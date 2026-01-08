PS 30 Overfladerenser

PS 30 Overfladerenser med sine tre integrerede højtryksdyser fjerner med kraftig styrke genstridigt snavs fra forskellige overflader, samtidig med at der spares tid. Ideel til trapper og kanter. Inkluderer integreret sugelæbe til at fjerne det snavsede vand.

PS 30 overfladerenser giver fremragende rengøringsresultater på forskellige overflader. Dette sikres af tre højtryksdyser, der løsner selv genstridigt snavs. Det gør PS 30 til det ideelle hjælpemiddel til pålidelig rengøring af små til mellemstore områder, såsom trapper og kanter. Børstehovedet kan drejes 360° for at rengøre svært tilgængelige områder. Alle glatte overflader kan efter rengøring skrabes med den integrerede skraber. Dette fjerner hurtigt overskydende snavset vand og gør overfladerne klar til brug med det samme. Denne kombination af højtryksstråle og manuelt børstetryk med den deraf følgende rengøringsevne overgår alle standard skrubbere og kan kombineres med alle Kärcher klasse K 2 til K 7 højtryksrensere.

Funktioner og fordele
PS 30 Overfladerenser: Tre integrerede højtryksdyser
Tre integrerede højtryksdyser
Kraftig rengøring ved hjælp af højtryk for fremragende resultater.
PS 30 Overfladerenser: Integreret udskifteligt skraberblad
Integreret udskifteligt skraberblad
Hurtig fjernelse af snavset vand med det udskiftelige skraberblad.
PS 30 Overfladerenser: Børstehoved, der kan drejes 360°
Børstehoved, der kan drejes 360°
Gør det nemt at få adgang til selv svært tilgængelige områder.
Børste ring
  • Beskyttelse mod sprøjtevand.
Kompakt design
  • Manøvredyg og kompakt form forenkler stænkfri rengøring af hjørner og kanter.
Kraftfuld rengøring med højtryk
  • Genstridigt snavs fjernes pålideligt fra forskellige overflader.
Kombination af højtryksdyse og manuelt bøste tryk
  • Overlegen rengøringsydelse i forhold til konventionelle skrubbere.
Specifikationer

Teknisk data

Farve sort
Vægt (kg) 0,9
Vægt inkl. emballage (kg) 1,2
Mål (L x B x H) (mm) 744 x 293 x 769
Videoer
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
  • Trapper
  • Terrasse
  • Garage
  • Til rengøring af udendørs trapper og større havestier.
  • Balkon.
  • Stier.
  • (Have) indgange, indkørsler.
PS 30 Overfladerenser reservedele

Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.

Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.

Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.

Du kan også læse mere om reservedele her.