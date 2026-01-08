PS 30 Overfladerenser
PS 30 Overfladerenser med sine tre integrerede højtryksdyser fjerner med kraftig styrke genstridigt snavs fra forskellige overflader, samtidig med at der spares tid. Ideel til trapper og kanter. Inkluderer integreret sugelæbe til at fjerne det snavsede vand.
PS 30 overfladerenser giver fremragende rengøringsresultater på forskellige overflader. Dette sikres af tre højtryksdyser, der løsner selv genstridigt snavs. Det gør PS 30 til det ideelle hjælpemiddel til pålidelig rengøring af små til mellemstore områder, såsom trapper og kanter. Børstehovedet kan drejes 360° for at rengøre svært tilgængelige områder. Alle glatte overflader kan efter rengøring skrabes med den integrerede skraber. Dette fjerner hurtigt overskydende snavset vand og gør overfladerne klar til brug med det samme. Denne kombination af højtryksstråle og manuelt børstetryk med den deraf følgende rengøringsevne overgår alle standard skrubbere og kan kombineres med alle Kärcher klasse K 2 til K 7 højtryksrensere.
Funktioner og fordele
Tre integrerede højtryksdyserKraftig rengøring ved hjælp af højtryk for fremragende resultater.
Integreret udskifteligt skraberbladHurtig fjernelse af snavset vand med det udskiftelige skraberblad.
Børstehoved, der kan drejes 360°Gør det nemt at få adgang til selv svært tilgængelige områder.
Børste ring
- Beskyttelse mod sprøjtevand.
Kompakt design
- Manøvredyg og kompakt form forenkler stænkfri rengøring af hjørner og kanter.
Kraftfuld rengøring med højtryk
- Genstridigt snavs fjernes pålideligt fra forskellige overflader.
Kombination af højtryksdyse og manuelt bøste tryk
- Overlegen rengøringsydelse i forhold til konventionelle skrubbere.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,9
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|744 x 293 x 769
Videoer
Kompatible maskiner
- K 5 FJ
- K 5 Modulær UM
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary ED.
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home Wood
- K 7 WCM FJ
- K Mini
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Car
- K 2 Car & Home T 150
- K 2 Classic Home T 150
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home T50
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car & Home T 150 *EU
- K 3 Full Control Car *EU
- K 3 Full Control Car&Home T150
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Home T 150
- K 3 Premium
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home T150 *EU
- K 3 Premium Home
- K 4
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Flex
- K 4 Full Control Home
- K 4 Home
- K 4 Home *EU
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Full Control Home Wood *EU
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Silent
- K 4 Silent Home
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Flex
- K 5 Full Control Flex Home Wood
- K 5 Full Control Home
- K 5 Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium FC Plus Flex Home
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus Flex
- K 5 Premium Home Wood T 350
- K 7 Compact
- K 7 Compact Car
- K 7 Compact Home T 450
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus Flex
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus Flex
- K 7 Premium Full Control Plus Home
Anvendelsesområder
- Trapper
- Terrasse
- Garage
- Til rengøring af udendørs trapper og større havestier.
- Balkon.
- Stier.
- (Have) indgange, indkørsler.
PS 30 Overfladerenser reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.