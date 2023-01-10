Rens garage
Det er normalt, at der ophobes snavs over tid i garagen, især hvis den også bruges som værksted. Garageporten er også en magnet for støv og snavs, da den ofte ikke er beskyttet ordentligt mod vejret. Ved hjælp af disse tips vil du nemt kunne slippe af med snavset i garagen og værkstedet, uanset om du bruger en universalstøvsuger, en højtryksrenser eller en damprenser.
Rens garage: Hvor ofte skal garageporten gøres ren?
Garageporten bør rengøres mindst en gang om året. Hvis du bor i et område, hvor vejret skifter ofte, giver det god mening at rengøre garageporten hver anden eller hver tredje måned. Frekvensen af rengøringen afhænger helt af, hvor beskyttet garagen er, og hvor ekstremt klimaet er, der, hvor du bor. Efter meget kolde og barske vintre, oversvømmelser, hagl eller stærk vind vil en masse snavs have sat sig gast på garageporten, så den bør rengøres oftere. Det skyldes ikke kun æstetiske grunde, men er også vigtigt for dens funktionalitet, da porten kan stoppe med at fungere, hvis dele af den bliver blokeret, f.eks. på grund af pollen og støv eller genstridigt snavs, der sætter sig permanent fast på overfladen.
Hvordan skal garageporten rengøres?
Garageporten kan rengøres manuelt, helt klassisk ved hjælp af en smule varmt vand og opvaskemiddel. Det kan dog tage en rum tid og en masse energi. For at få en meget beskidt garageport til at se ud som ny igen, anbefaler vi at rengøre den med en højtryksrenser. Denne maskine fjerner selv det mest genstridige snavs, takket være det justerbare vandtryk. Der er et valg mellem tre trykniveauer på selve pistolen, som kan vælges, afhængigt af hvad du vil bruge maskinen til. Til mere sarte overflader, er der et “BLØD” trykniveau, der kan indstilles på pistolen, uden du behøver at sætte maskinen ned. Til robuste materialer kan du vælge et højere trykniveau.
Rens garage: Hav materialetypen i mente
Når du rengør garageporten, skal du være opmærksom på materialet:
- Til malede metalporte giver det mening at bruge et særligt malingrensemiddel først til at udglatte overfladen og fjerne eventuelle fine ridser. Bagefter kan du bruge et pudsemiddel til at tilføre glans.
- Når du har rengjort en garageport af træ, kan du behandle den med voks eller lak for at øge effekten.
- Når du har rengjort en garageport af plastik, kan overfladen beskyttes mod vejret og miljømæssig påvirkning med særlige plastikrensemidler.
Rens garage: sådan vasker du garagens vinduer
Mange garager har små vinduer, der ikke bør overses, når du giver garagen en grundig rengøring. Garageporte har typisk ruder i plastik, der ofte beskadiges af vejret. For at vaske ruderne grundigt kan du bruge en højtryksrenser. Sørg for at indstille trykniveauet til “BLØD”, så der ikke kommer for meget tryk på vinduerne, når du vasker dem.
En alternativ måde at vaske glasruder på er ved hjælp af en damprenser, der ikke bruger nogen kemikalier og sikrer, at dine vinduer bliver rene kun ved hjælp af vand. Maskinen damper først vinduerne jævnt, og derefter kan du bruge hånddysen og gnide ruden med en mikrofiberklud for at løsne snavset. Bagefter skal du fjerne dampvandet med en vinduesskraber eller en tør mikrofiberklud. Ruder af plastik bør imidlertid ikke vaskes med en damprenser, da dampens temperatur kan nå mere end 100 °C og derfor kan beskadige plastikken.
En ledningsfri vinduesvasker er også et godt valg, når det gælder om at rengøre garagen. Den sikrer, at vinduerne er stribefri og rene. Bland blot vand med koncentrat til vinduesvask, påfør det vinduet med en sprayflaske, løsn snavset ved hjælp af en mikrofiberklud, og sug fugten op med maskinen.
