuge blødt træ-, kridt- og gipsstøv op. Støv i L-klassen udgør en moderat risiko. Der er ingen særlige sikkerhedskrav til bortskaffelse af dem.
Støvsuger klasse M
L-klassen, opgraderet. Velegnet til støvsugning af støv og snavs genereret af følgende materialer: Hårdt træ, panelmaterialer, partikler af malingstøv, keramik, beton og mursten. M-klassen er den laveste, lovmæssigt påkrævede klasse til brug på byggepladser.
Støvsuger klasse H
Klasse H-støvsugere er ideelle til støvsugning af store mængder både sikre og sundhedsskadelige/højt carcinogene substanser, som f.eks. asbeststøv, bly, kul, nikkel, kobolt, kadmium og skimmel.
Støvklasse
L
Gennemtrængningsrate
≤ 1.0%
Velegnet til
- Typer af støv med MAC-værdier > 1 mg/m³
Bruges til
- Kalkstøv
- Gipsstøv
Støvklasse
M
Gennemtrængningsrate
< 0.1%
Velegnet til
- Typer af støv med MAC-værdier ≥ 0,1 mg/m³
- Træstøv op til 1200 W/50 l
Bruges til
- Træstøv (birk, eg)
- Partikler fra malingstøv
- Keramikstøv
- Støv fra plastik
Støvklasse
H
Gennemtrængningsrate
< 0.005%
Velegnet til
- Typer af støv med MAC-værdier < 0,1 mg/m³
- Carcinogene typer støv (afsnit 35 af German Hazardous Substances Ordinance)
- Patogen-indeholdende støv
Bruges til
- Carcinogene typer støv (bly, kul, kobolt, nikkel, tjære, kobber, kadmium mv.)
- Skimmel, bakterier
- Bakteriesporer
- Formaldehyd
Støvklasse
Særlige betingelser: Asbest*
Gennemtrængningsrate
< 0.005%
Velegnet til
- Asbest-indeholdende støv
Bruges til
- Asbeststøv fra natlagervarmere eller brandvægge
Støvklasse
Eksplosive typer støv (ATEX zone 22)
Gennemtrængningsrate
Ligesom støvklasse L, M eller H med særlige betingelser
Velegnet til
- Typer af støv i støveksplosions-klasse i Zone 22
Bruges til
- Papirstøv
- Melstøv
Bedst i alle støvklasser
En støvsuger er altid kun så god som dens filter
Det har aldrig været mere sikkert at bekende kulør. Vores filtre er farvekodede for at indikere deres brugsområde. Brun står for træ- og fiberstøv. Rød betyder HEPA. Sort står for de vanskeligste anvendelsesmuligheder. Blå betyder, at de kan bruges overalt. Og grøn står for tørt støv og høj omkostningseffektivitet.
Træ-patronfilter
Vores patronfilter passer til den seneste generation af alle Kärchers enkeltmotors støvsugere. De otte patroner med PTFE-belægning arbejder særdeles effektivt med træ- og fiberstøv af enhver slags. Certificeret til støvklasserne M og L. Garanteret støvsepareringsgrad: 99,99 %.
- Muliggør for første gang støvsugning af fiberstøv uden en filterpose
- Garanterer høj sugekraft (ingen tilstopning)
- Modstandsdygtig over for fugt og råd
Støvklasse: M + L
Sikkerhed/HEPA fladt plisseret filter
Det første vaskbare H-filter til våd- og tørstøvsugere. Enkelttrin, fås udelukkende hos Kärcher. Certificeret til støvklasse H. Garanteret støvsepareringsgrad: 99,995 % (HEPA).
- Velegnet til støvsugning af sundhedsskadelige og eksplosive typer af støv
- Det nye PTFE H-filter er det første vaskbare H-filter på markedet. Det gør det muligt at støvsuge store mængder fint støv uden en filterpose
- Et sikkerhedsfilter-sæt eller en bortskaffelsespose er påkrævet for at støvsuge sundhedsskadelige typer støv
Støvklasse: H
Ultimativt fladt, plisseret filter
Vi har den bedste filterløsning til brugsområder, der danner meget støv, f.eks. slibning af ny beton eller tonerarbejde: Vores PTFE-filter. Kan bruges i alle NT Tact-modeller. Certificeret for støvklasserne M og L. Garanteret støvsepareringsgrad: 99,9 %.
- Modstandsdygtig over for fugt og råd
- Omkostningseffektiv takket være filterets længere levetid
- Garanteret høj sugekraft (ingen tilstopning)
Støvklasser: M + L
Vådt og tørt fladt, plisseret filter
Disse PES-filtre (standardfunktion i vores nye NT Tact-støvsugere) giver særdeles gode resultater ved både våd og tør brug. Certificeret til støvklasserne M og L. Garanteret støvsepareringsgrad: 99,9 %.
- Modstandsdygtig over for fugt og råd
- Omkostningseffektiv takket være filterets længere levetid
- Ideel til hyppige skift mellem våd- og tørstøvsugning
Støvklasser: M + L
Tørt fladt, plisseret filter
Disse papirfiltre er et glimrende valg til tørre anvendelsesmuligheder, også hvad angår pris. Kan bruges i alle NT Tact-støvsugere. Certificeret til støvklasserne M og L. Garanteret støvsepareringsgrad: 99,9 %.
