VC 7 Cordless yourMax støvsuger

Gør støvsugning til en fantastisk rengøringsoplevelse: VC 7 Cordless yourMax støvsuger er imponerende med banebrydende teknologi og omfattende udstyr, og den er også praktisk at bruge.

Den innovative støvsensor registrerer snavs, justerer sugekraften, hvilket sikrer effektiv brug af batteriets driftstid på op til 60 minutter. Den kraftige 350-watt BLDC-motor og 25,2 V batterispænding tager det hårde arbejde ud af støvsugningen. Boost-funktionen garanterer maksimal sugekraft ved et tryk på en knap. Andre fordele kan der nævnes den nemme 1-kliks tømning af støvbeholderen, det ergonomiske design til rengøring af selv svært tilgængelige områder og LED-lysene på den aktive gulvmundstykke, som gør støvet mere synligt. Rengøring af filteret kunne ikke være nemmere takket være det medfølgende værktøj og udskiftningsfilter. Takket være de forskellige dyser er rengøringen en leg på ethvert sted: Spaltemundstykket fjerner snavs fra kroge, 2-i-1 dysen er det perfekte værktøj til rengøring af møbler og polstring, og den bløde børste er velegnet til selv at rengøre sarte overflader. Andre praktiske funktioner omfatter batteristatusindikatoren og vægbeslaget med opladningsfunktion.