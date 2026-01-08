Gulvvaskemaskine
En investering i en professionel gulvvaskemaskine skal kunne betale sig på længere sigt. En gulvvaskemaskine fra Kärcher sikrer dig en effektiv, tidsbesparende og nem løsning, når gulvet skal skinne mellem kundebesøg.
Sammenlignet med manuel rengøring reducerer Kärchers industri gulvvaskemaskine både arbejds- og materialeomkostninger og øger kvaliteten af rengøringen. Vælg mellem flere forskellige modeller af industri gulvvaskemaskiner og find den rette til dit behov. Kärchers industrigulvvaskere sikrer den mest effektive rengøringsløsning til alle typer og størrelser af gulve – hvad end det er 30 m² eller 30.000 m².
Hvorfor skal jeg investere i en gulvvaskemaskine?
En gulvvaskemaskine fra Kärcher er den tidsbesparende løsning til rengøring af både store og små områder. Vores specialdesignede gulvvaskemaskine tager sig af alt det beskidte vand, så du ikke behøver at bekymre dig om det. Sammenlignet med traditionel mopning er Kärchers gulvvaskemaskine en hurtigere, mere grundig og omkostningseffektiv løsning til rengøring af alle typer gulve.
Vores gulvvaskemaskine doserer selv rengøringsmidlet, hvilket både beskytter medarbejderne og sparer penge. Maskinerne er nemme at bruge og kræver minimal vedligeholdelse. Investeringen i en Kärchers gulvvaskemaskine vil derfor hurtigt betale sig i både tid og penge.
Hvilken gulvvaskemaskine skal jeg vælge?
En professionel gulvvaskemaskine fra Kärcher fås i forskellige størrelser og modeller og leveres med mange konfigurationsmuligheder.
Kärcher tilbyder et komplet udvalg af professionelle gulvvaskemaskiner til rengøring af både mindre og større arealer. Vi har mulighed for at servicere ethvert behov, uanset om det er en mindre virksomhed, en bar eller restaurant, et indkøbscenter eller større arealer som lagerhaller eller lufthavne.
Her kan du læse mere om de enkelte typer af gulvvaskemaskiner i vores sortiment og blive klogere på, hvilken gulvvaskemaskine der er den rigtige for dig.
Kompakte gulvvaskere
Vores "push" gulvvaskere er udviklet til hurtig og fleksibel rengøring af små til mellemstore områder som restauranter, butikker, køkkener, hoteller og andre områder med masser af trafik og godt med møbler.
Walk-behind gulvvasker
"Walk-behind" gulvvaskere er perfekte til effektiv rengøring af mellemstore områder som f.eks. detailbutikker, swimmingpools, haller, gangarealer og supermarkeder - og på mange andre typer gulve.
Ride-on/step-on gulvvasker
Det ideelle valg til rengøring af store områder med få møbler, f.eks. i lager- og produktionshaller, shoppingcentre, parkeringskældre eller lufthavne. Her finder du også vores kombinerede fejemaskiner/gulvvaskere.
Andre rengøringsløsninger
Uanset om det er en single-disc eller polermaskine til vedligeholdelse af hårde overflader eller løsninger til meget krævende rengøringsopgaver, f.eks. på trapper eller rulletrapper: Vores øvrige rengøringsløsninger.
Hvordan virker en gulvvaskemaskine?
Specifikationer og konfigureringsmuligheder
Alle moderne gulvvaskemaskiner med enten et rulle- eller rundt børstehoved fungerer på næsten samme måde.
Rengøringsmidlet bliver enten blandet med vand i vandbeholderen, eller foran børstehovedet ved automatisk dosering. Den effektive rengøring opstår når børstehovedets rotation og kontakttryk arbejder sammen for at fjerne selv den mest hårdføre snavs.
Takket være en gulvvaskemaskines sugeevne efterlades gulvet tørt og skinnende efter gulvvask. Det beskidte vand absorberes af gummiskrabere hvorefter det suges op i en separat beholder.
Løst snavs bør efterfølgende fjernes – eksempelvis ved hjælp af vores profesionelle våd-/tørrestøvsugere.
Ikke alle gulvvaskemaskiner er de samme
En gulvvaskemaskine er som en bil – de kan alle bringe dig fra A til B, men opfylder forskellige behov. Sådan er det også med en gulvvaskemaskine hvor design, størrelse, børstehovedssystemer og andre teknologiske muligheder varierer fra maskine til maskine.
Det betyder, at det er nemmere at finde netop den maskine, der passer til dine individuelle behov. Kun du ved, hvor store overflader du skal rengøre, og om de er møbleret eller ej. Du kender materialet af dine gulve og ved hvor ofte de kræver rengøring. Til gengæld har vi den helt rigtige gulvvaskemaskine til det, du har brug for.
