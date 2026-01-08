Batteridrevne løvblæsere og -sugere

BLV 36-240 Batteri

3-i-1-funktion: En enkelt enhed, der både suger, blæser og findeler – minimal arbejdsindsats, men den skaber perfekte resultater. Den børsteløse motor øger både redskabets levetid og performance.

Lufthastighed i blæsefunktion: Maks. 200 km/time

Ydelse for hver opladning i blæseindstilling*: Maks. 425 m²

Lufthastighed i sugefunktion: Maks. 130 km/h

Ydelse for hver opladning i sugeindstilling *: Maks. 45 liter

Vægt uden tilbehør: 3,5 kg

Batteri og oplader: Medfølger ikke

* Maksimal ydelse med et udskifteligt 18 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power batteri.