Rens garage: garagens indkørsel
Indkørslen foran garagen er ofte placeret et sted, hvor genstridigt snavs godt kan lide at samle sig. For at befri indkørslen for løst snavs, såsom blade, jord og støv, er en fejemaskine ideel. Der er ingen grund til at bøje sig ned overhovedet, takket være det højdejusterbare, ergonomiske håndtag, og det kræver ikke meget at rengøre området grundigt. Det er værd at vide, at også grus efterladt fra vinteren kan fjernes med fejemaskinen. Hvis garagens indkørsel er meget beskidt, kan du bruge højtryksrenseren igen:
- Før du bruger højtryksrenseren, så fjern alt løst snavs på jorden med en fejemaskine.
- Hvis indkørslen er meget beskidt, er en blanding til stenrens perfekt til at opløse genstridigt snavs på forhånd.
- Efterfølgende bruges højtryksrenseren i kombination med power scrubber-overfladerenseren eller T-Racer-overfladerenseren, der nemt rengør indkørslen.
Rens garage og rengøring af værksteder
Mange mennesker har ikke et egentligt værksted, så de bruger ofte garagen til gør det selv-projekter. Det kan gøre garagen støvet og beskidt, særligt når nogle maskiner og noget værktøj ikke bruges så tit, så de er fyldt med støv. Derfor er det første trin at finde ud af, hvordan du vil organisere garagen eller værkstedet. Hylde- og organiseringssystemer gør det meget nemmere at rengøre garagen. Før du begynder at gøre rent, anbefaler vi at fjerne alt det, du ikke længere bruger. Naboer, venner eller familie kan måske få gavn af dine ubrugte urtepotter eller værktøjskasser. Når rummet er ryddet helt op, kan du begynde at gøre rent.
Rens garage og rengøring af værksteder: Sådan gør du
De fleste garager og værksteder har betongulv, fordi de er ret solide og nemme at gøre rene. For at rengøre et garagegulv af beton anbefaler vi, at du først rengør det med en fejemaskine. Det forhindrer løse rester, som f.eks. støv eller blade, i at blive taget med ind i huset. Alternativt kan du bruge en våd- og tørstøvsuger, da den kan klare både tørt og vådt snavs. Når du rengør værkstedet, er det værd at se på de premium produkter, der tilbydes. De er mere robuste og derfor egnede til at klare spidse eller hårde materialer, som f.eks. skruer eller søm. Støvsugeren er det rette valg, særligt til værksteder, hvor små metalobjekter ofte ender på gulvet. Alle våd- og tørstøvsugere er også udstyret med en bred og fleksibel sugeslange, der garanterer, at du kan støvsuge uden at bekymre dig om, at slangen blokeres. Hvis garagen er meget beskidt, er en højtryksrenser perfekt til at rengøre et gulv af beton. Hvis garagen er våd, er det vigtigt at sikre på forhånd, at det beskidte vand nemt kan drænes. En anden mulighed er at tilslutte power scrubberen til højtryksrenseren for at rengøre garagegulvet. Det integrerede blad på skrubberen gør det nemt at fjerne vandet fra garagen. Alternativt kan du bruge våd- og tørstøvsugeren til at slippe af med resten af vandet.
Pas på oliepletter under rens af garage!
Hvor der er motorolie, er der en risiko for, at der kan opstå en læk, og olien kan ende i en pøl på gulvet. Det er meget vigtigt, at oliepøle i garagen suges op med et bindemiddel og derefter bortskaffes korrekt og miljøvenligt. Pletten, der er tilbage, kan derefter behandles med en blanding af galdesæbe og varmt vand. Hæld først blandingen af varmt vand og galdesæbe på oliepletten, og vent på at blandingen reagerer. Skrub derefter pletten grundigt med varmt vand.