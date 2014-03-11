Professionel højtryksrenser

Oplev uovertruffen alsidighed med en professionel højtryksrenser fra Kärcher. Som opfindere af højtryksrenseren i 1950 har Kärcher siden forfinet princippet om højtryksrensning og tilbyder nu markedets bedste ydeevne med mindre forbrug, længere levetid og kortere rengøringstid. Vores udvalg af professionel højtryksrenser er teknisk avancerede og alsidige, og vi tilbyder både mobile og stationære enheder, der fungerer med koldt og varmt vand og er udstyret med el- eller forbrændingsmotor. Uanset dine behov inden for højtryksrensning, har Kärcher den rette løsning til dig.

Kärcher professionel højtryksrenser spuler skovl på gravemaskine

    Kärcher Koldtvandsrensere

    Koldtvandsrensere

    Rengør maskiner, biler og bygninger dagligt: med højt tryk og stor vandmængde kan vores højtryksrensere fjerne det mest genstridige snavs. Ideel til store overflader.

    Kärcher Hedvandsrensere

    Hedvandsrensere

    Med varmt vand renser højtryksrenserne endnu bedre ved samme tryk og vandmængde. Kärcher hedvandsrensere imponerer med det højeste niveau af brugervenlighed og den mest moderne teknologi.

    Kärcher Ultra højtryksrensere Ultra højtryksrenser

    Ultra højtryksrenser

    I de tilfælde, hvor anslagskraften fra de traditionelle højtryksrensere ikke er tilstrækkelig til at løse opgaven, kommer vore ultra højtryksrensere på banen. Med et ultrahøjtryk (UHP) kan de pålideligt fjerne selv det mest genstridige snavs og belægninger.

    Kärcher Stationære højtryksrensere

    Stationære højtryksrensere

    Stationære højtryksrensere er ideelle til en lang række anvendelsesformål. Ved hjælp af et fast installeret rørsystem ledes højtryksvandet direkte til anvendelsesstedet.

    Tilbehør til en professionel højtryksrenser

    Kärchers rengørings- og plejemidler til en professionel højtryksrenser er designet for at opnå maksimale rengøringsresultater med minimal brug af energi og tid. Samtidig reducerer de omfanget af vandforurening, forårsaget af mineralske olierester takket være deres specielle formler, der gør dem nemme at filtrere og separere.

    Rengøringsmidler udrykningskøretøjer

    Rengøring og beskyttelse af erhvervskøretøjer med en professionel højtryksrenser

    Kvalitetsrengøringsmidler til effektiv rengøring af fastsiddende snavs på veje og byggepladser - kan bruges med koldt- og varmtvandsrensere.

    Rengøringsmidler alsidighed

    Alsidighed til industriel anvendelse med professionel højtryksrenser

    Hurtigt virkende, skånsomme rengøringsmidler, der også fjerner fastsiddende snavs som olie, fedt og rust.

     

    Rengøringsmidler Levnedsmiddelsektoren

    Renlighed og hygiejne inden for fødevareindustrien med en professionel højtryksrenser

    Effektive rengørings- og desinfektionsmidler, der er godkendt til anvendelse med fødevarer i overensstemmelse med DGHM (tysk selskab for hygiejne og mikrobiologi) og DVG's (tysk sammenslutning af Gas og Vand) desinfektionsmiddellister.

    Rengøringsmidler Autoværksted

    Skinnende rene overflader i din bilforretnig med en professionel højtryksrensning

    Med skånsomme rengøringsmidler til alle overflader og materialer opnås et strålende udstillingsrum og øget værdi til enhver bil - selv under motorhjelmen.

    Rengøringsmidler
    Person fjerner ukrudt på stentrappe med Kärcher professionel højtryksrenser

    Ukrudtsbekæmpelse med en professionel højtryksrenser

    Med Kärchers ukrudtslanse og en professionel højtryksrenser kan du fjerne uønsket bevoksning helt uden brug af herbicider. Ene og alene med varmt vand. Derfor er metoden også skånsom mod miljøet og overfladerne.

    Person rengører gravemaskine med Kärcher professionel højtryksrenser

    Professionel højtryksrenser med højtrykstrailer

    Vore konfigurerbare højtrykstrailere kombinerer ekstraordinær mobilitet og maksimal brugervenlighed i et innovativt koncept. HD-trailere og HDS-trailere – den perfekte løsning til kommuner, byggebranchen, udlejningsselskaber og industri.

