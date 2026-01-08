Hvordan virker en gulvvaskemaskine?

Specifikationer og konfigureringsmuligheder

Alle moderne gulvvaskemaskiner med enten et rulle- eller rundt børstehoved fungerer på næsten samme måde.

Rengøringsmidlet bliver enten blandet med vand i vandbeholderen, eller foran børstehovedet ved automatisk dosering. Den effektive rengøring opstår når børstehovedets rotation og kontakttryk arbejder sammen for at fjerne selv den mest hårdføre snavs.

Takket være en gulvvaskemaskines sugeevne efterlades gulvet tørt og skinnende efter gulvvask. Det beskidte vand absorberes af gummiskrabere hvorefter det suges op i en separat beholder.

Løst snavs bør efterfølgende fjernes – eksempelvis ved hjælp af vores profesionelle våd-/tørrestøvsugere.

Ikke alle gulvvaskemaskiner er de samme

En gulvvaskemaskine er som en bil – de kan alle bringe dig fra A til B, men opfylder forskellige behov. Sådan er det også med en gulvvaskemaskine hvor design, størrelse, børstehovedssystemer og andre teknologiske muligheder varierer fra maskine til maskine.

Det betyder, at det er nemmere at finde netop den maskine, der passer til dine individuelle behov. Kun du ved, hvor store overflader du skal rengøre, og om de er møbleret eller ej. Du kender materialet af dine gulve og ved hvor ofte de kræver rengøring. Til gengæld har vi den helt rigtige gulvvaskemaskine til det, du har brug for.

Afhængigt af størrelse og model er Kärchers gulvvaskemaskine strømforsynede, batteridrevne eller motordrevne. Her er det igen dine behov, der spiller en vigtig rolle i beslutningen om, hvad den mest fornuftige teknologi er for dig.