Andre rengøringsløsninger
Uanset om det er en single-disc eller polermaskine til vedligeholdelse af hårde overflader eller løsninger til meget krævende rengøringsopgaver, f.eks. på trapper eller rulletrapper: Vores øvrige rengøringsløsninger.
Single-disc maskiner
Uanset om det er på hårde overflader eller tæpepbelagte gulve: Hos Kärcher er du garanteret at finde den rette single-disc maskine. Vi har maskiner til al slags brug, både specialiseret og allround.
Polermaskiner
Når sko efterlader mærker: Kärchers polermaskiner får gulvene til at skinne igen. De er batteridrevne og kan også bruges i løbet af åbningstiden.
Trappe- og rulletrappevasker
Pletfrit på ingen tid: Kärchers maskiner til rengøring af trapper og rulletrapper giver gennemført rene resultater på rulletrapper og travelators samt på trapper og i vindueskarme.