Professionel højtryksrenser
Oplev uovertruffen alsidighed med en professionel højtryksrenser fra Kärcher. Som opfindere af højtryksrenseren i 1950 har Kärcher siden forfinet princippet om højtryksrensning og tilbyder nu markedets bedste ydeevne med mindre forbrug, længere levetid og kortere rengøringstid. Vores udvalg af professionel højtryksrenser er teknisk avancerede og alsidige, og vi tilbyder både mobile og stationære enheder, der fungerer med koldt og varmt vand og er udstyret med el- eller forbrændingsmotor. Uanset dine behov inden for højtryksrensning, har Kärcher den rette løsning til dig.
Koldtvandsrensere
Rengør maskiner, biler og bygninger dagligt: med højt tryk og stor vandmængde kan vores højtryksrensere fjerne det mest genstridige snavs. Ideel til store overflader.
Hedvandsrensere
Med varmt vand renser højtryksrenserne endnu bedre ved samme tryk og vandmængde. Kärcher hedvandsrensere imponerer med det højeste niveau af brugervenlighed og den mest moderne teknologi.
Ultra højtryksrenser
I de tilfælde, hvor anslagskraften fra de traditionelle højtryksrensere ikke er tilstrækkelig til at løse opgaven, kommer vore ultra højtryksrensere på banen. Med et ultrahøjtryk (UHP) kan de pålideligt fjerne selv det mest genstridige snavs og belægninger.
Stationære højtryksrensere
Stationære højtryksrensere er ideelle til en lang række anvendelsesformål. Ved hjælp af et fast installeret rørsystem ledes højtryksvandet direkte til anvendelsesstedet.
Tilbehør til en professionel højtryksrenser
Kärchers rengørings- og plejemidler til en professionel højtryksrenser er designet for at opnå maksimale rengøringsresultater med minimal brug af energi og tid. Samtidig reducerer de omfanget af vandforurening, forårsaget af mineralske olierester takket være deres specielle formler, der gør dem nemme at filtrere og separere.
Rengøring og beskyttelse af erhvervskøretøjer med en professionel højtryksrenser
Kvalitetsrengøringsmidler til effektiv rengøring af fastsiddende snavs på veje og byggepladser - kan bruges med koldt- og varmtvandsrensere.
Alsidighed til industriel anvendelse med professionel højtryksrenser
Hurtigt virkende, skånsomme rengøringsmidler, der også fjerner fastsiddende snavs som olie, fedt og rust.
Renlighed og hygiejne inden for fødevareindustrien med en professionel højtryksrenser
Effektive rengørings- og desinfektionsmidler, der er godkendt til anvendelse med fødevarer i overensstemmelse med DGHM (tysk selskab for hygiejne og mikrobiologi) og DVG's (tysk sammenslutning af Gas og Vand) desinfektionsmiddellister.
Skinnende rene overflader i din bilforretnig med en professionel højtryksrensning
Med skånsomme rengøringsmidler til alle overflader og materialer opnås et strålende udstillingsrum og øget værdi til enhver bil - selv under motorhjelmen.
Ukrudtsbekæmpelse med en professionel højtryksrenser
Med Kärchers ukrudtslanse og en professionel højtryksrenser kan du fjerne uønsket bevoksning helt uden brug af herbicider. Ene og alene med varmt vand. Derfor er metoden også skånsom mod miljøet og overfladerne.
Professionel højtryksrenser med højtrykstrailer
Vore konfigurerbare højtrykstrailere kombinerer ekstraordinær mobilitet og maksimal brugervenlighed i et innovativt koncept. HD-trailere og HDS-trailere – den perfekte løsning til kommuner, byggebranchen, udlejningsselskaber og industri.
EASY!Force: ALDRIG FØR HAR DET VÆRET SÅ NEMT AT KONTROLLERE TRYKKET PÅ EN PROFESSIONEL HØJTRYKSRENSER
Få en helt ny ergonomisk oplevelse, når du benytter en professionel højtryksrenser. Med den nye EASY!Force-højtrykspistol skal du ikke bruge kræfter til at holde pistolen aktiveret og kan rengøre nemt og mindre stressende.
Et spørgsmål om ergonomi
At arbejde med en højtryksrenser er fysisk krævende. Derfor er ergonomi vigtig. Når man uafbrudt skal holde en traditionel højtrykspistol aktiveret, bliver man hurtigt træt, får ondt i hænderne og en forkrampet arbejdsstilling. Længerevarende rengøring er vanskelig uden hyppige pauser; alternativt må en anden operatør træde til. Det ændrer vores EASY!Force-teknologi én gang for alle på. Kraftanstrengelse er ikke længere nødvendig. Aldrig har højtryksrensning været så let.
Keramisk ventil sikrer længere levetid
Når en højtrykspistol svigter, skyldes det primært, at ventilen er blevet beskadiget på grund af partikler. Med vores EASY!Force er det også slut med det. Ventilen består nemlig af en keramisk kugle, der er modstandsdygtig over for alle partikler, der kan medføre beskadigelser. Det betyder en levetid, der er fem gange så lang som hos pistoler med traditionel ventil.
Sikkert arbejde gennem intuition
Sikkerheden ved den nye EASY!Force-pistol forebygger utilsigtet brug og giver derfor maksimal sikkerhed under brug – uden at gå på kompromis med brugervenligheden. Du skal kun aktivere pistolen en enkelt gang for at starte højtryksstrålen – intuitivt og nemt. EASY!Force-pistolen er åben, så længe den er aktiveret. Når du slipper udløseren, slukker den omgående.
Fordele ved en professionel højtryksrenser
Den høje vandtemperatur på en professionel højtryksrenser tillader en reduktion af driftstrykket, rengøringstiden og mængden af rengøringsmidler, der anvendes. Fordele ved hedvandsrensere i forhold til koldtvandsrensere:
- Bedre rengøringsresultater
- Reduceret rengøringsmiddelforbrug
- Kortere tørretid
- Forbedret hygiejne
- Kortere arbejdstider
Ved at anvende varmt vand opnås en betydelig tidsbesparelse på op til 35% og forbedrede rengøringsresultater.
Kärcher iSolar professionel højtryksrenser. Systemløsningen til rengøring af solcellemoduler.
Vores anbefaling:
En professionel højtrryksrenser, enten varmtvandshøjtryksrenseren HDS 10/20-4 M eller koldtvandshøjtryksrenseren HD 10/23-4 S for optimale rengøringsresultater.
- Meget høj rengørings- og områdepræstation
- Modsat roterende diskbørster
- Teleskoplanse fremstillet af kulstof/glasfibersammensætning
- Rækkevidde på 1,8 - 14 meter (afhængigt af den teleskopiske lanse)