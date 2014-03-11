Dampstøvsuger

Nem, praktisk, og tidsbesparende. Dampstøvsugning uden kemikalier.

Kärcher dampstøvsugere kombinerer fordelene med damprenser med styrken fra tørstøvsugere. De kan for eksempel støvsuge krummer fra gulvet, vaske gulvet med damp og til slut tørre af, alt i en enkel procedure. De imponerende alt-i-et enheder og matchende tilbehør kan rengøre hvilket som helst hjem - nemt, praktisk, hurtigt og uden kemikalier.