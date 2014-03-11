EASY!Force : ALDRIG FØR HAR DET VÆRET SÅ NEMT AT KONTROLLERE TRYKKET PÅ EN PROFESSIONEL HØJTRYKSRENSER

Få en helt ny ergonomisk oplevelse, når du benytter en professionel højtryksrenser. Med den nye EASY!Force-højtrykspistol skal du ikke bruge kræfter til at holde pistolen aktiveret og kan rengøre nemt og mindre stressende.

Et spørgsmål om ergonomi

At arbejde med en højtryksrenser er fysisk krævende. Derfor er ergonomi vigtig. Når man uafbrudt skal holde en traditionel højtrykspistol aktiveret, bliver man hurtigt træt, får ondt i hænderne og en forkrampet arbejdsstilling. Længerevarende rengøring er vanskelig uden hyppige pauser; alternativt må en anden operatør træde til. Det ændrer vores EASY!Force-teknologi én gang for alle på. Kraftanstrengelse er ikke længere nødvendig. Aldrig har højtryksrensning været så let.

Keramisk ventil sikrer længere levetid

Når en højtrykspistol svigter, skyldes det primært, at ventilen er blevet beskadiget på grund af partikler. Med vores EASY!Force er det også slut med det. Ventilen består nemlig af en keramisk kugle, der er modstandsdygtig over for alle partikler, der kan medføre beskadigelser. Det betyder en levetid, der er fem gange så lang som hos pistoler med traditionel ventil.

Sikkert arbejde gennem intuition

Sikkerheden ved den nye EASY!Force-pistol forebygger utilsigtet brug og giver derfor maksimal sikkerhed under brug – uden at gå på kompromis med brugervenligheden. Du skal kun aktivere pistolen en enkelt gang for at starte højtryksstrålen – intuitivt og nemt. EASY!Force-pistolen er åben, så længe den er aktiveret. Når du slipper udløseren, slukker den omgående.