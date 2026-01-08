Våd og tørstøvsuger

Uanset om du står overfor vådt eller tørt, groft eller fint snavs i bilen, kælderen, garagen, hobbyværkstedet eller hjemmet, så imponerer Kärchers våd og tørstøvsuger med deres alsidighed. Vores våd og tørstøvsuger er ekstremt robuste og energieffektive og har en fremragende sugekraft. De kompakte designs gør det nemt at opbevare dem næsten overalt og sikrer, at de altid er lige ved hånden. Med mange funktioner og et omfattende udvalg af tilbehør sikrer vi allround perfekte rengøringsresultater og maksimal brugervenlighed. Vores batteridrevne modeller kan også bruges, hvor der ikke er nogen stikkontakter til rådighed. Opdag vores Kärcher våd- og tørstøvsugere, inklusiv vores værkstedsstøvsuger og vandstøvsuger, læs meget mere om vores våd og tørstøvsuger på denne side.