    EASY!Force: ALDRIG FØR HAR DET VÆRET SÅ NEMT AT KONTROLLERE TRYKKET PÅ EN PROFESSIONEL HØJTRYKSRENSER

    Få en helt ny ergonomisk oplevelse, når du benytter en professionel højtryksrenser. Med den nye EASY!Force-højtrykspistol skal du ikke bruge kræfter til at holde pistolen aktiveret og kan rengøre nemt og mindre stressende.

     

    Et spørgsmål om ergonomi

    At arbejde med en højtryksrenser er fysisk krævende. Derfor er ergonomi vigtig. Når man uafbrudt skal holde en traditionel højtrykspistol aktiveret, bliver man hurtigt træt, får ondt i hænderne og en forkrampet arbejdsstilling. Længerevarende rengøring er vanskelig uden hyppige pauser; alternativt må en anden operatør træde til. Det ændrer vores EASY!Force-teknologi én gang for alle på. Kraftanstrengelse er ikke længere nødvendig. Aldrig har højtryksrensning været så let.

    Keramisk ventil sikrer længere levetid

    Når en højtrykspistol svigter, skyldes det primært, at ventilen er blevet beskadiget på grund af partikler. Med vores EASY!Force er det også slut med det. Ventilen består nemlig af en keramisk kugle, der er modstandsdygtig over for alle partikler, der kan medføre beskadigelser. Det betyder en levetid, der er fem gange så lang som hos pistoler med traditionel ventil.

    Sikkert arbejde gennem intuition

    Sikkerheden ved den nye EASY!Force-pistol forebygger utilsigtet brug og giver derfor maksimal sikkerhed under brug – uden at gå på kompromis med brugervenligheden. Du skal kun aktivere pistolen en enkelt gang for at starte højtryksstrålen – intuitivt og nemt. EASY!Force-pistolen er åben, så længe den er aktiveret. Når du slipper udløseren, slukker den omgående.

    EASY!Force Key Visual
    Fordele hedvandsrenser

    Fordele ved en professionel højtryksrenser

    Den høje vandtemperatur på en professionel højtryksrenser tillader en reduktion af driftstrykket, rengøringstiden og mængden af rengøringsmidler, der anvendes. Fordele ved hedvandsrensere i forhold til koldtvandsrensere:

    • Bedre rengøringsresultater
    • Reduceret rengøringsmiddelforbrug
    • Kortere tørretid
    • Forbedret hygiejne
    • Kortere arbejdstider

    Ved at anvende varmt vand opnås en betydelig tidsbesparelse på op til 35% og forbedrede rengøringsresultater.

    Andre fordele og omkostningssammenligning af HD og HDS

    Kärcher iSolar professionel højtryksrenser. Systemløsningen til rengøring af solcellemoduler.

    Vores anbefaling:

    En professionel højtrryksrenser, enten varmtvandshøjtryksrenseren HDS 10/20-4 M eller koldtvandshøjtryksrenseren HD 10/23-4 S for optimale rengøringsresultater.

    • Meget høj rengørings- og områdepræstation
    • Modsat roterende diskbørster
    • Teleskoplanse fremstillet af kulstof/glasfibersammensætning
    • Rækkevidde på 1,8 - 14 meter (afhængigt af den teleskopiske lanse)
    iSolar
    FAQ til Professionel Højtryksrenser

    En professionel højtryksrenser har bedre ydeevne med mindre forbrug, længere levetid og kortere rengøringstid.

    Kärcher tilbyder et stort udvalg af maskiner indenfor højtryksrensning. Valget af den nye professionelle højtryksrenser afhænger af jeres ønsker, om det skal være en mobil eller stationær løsning eller en med mere eller mindre tryk. Uanset hvilken professionel højtryksrenser eller hedvandsrenser I er på udkig efter, kan vi opfylde jeres ønsker.

    Hvor kraftig en højtryksrenser afhænger af hvad du skal rengøre. I de tilfælde, hvor anslagskraften fra de traditionelle højtryksrensere ikke er tilstrækkelig til at løse opgaven, kommer Kärchers ultra højtryksrensere på banen. Med et ultrahøjtryk (UHP) kan de pålideligt fjerne selv det mest genstridige snavs og belægninger.

    Med Kärchers ukrudtslanse og en professionel højtryksrenser kan du fjerne uønsket bevoksning helt uden brug af herbicider. Ene og alene med varmt vand.

    En professionel højtryksrenser fra Kärcher kan fjerne ukrudt helt uden brug af herbicider.