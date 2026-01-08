Elektrisk isskraber

Den elektriske isskraber EDI 4

Kärchers elektriske isskraber EDI 4 er designet med både ydeevne og brugervenlighed for øje. Det ergonomiske greb sikrer komfort under brug, mens det kompakte design gør den nem at opbevare i bilen eller derhjemme. Et kraftfuldt batteri giver dig flere anvendelser på én opladning, hvilket gør den ideel til kolde morgener i vintermånederne.

Med den elektriske isskraber EDI 4 er den anstrengende og langsommelige opgave med at skrabe is af nu endelig et overstået kapitel. Med den roterende skive og seks robuste blade fjerner isskraberen selv hårdnakket is fra bilruderne nemt og i en enkelt bevægelse. Når EDI 4 står i standby, vil et let tryk fra oven, få disken til at rotere, og isen fjernes nærmest mirakuløst.

Hvis bladene bliver slidte, kan skiven udskiftes uden brug af værktøj (skiven fås som reservedel). Isskraberens moderne og kompakte design – sammen med den beskyttende hætte – gør den nem at betjene og opbevare. En enkelt opladning af batteriet er nok til, at den kan bruges flere gange. Den indbyggede LED-indikator blinker, når skraberen trænger til opladning.