FEJEMASKINE PROFESSIONEL

Hvilken professionel fejemaskine skal jeg vælge?

Der findes mange forskellige modeller af fejemaskiner til erhvervsbrug, både med og uden sug. Uanset om fejemaskinen skal bruge i logistiksektoren, stålforarbejdningsindustrien, byggeindustrien eller ved cementværker, så er Kärchers fejemaskiner pålidelige og effektive.

Maskinens design gør dem hårdføre og velegnet til hårdere industriel brug, som dækker større arealer. Derudover er vores fejemaskine til erhverv udstyret med Kärchers prisvindende filtersystem, som sikrer et støvfrit miljø selv i de mest ekstreme tilfælde.

Det er vigtigt, at du tager stilling til, hvilket behov du og din virksomhed har, inden du investerer. Til gengæld lover vi, at vi har den helt rigtige maskine til dit behov, hvad end det er en fejemaskine til indendørs eller udendørs brug.

Kärchers fejemaskiner til industrielt brug fåes både med en elektrisk motor eller med en benzin, diesel eller LPG motor. Kärchers maskiner fåes desuden som ”ride-on” og ”walk-behind” og med eller uden sugeturbine.