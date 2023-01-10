Rens garage: sådan vasker du garagens vinduer

Mange garager har små vinduer, der ikke bør overses, når du giver garagen en grundig rengøring. Garageporte har typisk ruder i plastik, der ofte beskadiges af vejret. For at vaske ruderne grundigt kan du bruge en højtryksrenser. Sørg for at indstille trykniveauet til “BLØD”, så der ikke kommer for meget tryk på vinduerne, når du vasker dem.

En alternativ måde at vaske glasruder på er ved hjælp af en damprenser, der ikke bruger nogen kemikalier og sikrer, at dine vinduer bliver rene kun ved hjælp af vand. Maskinen damper først vinduerne jævnt, og derefter kan du bruge hånddysen og gnide ruden med en mikrofiberklud for at løsne snavset. Bagefter skal du fjerne dampvandet med en vinduesskraber eller en tør mikrofiberklud. Ruder af plastik bør imidlertid ikke vaskes med en damprenser, da dampens temperatur kan nå mere end 100 °C og derfor kan beskadige plastikken.

En ledningsfri vinduesvasker er også et godt valg, når det gælder om at rengøre garagen. Den sikrer, at vinduerne er stribefri og rene. Bland blot vand med koncentrat til vinduesvask, påfør det vinduet med en sprayflaske, løsn snavset ved hjælp af en mikrofiberklud, og sug fugten op med maskinen.