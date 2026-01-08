Våd og tørstøvsuger
Uanset om du står overfor vådt eller tørt, groft eller fint snavs i bilen, kælderen, garagen, hobbyværkstedet eller hjemmet, så imponerer Kärchers våd og tørstøvsuger med deres alsidighed. Vores våd og tørstøvsuger er ekstremt robuste og energieffektive og har en fremragende sugekraft. De kompakte designs gør det nemt at opbevare dem næsten overalt og sikrer, at de altid er lige ved hånden. Med mange funktioner og et omfattende udvalg af tilbehør sikrer vi allround perfekte rengøringsresultater og maksimal brugervenlighed. Vores batteridrevne modeller kan også bruges, hvor der ikke er nogen stikkontakter til rådighed. Opdag vores Kärcher våd- og tørstøvsugere, inklusiv vores værkstedsstøvsuger og vandstøvsuger, læs meget mere om vores våd og tørstøvsuger på denne side.
Se også vores professionelle maskiner
Våd og tørstøvsuger til al slags snavs
Kärchers kraftfulde WD-serie støvsugere den perfekte løsning uanset om du har med vådt eller tørt snavs at gøre. Vores våd- og tørstøvsuger har en høj sugeevne og kan hurtigt fjerne snavs fra alle gulvoverflader, hvilket bringer WOW-følelsen tilbage i og omkring dit hjem. Med vores forskellige tilbehør kan vores våd og tørstøvsugere (WD) blive din pålidelige partner til enhver opgave. Vi tilbyder også specialiserede løsninger som vores vandstøvsuger og tørstøvsugere. Opdag vores udvalg af kraftfulde støvsugere og køb nu på vores hjemmeside for at opleve en mere effektiv rengøring i dit hjem og på arbejdspladsen.
Forskellige anvendelsesmuligheder for våd og tørstøvsuger
Multifunktionalitet er integreret i DNA'et af vores våd og tørstøvsuger. Disse stærke multi-taskere hjælper med at få gjort rent i kælderen, garagen, dit hobbyværksted eller haven. Til renoveringsarbejde, støvsugning af bilen, bortskaffelse af skår eller spildt vand. Det gør ingen forskel, om snavset er tørt, vådt, groft eller fint – disse kraftfulde støvsugere klarer også pålideligt store mængder vand.
Overlegen rengøringsydelse og sugeevne
Hvor konventionelle husholdningsstøvsugere har deres mangler, kommer Kärchers våd og tørstøvsuger virkelig til deres ret. Med et kraftigt sug kombineret med enestående energieffektivitet giver en våd og tørstøvsuger en ideel opsamling af snavs takket være den perfekte koordinering mellem støvsugere og tilbehør, hvilket giver hurtige og grundige rengøringsresultater. Brug af sugeværktøjet til savning, slibning og meget mere mindsker eksponeringen for støv og snavs og holder din arbejdsplads ren.
Endnu mere bekvemmelighed med våd og tørstøvsuger
Næste niveau af bekvemmelighed: Det kompakte design optager kun lidt plads ved opbevaring. Det gør det muligt at opbevare slangen og tilbehøret direkte på støvsugeren. Innovativt filterdesign gør våd og tørstøvsugerne praktiske at bruge – helt uden kontakt med snavs. Desuden adskiller en våd og tørstøvsuger sig med deres lange levetid takket være et højt kvalitetsniveau og robusthed.
Funktioner
Hvad bruger man en våd og tørstøvsuger til?
Oplev den utrolige alsidighed af Kärcher's robuste våd og tørstøvsuger, der leverer effektiv rengøring uanset om det er tørt eller vådt snavs. Med evnen til at suge store mængder væske er disse støvsugere en pålidelig løsning til at tackle enhver rengøringsopgave.
Bilrengøring
Rengør din bil grundigt med en Kärcher våd og tørstøvsuger. Dens omfattende udvalg af tilbehør giver dig mulighed for at gøre rent mellem sæder samt steder, der er svære at nå.
Renovering
Kärchers våd og tørstøvsuger kan også klare grove murbrokker. Det innovative filtersystem og konsekvent høje sugeevne forenkler rengøringsprocessen og gør det muligt at arbejde med lavt energiforbrug. Selv våde eller fugtige murbrokker er ikke noget problem.
Værksted
Praktisk støvfjerning til træværk og arbejde på værkstedet. På modeller med indbygget strømudtag kan elektriske enheder sættes direkte i en våd og tørstøvsuger, som automatisk suger flis op, så snart du begynder at save.
Væsker og skår
Med vores våd og tørstøvsuger taler navnet for sig selv. Ødelagte flasker, små vandpytter eller fugtigt snavs er overhovedet ikke noget problem takket være den høje sugeevne, robuste beholder og mulighed for at støvsuge uden filterpose.
Lækket eller spildt vand
Store vandpytter kan skyldes flere forskellige ting, men kan i hvert enkelt tilfælde fjernes grundigt med en Kärcher våd og tørstøvsuger. Den store beholder sikrer, at du kan støvsuge i længere tid af gangen samt opsamle store ophobninger af vand hurtigt og ubesværet.
Have
En våd og tørstøvsuger er en god hjælp, selv i haven. Du kan nemt suge små kviste, grus og blade op eller blæse dem til side ved hjælp af blæserfunktionen.
Udendørsarealer
Gårdhaver, garager, husindgange og trapper bliver rene igen på ingen tid med en våd og tørstøvsuger.
Indvendigt område
En våd og tørstøvsuger kan bruges ligesom almindelige støvsugere til støvsugning i boliger, hvilket giver de bedste rengøringsresultater takket være specialtilbehør, såsom tæppemundstykket.
FAQ til Våd og tørstøvsuger
Hvordan fungerer Kärchers våd/tørstøvsugerfilterrensning?
Hvordan udskifter man en filterpatron (WD 2 – WD 3)?
Hvordan udskifter man et fladt plisseret filter (WD 4 – WD 6)?
Hvordan sætter man en filterpose i Kärchers våd/tørstøvsugere (WD 2 – WD 6)?
Hvordan opbevarer du slangen på Kärcher våd/tørstøvsugeren (WD 3 – WD 6)?
Batteridrevne våd/tørstøvsugere
De batteridrevne og kraftige våd/tørstøvsugere fra Kärcher sørger for en grundig rengøring, hvor våd/tørstøvsugere med ledning ikke kan nå eller i områder, der er svært tilgængelige – i bilen, i carporten, i sommerhuset eller på havegangene; alt imens den giver samme funktionalitet som en støvsuger med ledning. Ingen ledning, ingen grænser.
Tilbehør til vådstøvsuger og tørstøvsuger
Tilbehøret er specielt udviklet til Kärcher våd og tørstøvsugerne. Sammen med støvsugerne giver de en yderst imponerende rengøringseffektivitet og udvider anvendelsesområdet.