Tutustu juhlavuosituotteiden mallistoon

Pölynimureiden uusi T-sarja

Nt_30_kampagne

HDS_kampagne_sommer_2025

    Professional

    Som verdens førende producent af rengøringsmaskiner forstår vi, at vores erhvervskunder, uanset hvor de måtte befinde sig på kloden, har deres egne, unikke rengøringsopgaver. Vi forstår også, at rengøring er en nødvendighed, der ofte er meget lidt tid til. Derfor er vores serier af erhvervsrengøringsmaskiner, tilbehør og rengøringsmidler designet sammen med vores kunder for at opfylde deres behov. Uanset virksomhedstype og placering yder Kärchers produkter fremragende rengøring, sparer tid og ressourcer og er intuitive at betjene: På denne måde kan virksomheder fokusere på, hvad der er vigtigst for dem.

    Kärcher Højtryksrensere

    Højtryksrensere

    Kärcher Gulvvaskemaskiner

    Gulvvaskemaskiner

    Kärcher Støvsugere

    Støvsugere

    Kärcher Våd-/tørstøvsugere

    Våd-/tørstøvsugere

    Kärcher Rengøringsrobotter

    Rengøringsrobotter

    Kärcher Tæpperenser

    Tæpperenser

    Kärcher Damprensere og dampstøvsugere

    Damprensere og dampstøvsugere

    Kärcher Luftrenser

    Luftrenser

    Kärcher Drikkevandsbehandling

    Drikkevandsbehandling

    Kärcher Manuelt rengøringsudstyr

    Manuelt rengøringsudstyr

    Kärcher Fejemaskiner

    Fejemaskiner

    Kärcher Generatorer og spildevandspumper

    Generatorer og spildevandspumper

    Kärcher Industristøvsugning / Støvudsugningssystemer

    Industristøvsugning / Støvudsugningssystemer

    Kärcher Kommunalt udstyr

    Kommunalt udstyr

    Kärcher Rengøringssystemer til køretøjer

    Rengøringssystemer til køretøjer

    Kärcher Rengøring med tøris

    Rengøring med tøris

    Kärcher Tankrensning

    Tankrensning

    Kärcher Udendørs power-udstyr

    Udendørs power-udstyr

    Kärcher Vindues- og overfladevasker

    Vindues- og overfladevasker

    Kärcher Genvinding af vand

    Genvinding af vand

    Svanemrk_banner

    Webbanner_2160x782px

    Ukrudt_topbanner

      professional tilbehør
      professional rengøringsmidler

      Brancheløsninger - produkter til erhvervsbrug

      At finde den optimale løsning på rengøringsopgaver er en vigtig økonomisk faktor for virksomheder af enhver art. Miljømæssige aspekter er også af voksende global betydning. Vi har derfor skræddersyet vores omfattende sortiment af produkter til netop dine behov.

      kampagne_målgrupper_repræsentanter
      ecoefficiency2015

      eco!efficiency
      ECO!Manager Teaser

      ECO!Manager
      Kärcher Fleet

      Kärcher Fleet