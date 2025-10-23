Haveredskaber
Uanset om det drejer sig om at passe sin plæne, sin hæk eller sine træer – eller om der er ukrudt eller løv, der skal fjernes: Med Kärchers haveredskaber bliver haverne bare endnu pænere. Med batteridrevne redskaber endda helt uden støj og irriterende ledninger.
Batteridrevet plæneklipper
Den behændige 18 V plæneklipper er specielt egnet til små og mellemstore plæner. Til større plæner er den kraftfulde 36 V plæneklipper det perfekte valg.
Batteridrevet græstrimmer
Kärchers batteridrevne græstrimmere sørger for flot klipning af græs i hjørner og langs kanter. Kärcher har den perfekte løsning til alle anvendelser – med lethed og stor effektivitet.
Batteridrevet hækkeklipper
Perfekt til at klippe hække og buske i form. Særdeles støjsvag, handy og uden irriterende ledning.
Batteridrevet græs- og busktrimmer
Den kompakte 2-i-1 græstrimmer er beregnet til at klippe plænekanter rundt om huset, blomsterbedet, køkkenhaven eller terrassen, mens busktrimmeren gør det legende let at beskære og forme buske og stauder.
Batteridrevet ukrudtsfjerner
Tørt mos og ukrudt fjernes ubesværet fra overfladerne med Kärchers ukrudtsfjerner, samtidigt med at ryggen skånes.
Batteridrevet løvsuger og -blæser
Tag efterårshaven med storm. Kärchers batteridrevne løvblæsere og løvsugere sikrer pæne og ryddelige veje og haver på rekordtid.
Batteridrevet kædesav
Beskære træer og trækroner, kløve brænde, fælde træer – med Kärchers brugervenlige kædesave og stangsave kan alle opgaver udføres hurtigt og effektivt.
Batteridrevet grensaks
Nu er det nemmere end nogensinde at skære grene, nemlig med den batteridrevne grensaks og det førsteklasses bypass-skær, som skånsomt og uden større kraftanstrengelse kan skære grene med en diameter på hele 3 cm over – uanset hvor vanskeligt det er at nå dem.
Få WOW-følelsen tilbage
Du er selv herre i dit eget kongerige; du er den, der behersker vildtvoksende beplantning. Herude – foran porten til dit slot – er det dig, der er konge. I din lille, store verden er du enehersker, og ved hjælp af de effektive batteridrevne Kärcher haveredskaber sørger du for, at din have viser sig fra sin bedste side: Plæner, hække og træer bliver passet, og ukrudt og løv fjernes – med Kärcher kan du igen få alle til at sige WOW.