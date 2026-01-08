Batteridrevne løvblæsere og -sugere
Løv! Selv om det ser nok så flot ud om efteråret, så skal det for sikkerhedens skyld fjernes fra fortove og indkørsler – og fra græsplæner for forebyggelse af mos. Koste og river, der fungerer med ren og skær muskelkraft, er anstrengende at bruge, og når hurtigt deres grænser. Det gælder dog ikke for de kraftige, batteridrevne løvblæsere fra Kärcher! De er altid klar, når du skal bruge dem, de ligger bekvemt i hånden og fjerner løvet hurtigt og grundigt.
Flyt grænserne for, hvad rengøring kan gøre – med Kärcher løvblæsere og -sugere.
Uanset om det er fortove, indkørsler eller græsplæner, det handler om – uanset hvor bunker af blade hober sig op om efteråret, så fjerner de batteridrevne løvblæsere og -sugere fra Kärcher dem kraftfuldt og effektivt. Når muskelkraft og andre redskaber når deres grænser, imponerer de med en hastighed på op til 240 km i timen og maksimal brugerkomfort – så blade hurtigt og effektivt fjernes fra overfladerne.
Løvblæser og -suger
Suge- og blæserør kan tages af hvert for sig – dejligt nemt at arbejde med takket være den lave vægt og fordi delene kan tages af separat.
Turbo Boost: Giver suge- og blæsefunktionerne et midlertidigt boost.
Omskifter til indstilling af funktion – trinløst skift mellem sugning og blæsning – og med mulighed for at kombinere begge funktioner samtidigt.
Løvblæser
Maksimal bevægelsesfrihed uden irriterende ledning, men med perfekt balance.
Aftageligt fladt mundstykke med indbygget skraber løsner vådt løv og sammenpresset snavs.
Med ergonomisk håndtag og nem at bruge takket være den praktisk placerede hastighedsstyring.
Highlights
18 V Kärcher Battery Power
LBL 2 Batteri Sæt
Spænding: 18 V
Lufthastighed: Maks. 210 km/t
Luftgennemstrømning: Maks. 220 m³/time
Ydelse pr. batteriopladning*: Maks. 400 m²
Vægt: 2,0 kg
Blæserør: Todelt
Fladt mundstykke med indbygget skraber: Ja
Styrkeregulering: Enkelt trin
Batterioplader: 18 V Kärcher Battery Power standardoplader
Inklusive batteri: 18 V / 2,5 Ah
* Maks. ydelse med et 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power udskifteligt batteri.
BLV 18-200 Batteri
3-i-1 funktion: Sug, blæs og bioklip i én enhed – minimal anstrengelse for perfekt resultat. Enhedens børsteløse motor forlænger levetiden og øger ydeevnen.
Lufthastighed i blæseindstilling: Max. 200 km/t
Kapacitet pr. opladning i blæseindstilling*: Max. 425 m²
Lufthastighed i sugeindstilling: Max. 130 km/t
Kapacitet pr. opladning i sugeindstilling*: Max. 45 liter
Vægt uden tilbehør: 3,5 kg
Batteri og oplader: Ikke inkluderet
* Maksimal ydelse med et 18 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power genopladeligt batteri.
36 V Kärcher Battery Power
LBL 4 Batteri Sæt
LBL 4 Batteri løvblæseren fjerner effektivt løv og blade, uanset hvor de hober sig op i løbet af efteråret. Når muskelkraft og andre redskaber, når deres grænser, imponerer den fortsat takket være den totrins styrkeregulering og maksimal brugervenlighed.
Spænding: 36 V
Lufthastighed: Maks. 250 km/time
Luftgennemstrømning: Maks. 330 m³/time
Ydelse pr. batteriopladning*: Maks. 550 m²
Vægt: 2,2 kg
Blæserør: Todelt
Fladt mundstykke med skraber: Ja
Styrkeregulering: To-trins
Batterioplader: Kärcher Battery Power 36 V hurtigoplader
Inklusive batteri: 36 V / 2,5 Ah
* Maksimal ydelse med 36 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power udskifteligt batteri.
BLV 36-240 Batteri
3-i-1-funktion: En enkelt enhed, der både suger, blæser og findeler – minimal arbejdsindsats, men den skaber perfekte resultater. Den børsteløse motor øger både redskabets levetid og performance.
Lufthastighed i blæsefunktion: Maks. 200 km/time
Ydelse for hver opladning i blæseindstilling*: Maks. 425 m²
Lufthastighed i sugefunktion: Maks. 130 km/h
Ydelse for hver opladning i sugeindstilling *: Maks. 45 liter
Vægt uden tilbehør: 3,5 kg
Batteri og oplader: Medfølger ikke
* Maksimal ydelse med et udskifteligt 18 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power batteri.
