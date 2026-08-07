Generatorer og spildevandspumper

Kraftfulde maskiner med stor ydeevne Ingen elektricitet? Meget beskidt vand? Bliv 100 % uafhængig. Med vores benzindrevne generatorer og spildevandspumper, kan du løse dine problemer på en professionel måde. For afhængig strømforsyning og drift af kold-/og hedvandsrensere på byggepladser, i kommunalt arbejde og i landbrug. Vores benzindrevne generatorer PGG 3/1, PGG 6/1 og PGG 8/3 er førstevalget. Vores spildevandspumpe WWP 45 kan løse dine problemer med stor mængde vand i f.eks. udgravninger, kældre og underjordiske garager.