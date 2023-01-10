Rengøring i hjemmet

Ifølge et studie om globale rengøringsvaner udført på foranledning af Kärcher bruger mennesker over hele verden ca. 3 timer og 20 minutter på at gøre rent hver uge. For at holde hjemmet pænt og rent er det nødvendigt at have en del rengøringsudstyr eller husholdningsmidler, uanset om du gør rent indendørs eller udenfor. Tips til at bruge dit rengøringsudstyr korrekt kan hjælpe dig med at arbejde hurtigere og give dig mere tid til at nyde de gode ting i livet. Find de bedste tips og find de bedste rengørings udstyr her til rengøring i hjemmet.

Rengøringstips til indendørsarealer

Tips til at tackle snavs inden for hjemmets fire vægge

Rengøring af køkken, badeværelse, stue – det er ikke kun, når det er tid til at gøre forårsrent, der er meget at lave derhjemme. Over tid dukker der nemlig snavs op inden for dine egne fire vægge: Pletter på gulve, polstring og tæpper. Pollen, støv og fingeraftryk på vinduerne. Mad- og fedtrester i køkkenet. Kalk og sæberester i badeværelset. Men med nogle få tricks og de rigtige rengøringsmaskiner, rengøringsmidler og husholdningsmidler kan du fjerne snavset hurtigt, så dit hjem igen er hygiejnisk og rent.

Kärcher tips til rengøring af badeværelset
Kärcher tips til rengøring af køkken
Kärcher tips til rengøring af boligarealer
Kärcher tips til rengøring af vinduer
Kärcher tips til rengøring af parket og laminat
Kärcher tips til rengøring af tæpper
Kärcher tips til rengøring af fliser
Kärcher tips til rengøring af PVC og linoleum
Kärcher tips til rensning af polstrede møbler

Rengøringstips til udendørsarealer

Tips til rengøring og vedligeholdelse omkring huset

Der er meget at lave omkring huset. I foråret skal sporene fra vinteren fjernes på terrassen, i indkørslen og på stierne. Om sommeren skal planterne vandes, græsset skal slås jævnligt og hække, træer og buske skal beskæres. I efteråret skal haven forberedes til vinteren; blade skal fjernes og havemøblerne tages ind. Desuden skal dine egne køretøjer vedligeholdes jævnligt – uanset om du har en cykel, motorcykel, bil eller autocamper/campingvogn.

Arbejdet kommer til at gå nemmere med disse praktiske tips.

Kärcher Tips: Rengøring af træterrasse
Kärcher Tips: Rengøring af skraldespande
Kärcher Tips: Rengøring af terrassefliser
Kärcher Tips: Rengøring af garage
Kärcher Tips: Rengøring af brosten
Kärcher Tips: Rengøring af drivhus
Kärcher Tips til DIY
Kärcher Tips: Rengøring af campingudstyr
Kärcher Tips: Rengøring af tagrender
Kärcher Tips: Sådan fjerner du mos
Kärcher Tips: Rengøring af grill
Kärcher Tips: Sådan fjerner du ukrudt

Rengøring og vedligeholdelse af køretøjer
Kärcher Tips: bilpleje
Kärcher Tips: Rengøring af fælge
Kärcher Tips: Vask af bil
Kärcher Tips: Vask af cykel
Kärcher Tips: Vask af autocamper / campingvogn
Kärcher Tips: Vask af motorcykel

Vedligeholdelse af haven
Kärcher tips: Vedligeholdelse af haven
Kärcher tips: Sådan slår du plænen
Kärcher tips: Sådan klipper du hækken
Kärcher tips: Sådan beskærer du et træ
Kärcher tips: Sådan fjerner du blade
Kärcher tips: Sådan renser du din dam
Sådan vander du din have
Rengøring af havemøbler
Sådan gør du din have klar til vinter