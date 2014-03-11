ELEKTRISK FEJEKOST
Topydelse i én enhed: En elektrisk fejekost er hurtigere end en støvsuger og mere praktisk end en kost. Med en elektrisk fejekost får du en effektiv og fleksibel løsning, der gør den daglige rengøring lettere. Det betyder, at du nemt kan fjerne snavs og støv fra dine gulve uden irriterende kabler eller anstrengende bøjninger.
Elektrisk fejekost er hurtigere at håndtere end en støvsuger
Hvem har ikke oplevet situationer som denne: Du er knap nok færdig med at støvsuge, og der er allerede krummer på gulvet igen. En elektrisk fejekost fra Kärcher er den ideelle følgesvend i hverdagen til rengøring her og der - uden at skulle hente støvsugeren.
En elektrisk fejekost er perfekt til hverdagsrengøring. Den er lille, mobil og nem at betjene - og kan bruges i hele hjemmet. Takket være den kompakte form og det moderne ledningsfrie design kan den elektriske fejekost opbevares på en pladsbesparende måde og er altid klar til brug.
Én enhed, mange anvendelsesmuligheder
Madrester på gulvet? Beskidt gulvtæppe? En elektrisk fejekost er en ægte allrounder og kan bruges på alle hårde gulve som laminat og fliser samt tæpper. Dens ydeevne taler for sig selv: snavset fjernes helt i stedet for at blive skubbet rundt, og det samme gælder for tæpper med en luvhøjde på op til 10 millimeter. Børsten trænger dybt ind i fibrene og rengør dermed pålideligt og effektivt.
Stærk ydeevne i det mindste rum
En elektrisk fejekost fra Kärcher med innovative Adaptive Cleaning System garanterer førsteklasses rengøringsresultater: Den fleksible, bevægelige fejekant, den optimale styring af snavset og den særlige rengøringsbørste transporterer snavset sikkert ned i affaldsbeholderen uden at efterlade rester eller sprede støv.
Altid klar til det næste job
En KB 5 elektrisk fejekost imponerer med sit litium-ion-batteri og en driftstid på op til 30 minutter på hårde gulve. Det betyder, at du kan feje dine gulve på et øjeblik - med optimal bevægelsesfrihed og uden irriterende kabel eller søgen efter en stikkontakt.
Let og ergonomisk
Rengøring gjort nemt: Med en praktisk og meget let elektrisk fejekost kan du holde dit hus pletfrit og samtidig skåne din ryg.
Klarer enhver udfordring
En elektrisk fejekost fra Kärcher kan også nemt nå områder, der er vanskelige at komme til, f.eks. under en kommode eller sofaen.
Imponerende fleksibel
Takket være det smidige dobbeltled på en elektrisk fejekost fra Kärchers kan genstande som stoleben også let undgås.
Hjørner og kanter
Absolut renhed over hele overfladen: En ledningsfri elektrisk kost fra Kärcher fejer helt ud til den yderste kant.
Praktisk start
En elektriske fejekost fra Kärcher starter automatisk, så snart du flytter håndtaget tilbage.
Parkeringsposition
En elektriske fejekost fra Kärcher er altid lige ved hånden takket være sit kompakte design og er også fritstående - hvilket betyder, at du kan tage en pause når som helst.
Rengøring og pleje af en elektrisk fejekost
-
Hurtig fjernelse af børste og affaldsbeholder
-
Nem tømning uden kontakt med snavs
-
Ubesværet rengøring af universalbørsten
Rengøring med en elektrisk fejekost
At leve med et kæledyr betyder også, at snavs spredes hurtigere i hjemmet - selv når du lige har fejet og gjort rent. Små krummer og løse dyrehår er særligt genstridige i tæpper og dørmåtter. En traditionel kost hjælper ikke her. Hvad kan komme dig til undsætning? En elektrisk fejekost fra Kärcher. Med en ledningsfri elektrisk kost kan du rengøre snavsede områder hurtigt og effektivt og fjerne kattegrus, hundemad og dyrehår uden besvær.