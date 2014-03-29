TÆPPERENSER
Hygiejnisk rengøring af tæpper, møbelpolstring, vægophæng af tekstil og bilsæder: Vores tæpperenser (spray extraction-maskiner) bruger tryk til at spraye rengøringsmidlet dybt ned i fibrene og støvsuge det op igen sammen med det løsnede snavs. Fedt, snavs og lugte fjernes effektivt. Derudover er en tæpperenser meget velegnede til allergikere og hjem med kæledyr.
Se også vores professionelle maskiner
Hvad kan man bruge en tæpperenser til?
Du behøver ikke længere at bekymre dig om spildte drikkevarer eller mudrede poter. Den fremragende rengøringsevne i vores tæpperensere sikrer, at alle tekstiloverflader hurtigt bliver rene igen, og at alle pletter fjernes. Den intensive fiberdybe rengøring efterlader dine polstringer og tæpper som nye igen. De er ideelle til familier, allergikere og husholdninger med kæledyr. Vores tæpperensere er specielt designet til at tackle genstridigt snavs, så du kan føle dig helt tryg i dit hjem.
Fjern snavs på tekstiloverflader
Den særlige problemløser: Med vores tæpperensere kan du fjerne selv det mest genstridige snavs på næsten alle tekstiloverflader. Fra bilsæder og tæpper, dørmåtter til havemøbler, polstring eller stofbetræk - Kärchers tæpperenser tilbyder en bred vifte af anvendelsesmuligheder indendørs og udendørs. Fedt, snavs og lugt? De har ikke længere en chance!
Tæpperenser til fiberdyb rengøring
Overbevisende fiberdyb rengøring: Kärchers tæpperenser giver rene resultater overalt. De giver dig også mulighed for at fjerne indlejret snavs på et øjeblik. Til kraftfuld, men energieffektiv og hygiejnisk rengøring. Især allergikere kan ånde lettet op. Vores tæpperensere imponerer også med lang levetid, høj kvalitet og robusthed.
Find det rette tilbehør til din tæpperenser
Udvid dine rengøringsmuligheder med vores store udvalg af tilbehør. Vi tilbyder et bredt udvalg fra sprækkemundstykket til rengøring af svært tilgængelige områder til møbelmundstykket til polstrede møbler og gulvmundstykket til tæpper og store tekstilområder. Støttehåndtaget letter også brugen under gulvrengøring. Oplev desuden vores omfattende tilbehør til støvsugning af gulve, tekstiloverflader og sprækker. Alle tilbehørsdele er kompatible med vores tilbehør til våd- og tørstøvsugere.
Rengøring af sko med Kärcher
Shoe!Cleaner er det perfekte tilbehør til Kärchers sprøjteekstraktionsrensere til grundig og praktisk rengøring af sports- og fritidssko. Skoene rengøres hurtigt, ergonomisk og pålideligt. Et enkelt skift fra den runde børste til spaltebørsten muliggør komplet rengøring af skoene fra sålen til toppen. Takket være den innovative selvrensende funktion er Shoe!Cleaner altid ren og klar til brug.
Tæpperenser SE 6 Signature Line
Kun vores mest innovative, højtydende produkter bærer underskriften fra teknologipioneren og virksomhedens grundlægger Alfred Kärcher.
Underskriften fra virksomhedens grundlægger Alfred Kärcher markerer produktet som den bedste Kärcher enhed i sin kategori. Andre eksklusive fordele omfatter app support og en udvidet garanti.
SE 6 Signature Line er en ægte allrounder. Den gennemprøvede tæpperenserteknologi fra Kärcher sikrer fremragende rengøringsresultater på tekstiloverflader. Med en række forskellige tilbehørsdele kan den omdannes til en alsidig 3-i-1 enhed, der også kan bruges som en fuldgyldig våd- og tørstøvsuger.
Batteri tæpperenser
Renlighed med WOW faktor: I den batteridrevne SE 3-18 Compact tæpperenser mødes Kärchers gennemprøvede tæpperenserteknologi med Kärchers 18 V Battery Power batteriplatform. Det er resultatet: Effektiv, praktisk og fiberdyb rengøring i bare ét trin. Det betyder, at du kan fjerne snavs fra dine bilsæder, havemøbler eller polstring når som helst og hvor som helst - selv på svært tilgængelige steder. Apparatet rengør lige så kraftigt som vores tæpperensere med strømledning og er super fleksibelt.
Tilbehør
Med det omfattende udvalg af tilbehør er vores tæpperensere alsidige og sikrer med det rigtige rengøringsmiddel de bedste rengøringsresultater. Tilbehøret kan hurtigt sættes på og tages af med et enkelt klik.