FEJEMASKINE PROFESSIONEL
Kärchers fejemaskine er en brugbar og hjælpsom maskine til professionelle. De kan bruges hele året rundt og er udstyret med hurtige børster og høj ydeevne, som gør fejningsopgaverne nemmere end nogensinde før. De kraftige og kompakte fejemaskine med opsamler sikrer en effektiv rengøring på ingen tid.
Fejemaskinerne er fleksible at bruge og effektive i praksis. De er nemme at håndtere og giver perfekte rengøringsresultater hver gang. Så uanset om du har brug for en professionel fejemaskine eller en fejemaskine med sug, kan du finde den perfekte løsning hos Kärcher.
Mange muligheder med en professionel fejemaskine
Kärchers professionelle fejemaskine fjerner effektivt snavs og skidt fra både indvendige og udvendige overflader. Fejemaskiner med sug løsner støv og snavs, som suges op af en kraftig turbine og filter, der efterlader rene og pletfri overflader hver gang.
Hvilken professionel fejemaskine skal jeg vælge?
Der findes mange forskellige modeller af fejemaskiner til erhvervsbrug, både med og uden sug. Uanset om fejemaskinen skal bruge i logistiksektoren, stålforarbejdningsindustrien, byggeindustrien eller ved cementværker, så er Kärchers fejemaskiner pålidelige og effektive.
Maskinens design gør dem hårdføre og velegnet til hårdere industriel brug, som dækker større arealer. Derudover er vores fejemaskine til erhverv udstyret med Kärchers prisvindende filtersystem, som sikrer et støvfrit miljø selv i de mest ekstreme tilfælde.
Det er vigtigt, at du tager stilling til, hvilket behov du og din virksomhed har, inden du investerer. Til gengæld lover vi, at vi har den helt rigtige maskine til dit behov, hvad end det er en fejemaskine til indendørs eller udendørs brug.
Kärchers fejemaskiner til industrielt brug fåes både med en elektrisk motor eller med en benzin, diesel eller LPG motor. Kärchers maskiner fåes desuden som ”ride-on” og ”walk-behind” og med eller uden sugeturbine.
”Ride-on” fejemaskiner
Kärchers ”ride-on” fejemaskiner er velegnet til mellemstore og store områder. Med et bredt udvalg indenfor kombi fejemaskiner, sikrer Kärcher dig en maskine, der dækker dine behov.
”Ride-on” maskinerne sikrer dig det bedste overblik over det område, du rengører.
Kärcher har et stort fokus på den nyeste, kundeorienterede teknologi, som gør det nemt for dig at betjene maskinerne. Samtidigt sikres du let håndtering, adgang og service.
”Walk-behind” fejemaskiner
Kärchers ”walk-behind” fejemaskiner er velegnet til rengøring af eksempelvis gårdhaver eller stier. Denne type fejemaskine er god til viceværter og lignende, hvis fornemmeste opgave er at holde områder rene og pæne.
”Walk-behind” fejemaskinerne er ergonomisk korrekte og nemme at bruge. De fejer grundigt med lav støvudvikling, hvilket sikrer medarbejderne de bedste vilkår.
Fejemaskinerne med trækkraft er ideelle på områder over 300 m².
Hvordan virker en professionel fejemaskine?
Vores fejemaskiner med opsamler fungerer på to forskellige måder. Bliv klogere på hvilken fejemaskine med opsamler, der passer til dig.
Bagudrettet opsamler
Kärchers fejemaskine med en bagudrettet opsamler, opsamler snavs i modsat retning af kørselsretningen. Snavset flyttes ind i den bagerste snavsbeholder gennem hovedbørsten.
Vores ”walk-behind” fejemaskine med sug og ”ride-on” fejemaskine fungerer efter dette princip.
Fordelene ved denne opsamlingsmetode er, at det tillader 100% udnyttelse af opsamleren. Derudover virker det både på groft og fint snavs.
Fremadrettet opsamler
Kärchers fejemaskine med en fremadrettet opsamler har et rullebørstehoved, som drejer i modsat retning af kørselsretningen. Derfor flyttes snavs til fronten af fejemaskinen og ind i affaldsbeholderen.
Alle vores fejemaskiner og feje sugemaskiner, som man kan skubbe med håndkraft, fungerer på denne måde.
Fordelene ved denne opsamlingsmetode er, at det slider mindre på børsterne og så er det velegnet til grovere snavs såvel som fint snavs.
Hvor kan jeg bruge en professionel fejemaskine?
Professionelle fejemaskiner kan bruges til mange forskellige opgaver. De er især anvendelige ved større overflader – både indvendigt og udvendigt. Sammenlignet med traditionel fejning med en kost, fjerner maskinerne effektivt genstridigt snavs, støv og affald.
Fejemaskinerne er typisk anvendt på lager og logistikfaciliteter, fabrikker, parkeringspladser og lasteramper, i restuarationsbranchen, ved sportsfaciliteter, i stål- og metalindustrien og mange andre erhverv, som ønsker en effektiv og hurtig løsning på fejeopgaverne.
Hvilken fejemaskine børste til hvilket gulv?
Standard rullebørstehoved
Standardbørstehovedet fra Kärcher har en medium hårdhed i børsterne. Det er velegnet til daglig gadefejning, opsamling af blade eller støvet asphalt. Den fungerer endda på brosten eller andre stenbelagte overflader.
Find Standard børstehovedet her
Standard rullebørstehoved – hård
Kärchers standard børstehoved fås med hårdere børstehår. Børstehovedet har små stålindsatser som gør den velegnet til rengøring af genstridigt snavs eller tungt affald.
Standard rullebørstehoved – blød
Kärchers standard børstehoved med bløde børstehår, sikrer effektiv rengøring af snavs og fint støv.
Denne børste er egnet til glatte gulve, indendørs.
Standard rullebørstehoved – antistatisk
Kärchers standard børstehoved fås med bløde, antistatiske børstehår som er velegnet til rengøring af tæpper. Det kan bruges på eksempelvis sportsfaciliteter og hoteller.
Kärcher anbefaler følgende modeller til rengøring af tæpper og kunstgræs:
Fejemaskinernes ydeevne varierer
En vigtig faktor at overveje er fejemaskinens ydeevne, som kan variere afhængigt af dens udstyr og model. Det er vigtigt at finde en fejemaskine med passende ydeevne til din virksomheds behov. En almindelig fejekost ved håndkraft har f.eks. en ydeevne på kun 120-160 m² per time, mens en professionel fejemaskine kan klare langt større arealer på kortere tid.
Fejemaskine
Industriel fejemaskine
Areal den kan rengøre per time
7.200–28.000 m²
Fejemaskine
”Ride-on” fejemaskine
Areal den kan rengøre per time
5.100–13.600 m²
Fejemaskine
”Walk-behind” fejemaskine
Areal den kan rengøre per time
3.375–4.725 m²
Fejemaskine
Fejemaskiner der skal skubbes ved håndkraft
Areal den kan rengøre per time
2.800–3.680 m²