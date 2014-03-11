Professional

Som verdens førende producent af rengøringsmaskiner forstår vi, at vores erhvervskunder, uanset hvor de måtte befinde sig på kloden, har deres egne, unikke rengøringsopgaver. Vi forstår også, at rengøring er en nødvendighed, der ofte er meget lidt tid til. Derfor er vores serier af erhvervsrengøringsmaskiner, tilbehør og rengøringsmidler designet sammen med vores kunder for at opfylde deres behov. Uanset virksomhedstype og placering yder Kärchers produkter fremragende rengøring, sparer tid og ressourcer og er intuitive at betjene: På denne måde kan virksomheder fokusere på, hvad der er vigtigst for dem.