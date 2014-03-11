Elektrisk fejekost er hurtigere at håndtere end en støvsuger

Hvem har ikke oplevet situationer som denne: Du er knap nok færdig med at støvsuge, og der er allerede krummer på gulvet igen. En elektrisk fejekost fra Kärcher er den ideelle følgesvend i hverdagen til rengøring her og der - uden at skulle hente støvsugeren.

En elektrisk fejekost er perfekt til hverdagsrengøring. Den er lille, mobil og nem at betjene - og kan bruges i hele hjemmet. Takket være den kompakte form og det moderne ledningsfrie design kan den elektriske fejekost opbevares på en pladsbesparende måde og er altid klar til brug.