- Høj sugekraft ved støvsugning af fint støv
- Høj rate af støvtilbageholdelse
- Filteret skal tørres efter støvsugning af væsker
Støvklasser: M + L
Fint støv på byggepladser
Byggestøv er en general betegnelse for de typer støv, der typisk opstår i byggesektoren. Hvis de ikke kontrolleres ordentligt, kan støvtyperne få særdeles negativ indflydelse på dit åndedræt og helbred. En professionel våd og tørstøvsuger skiller sig ud fra mængden, takket være forbedret filterteknologi, der hjælper med at kontrollere støvet i dit miljø samt beskytte dig og andre fra det.
Hvad er byggestøv?
Byggestøv er en general betegnelse for de typer støv, der typisk opstår i byggesektoren. Disse typer støv er mere end bare generende – hvis de ikke kontrolleres ordentligt, kan de få særdeles negativ indflydelse på dit åndedræt og helbred. Lange perioder med eksponering for visse typer støv kan forårsage livstruende lungesygdomme og være livsfarlige.
Vi kender alt til de fine støvpartikler, der cirkulerer i atmosfæren hver dag, som f.eks. hudceller, tekstilfibre og endda partikler af brændte meteoritter. Men arbejdere i byggebranchen står over for typer af støv, der er meget mere sundhedsskadelige.
Der er tre hovedkategorier inden for støv, der opstår, når der skæres, files, slibes eller på anden måde ødelægges materialer:
Silikastøv
Beton, mursten, fliser, mørtel og sandsten (også kendt som "respirabel krystal-silika")
Træstøv
Blødt træ, hårdt træ og træprodukter, som f.eks. MDF og krydsfiner
Typer af støv med lav toksicitet
Gips (f.eks. i gipsplader), kalksten, marmor og dolomit
Støvsug det op i stedet for at hoste det op
Vores lunger er ikke bygget til at håndtere fint støv. Og slet ikke store mængder af det. Og det er disse store mængder, der kan være ekstremt farlige. Kroniske lungesygdomme er derfor nummer tre i sygdomsstatistikkerne. Behandlingsomkostningerne er flere milliarder euro. Hvor meget er dit helbred værd?
Hvilke typer støv indånder jeg?
-
Silika- og asbeststøv er særligt sundhedsskadeligt og kan forårsage cancer.
-
Giftigt eller carciogent støv fra bly, cadmium, vanadium eller mangan skader ikke bare dine lunger, men påvirker også andre organer, som f.eks. din lever og milt. Denne slags støv frembringes bl.a. ved svejsearbejde.
-
Træstøv (som f.eks. eg og birk) kan forårsage kræft i næsen i det lange løb.
-
Allergifremkaldende støv har oprindelse i planter eller dyr og fremkommer under rengøringsarbejde i eller på bygninger, der er kontamineret af f.eks. fugleklatter. Skimmelsporer eller mikroorganismer kan også forårsage allergiske reaktioner.
-
Fibrinogene typer af støv skaber dannelse af arvæv og ændrer gradvist sammensætningen af dit lungevæv efter hyppig eksponering over længere tid. Pneumokoniose, også kendt som stenlunger, der er forårsaget af kvarts og asbest, er en af de mest udbredte anerkendte erhvervssygdomme.
Forebyggelse er altid bedre end behandling
Støv, der ikke dannes i første omgang, kan ikke skade nogen. Der er mange forskellige måder at forhindre støv i at opstå. Og selv om vi ikke kan forebygge støv, kan vi binde det, støvsuge det og blokere det fra at trænge ind i vores lunger med beskyttelsestøj og støvmasker.
Hvad kan jeg gøre for at forhindre støv?
-
Støvsug, så snart støvet opstår. Meget elværktøj har en port til forbindelse af en støvsuger. Støvsugere med forbindelsesstik tændes automatisk, når det tilsluttede elværktøj startes. Brug altid et egnet filter.
-
Vælg arbejdsmetoder, der ikke støver så meget, f.eks. våd eller fugtig betjening.
-
Bind støv med vand, f.eks. under nedrivningsarbejde og udendørs slibeopgaver.
-
Brug produkter, der ikke støver så meget, f.eks. mørtel-pellets, færdigblandet beton og gips.
-
Undgå at forstyrre støvet unødvendigt. Brug støvsugere og fejemaskiner i stedet for at feje manuelt og bruge blæsere.
-
Udnyt erhvervsmæssige sundhedstjek.
-
Rengør arbejdsstationen jævnligt, luft tilstrækkeligt ud i arbejdsværelset, hold arbejdstøjet rent.
-
Fjern affald med det samme uden at frembringe støv.
-
Tjek støvsugerens sugeevne jævnligt. Rens eller udskift filteret efter behov. Brug støvsugere med automatisk filterrengøring for konstant høj sugeevne.
-
Bær beskyttelsestøj og støvmasker. De bruges som en selvfølge til meget støvede opgaver, men du bør altid som minimum bære en egnet støvmaske, også når støvpåvirkningen ikke er så høj.