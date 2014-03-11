Dampstøvsuger
Damprensning, våd- og tørstøvsugning. Kärcher damprensere renser i trefold - også i første forsøg. Disse alsidige maskiner er ideelle til brug i den private husstand. Simpel, praktisk, tidsbesparende og uden kemikalier.
Nem, praktisk, og tidsbesparende. Dampstøvsugning uden kemikalier.
Kärcher dampstøvsugere kombinerer fordelene med damprenser med styrken fra tørstøvsugere. De kan for eksempel støvsuge krummer fra gulvet, vaske gulvet med damp og til slut tørre af, alt i en enkel procedure. De imponerende alt-i-et enheder og matchende tilbehør kan rengøre hvilket som helst hjem - nemt, praktisk, hurtigt og uden kemikalier.
Hygiejnisk rent
Når det gælder badeværelser og toiletter, er det ikke nok at det bare ser rent ud. SV 7 dampstøvsugeren giver upåklagelig renlighed og hygiejne ved hjælp varm damp.
Allergikere kan ånde lette op
Støvsugning med et firetrins filter uden støvsugerpose. Støvet bindes til vandfilteret. HEPA filteret fjerner selv luftbårne partikler. Udsugningsluften er renere end luften i rummet.
To-i-en
Damp- og tørstøvsugning er muligt uden at skulle skifte filteret. Det støvsugede vand absorberes af vandfilteret.