Elektrisk isskraber
Med den innovative elektriske isskraber EDI 4 bliver den tidkrævende og besværlige opgave med at fjerne is fra bilens ruder en sag, du hurtigt kan lægge bag dig. Med blot et enkelt tryk begynder den roterende disk med seks robuste plastikblade at fjerne selv hårdfrossen is effektivt og uden besvær. Uanset om isen er tynd eller tyk, klarer EDI 4 opgaven på få sekunder, så du kan komme hurtigt og sikkert ud på vejen. Spar tid, skån dine hænder, og sig farvel til gammeldags isskrabere – EDI 4 er din ultimative løsning til isfri ruder.
Hvilken isskraber er bedst?
Den elektriske isskraber EDI 4
Kärchers elektriske isskraber EDI 4 er designet med både ydeevne og brugervenlighed for øje. Det ergonomiske greb sikrer komfort under brug, mens det kompakte design gør den nem at opbevare i bilen eller derhjemme. Et kraftfuldt batteri giver dig flere anvendelser på én opladning, hvilket gør den ideel til kolde morgener i vintermånederne.
Med den elektriske isskraber EDI 4 er den anstrengende og langsommelige opgave med at skrabe is af nu endelig et overstået kapitel. Med den roterende skive og seks robuste blade fjerner isskraberen selv hårdnakket is fra bilruderne nemt og i en enkelt bevægelse. Når EDI 4 står i standby, vil et let tryk fra oven, få disken til at rotere, og isen fjernes nærmest mirakuløst.
Hvis bladene bliver slidte, kan skiven udskiftes uden brug af værktøj (skiven fås som reservedel). Isskraberens moderne og kompakte design – sammen med den beskyttende hætte – gør den nem at betjene og opbevare. En enkelt opladning af batteriet er nok til, at den kan bruges flere gange. Den indbyggede LED-indikator blinker, når skraberen trænger til opladning.
Egenskaber for elektrisk isskraber
Den roterende skive med robuste plastblade fjerner selv hårdnakket is helt ubesværet.
Den roterende skive udskiftes hurtigt og nemt uden brug af værktøj.
Ved et let tryk fra oven, begynder skiven at dreje.
Den indbyggede LED-indikator blinker, når skraberen trænger til opladning.
Effektive litium-ionceller. En enkelt opladning af batteriet er nok til, at skraberen kan bruges flere gange.
Beskyttende låg til sikker betjening og opbevaring.
Hvordan virker en elektrisk isskraber EDI 4
Med isskraberens roterende skive fjernes selv hårdnakket nemt og hurtigt fra bilruderne.
Kan både bruges til bilens for- og sideruder.
Isskraberens kompakte, moderne design sikrer nem og sikker betjening og opbevaring.