Afhængigt af størrelse og model er Kärchers gulvvaskemaskine strømforsynede, batteridrevne eller motordrevne. Her er det igen dine behov, der spiller en vigtig rolle i beslutningen om, hvad den mest fornuftige teknologi er for dig.
- De mindre og mere kompakte ”walk-behind” gulvvaskemaskine er ledningsdrevne og velegnet til at rengøre mindre arealer indendørs efter lukketid.
- De batteridrevne gulvvaskemaskiner tilbyder større fleksibilitet og forhindrer fare for at snuble over ledningen. Kärcher tilbyder batteridreven teknologi i ethvert design.
- Ved større arealer, som enten er godt ventilerede eller udendørs, anbefaler vi vores miljøvenlige, motordrevne maskiner. Motordrevne gulvvaskemaskiner fra Kärcher fås kun i vores ”ride-on” modeller.
Hvilken gulvvaskemaskine til hvilket gulv?
En gulvvaskemaskine med et rullebørstehoved er især velegnede til mere tilsnavsede gulve.
Takket være dens høje børstehastigheder og et højere kontakttryk per cm², tilbyder denne børstehovedteknologi en dybderensende rengøring af gulve med tekstur.
Denne teknologi tilbyder også væsentlige fordele, når der rengøres mere stædigt snavs, da de kontraroterende ruller absorberer partiklerne, som derefter føres op i en separat beholder.
Det betyder, at det ikke længere er nødvendigt at feje eller støvsuge før gulvvask.
En gulvvaskemaskine med et rundebørstehovede bruges generelt til vedligeholdelsesrengøring og mindre tilsnavsede gulve.
Denne type børstehoved er især populær til glatte gulve og til støjfølsomme områder – eksempelvis på hospitaler eller i hotel- og restaurationsbranchen.
Det runde børstehoved gør det nemt at rengøre de fleste steder uden at skulle flytte rundt på møbler eller andre genstande.
Denne børstehovedsteknologi klarer den daglige rengøring nemt og effektivt.
Gulvvaskemaskine med eller uden integreret trækkraft?
Komfort, vægt og brugervenlighed er afgørende faktorer i beslutningen om, hvorvidt en gulvvaskemaskine skal være udstyret med eller uden integreret trækkraft.
En lettere gulvvaskemaskine med en vandbeholder på op til 50 liter kan nemt betjenes uden trækkraft. Vi anbefaler integreret trækkraft på større modeller, da det ikke er muligt at betjene en maskine af den størrelse med sin egen kropsvægt eller over længere perioder.
En gulvvaskemaskine uden en trækkraftsmotor bruger børsterne til at bevæge maskinen fremad. Det betyder, at medarbejderen ikke skal bruge mange kræfter på at betjene maskinen, og at arbejdsbyrden bliver holdt på et overkommeligt niveau.
Derimod gør gulvvaskere med en justerbar trækmotor, der fører maskinen fremad, det muligt at betjene en gulvvaskemaskine over længere perioder.
Gulvvaskemaskine og tilbehør til enhver opgave
En gulvvaskemaskine fra Kärcher kan også bruges til mere specielle rengøringsopgaver, eksempelvis til at fjerne belægninger, hvis den er udstyret med det rigtige tilbehør.
Vi tilbyder et omfattende udvalg af tilbehør til en gulvvaskemaskine. Alt fra børstehoveder og gummiskrabere til batterier og opladere gør det muligt for os at skræddersy din nye gulvvaskemaskine, så den passer perfekt til dine rengøringsbehov.
Udover ekstra udstyr til maskinerne, tilbyder Kärcher en bred vifte af rengøringsmidler, der er specielt udviklet til at sikre plet-fri rengøring. Kärchers rengøringsmidler er ikke kun gode for økonomien, de er også yderst effektive mod enhver form for snavs. Derudover er de miljøvenlige og skånsomme for medarbejderen at bruge.
Kärcher tilbyder også udstyr til øgede hygiejnekrav. Et desinficerende middel sikrer et helt nyt rengøringsniveau - uden at sprænge pengepungen.
En korrekt dosering gennem en forstøver reducerer effektivt antallet af bakterier på gulve, vægge og møbler. Dette tilbehør er velegnet til brug på togstationer, lufthavne, kontorer, plejefaciliteter, skoler, børnehaver og andre steder med mange berøringsflader. Eftermontering af midlet på gulvvaskemaskiner er i øjeblikket kun muligt for både B150R og B200R modellerne.
Ønskes et separat desinfektionssystem tilbyder Kärcher PS 4/7 Bp Mister.