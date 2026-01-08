Højtryksrenser K 3 Premium Power Control
Premium-versionen af K 3 Power Control-højtryksrenseren inkluderer også en slangeopruller. Brugerguiden giver tips via appen - for endnu mere effektive rengøringsresultater.
Sådan ser moderne højtryksrensning ud: Den hjælpsomme brugerguide supporterer brugeren via Home & Garden-appen med praktiske tips til enhver rengøringssituation - for endnu bedre resultater med højtryksrenseren K 3 Premium Power Control. Appen giver også omfattende service inkl. information om enheden, anvendelsen og Kärchers Serviceportal. En anden praktisk feature: Trykket kan indstilles direkte på spraylanserne og tjekkes på displayet af G 120 Q Power Control-spraypistolen. Dette sikrer ideelt tryk på enhver overflade. Der kan skiftes fra højtrykstilstand til brug af rengøringsmiddel uden at skifte spraylanse - og rengøringsmidlet kan nemt og hurtigt anvendes fra den integrerede tank. K 3 Premium Power Control fra Kärcher imponerer også med en slangeopruller, et teleskophåndtag til bekvem transport og opbevaring, en fod for større stabilitet, tilbehørsholder, højtrykspistol og -kabel samt Kärcher Quick Connect-systemet. Foden kan også bruges som bærehåndtag.
Funktioner og fordele
Home & Garden app.Bliv ekspert med Home & Garden-appen. Drag fordel af Kärchers ekspertise for at opnå perfekte rengøringsresultater. Praktisk og omfattende service: Alle oplysninger om enheden, dens anvendelse og vores serviceportal.
Power Control-trigger pistol med Quick Connect og spraylanser.Den optimale indstilling til enhver overflade. 3 tryktrin og et rengøringsmiddeltrin. Fuld kontrol: Den manuelle skærm viser de indstillinger, der er foretaget. Quick Connect adapter til nem montering af højtryksslange og tilbehør.
Slangerulle for komfortabel håndtering.Højtryksslangen er optimalt beskyttet og opbevaret uden at tage meget plads. Komfortabelt arbejde: Slangen er til enhver tid inden for rækkevidde takket være den enkle oprulning. Lavt tyngdepunkt for en sikker positionering, selv på skrå overflader.
Beholder til rengøringsmiddel.
- Rent og behageligt: Tanken til rengøringsmiddle kan fjernes for påfyldning.
- Den praktiske beholder til rengøringsmiddel letter påføringen af sæbe.
- Kärcher rengøringsmidler øger effektiviteten og beskytter og plejer overfladen.
Specifikationer
Teknisk data
|Strømtilslutning (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Tryk (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Pumpehastighed (l/h)
|max. 380
|Kapacitet (m²/h)
|25
|Tilløbstemperatur (°C)
|max. 40
|Tilsluttet effekt (kW)
|1,6
|Ledning (m)
|5
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|5,6
|Vægt inkl. emballage (kg)
|7,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|340 x 281 x 677
Scope of supply
- Højtrykspistol: G 120 Q Strømstyring
- Vario Power lanse
- Rotor jet
- Højtryksslange: 7 m
- Haveslangeadapter A 3/4"
Udstyr
- Integreret HD-slangetromle
- Kvikkobling på siden
- Rengøringsmiddel påføres via: Tank
- Integreret vandfilter
Anvendelsesområder
- Cykler.
- Til rengøring af små biler.
- Have/terrasse/balkon møbler.
- Områder rundt om hjemmet og haven.
- Til rengøring af mobile homes og 4x4.
Tilbehør
Rengøringsmidler
K 3 Premium Power Control reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.