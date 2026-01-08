Vandingssystemer
Koblinger og vandtilslutning - Forbind, sammenkobl, frakobl og reparer: Kärcher har de rigtige koblinger til alle tilgængelige kliksystemer og standard slangetykkelser. Kärcher Rain System kan nemt tilpasses din have, med slanger, koblinger, dyser og timere til at bygge dit eget sprinklersystem. Find forhandler her!
Sprøjtepistoler og dyser
Et absolut hit: Kärchers vandings- og sprøjtespistoler er suveræne i deres ergonomiske design og brugervenlighed. Sprøjtemønstret kan justeres efter eget valg.
Koblinger og vandtilslutning
Til ethvert behov. Kärchers koblinger er lavet i robuste og holdbare materialer – der holder år efter år!
Sprinklere og vippevandere
Det store udvalg af Kärcher sprøjtesprinklere og vippevandere gør det muligt at lave den optimale løsning for enhver have, både store, smalle, flade og skrånende.
Slangeopbevaring og -vogne
Kärchers nye slangetromle gør havearbejdet betydeligt nemmere. Nu hvor slangen ubesværet kan flyttes fra A til B på vognen, er det ikke længere hårdt arbejde at flytte den rundt i haven.
Vandingskontrol
Vandingstimere og kontrolenheder - automatisk vanding af dine planter og blomster. Kärcher vandingstimere styrer dit vandingssystem med præcision.
Kärcher Rain System™
Med Kärcher Rain System™ kan du bygge dit eget sprinkler system, der vander den nye hæk, blomsterbedene eller køkkenhaven lige, der hvor der er behov for det – når der er behov for det!
Haveslanger
Kärchers haveslanger imponerer med deres fleksibilitet og robusthed, og så er de knækfrie. Desuden er de særdeles funktionsdygtige og nemme at håndtere. I øvrigt fås mange af vore vandslanger også som sæt og kan derfor straks tages i brug.