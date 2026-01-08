Støvsuger
En støvsuger fra Kärcher kombinerer høj sugeevne med manøvredygtighed og fleksibilitet. En støvsuger giver dig en pålidelig rengøringsløsning, der sparer tid og sikrer et sundere indeklima. Uanset om du bor i en etværelses lejlighed, i parcelhus eller du lider af allergi, så har Kärcher den rette støvsuger til dine behov.
Batteri støvsuger
VC 7 Cordless yourMax
VC 6 Cordless ourFamily
VC 4 Cordless myHome
Innovativ støvsensorteknologi
VC 7 Cordless yourMax støvsuger gør støvsugning endnu mere effektiv og ubesværet. Den innovative støvsensor giver automatisk støvregistrering og strømstyring. Intelligent strømjustering sikrer effektiv brug af batteriets driftstid på op til 60 minutter. Støvsugning bliver ikke nemmere eller mere bekvemt end det!
En støvsuger der giver ledningsfri frihed med litium-ion-batteriet
Den ledningsfrie støvsuger skiller sig ud fra mængden med deres maksimale bevægelsesfrihed, høje sugeevne og lave vægt. De kraftfulde batterier gør det meget lettere at rengøre alle hjørner. Derudover bliver de ledningsfrie støvsugere endnu mere alsidige takket være det forskellige udvalg af tilbehør.
Brugervenlig støvsuger
Sugestyrken på en Kärcher støvsuger kan justeres hurtigt og nemt, så den passer til den specifikke anvendelse. Den praktiske låseknap betyder, at du ikke behøver at holde tænd/sluk-knappen nede, mens boost-tilstanden er perfekt til koncentreret pletrensning.
En støvsuger med aktivt gulvmundstykke
Motoriserede ruller og fantastisk manøvredygtighed på en Kärcher støvsuger muliggør optimal opsamling af snavs og ubesværet støvsugning under møbler.
Gulvmundstykket på VC 6 Cordless støvsuger har LED-belysning til at oplyse snavset og sikre driftssikker opsugning.
En støvsuger med en bred vifte af anvendelsesmuligheder
Smarte monteringsmuligheder til et udvalg af tilbehør, der gør VC 4 Cordless støvsuger og VC 6 Cordless støvsuger endnu mere alsidige.
En støvsuger med et praktisk designet filtersystem
Tretrinsfiltersystemet, der omfatter cyklon, luftindtag og HEPA hygiejnefiltre* (VC 6 Cordless støvsuger), sikrer ekstra ren udblæsningsluft.
Filtrene er nemme at rengøre og udskifte, hvilket er med til at forlænge levetiden på en støvsuger.
*EN 1822:1998.
Tømning af støvbeholder på Kärcher støvsuger med et enkelt klik
Snavs tømmes nemt og hygiejnisk med et tryk på en knap på Kärchers støvsuger, så du ikke selv behøver at røre ved det.
En støvsuger med praktisk vægbeslag
Ved hjælp af vægbeslaget kan støvsugeren opbevares hurtigt og nemt og er altid klar til brug. Vægbeslaget til VC 6 Cordless ourFamily støvsuger fungerer også som en praktisk oplader på samme tid.
VC 7 Cordless yourMax støvsuger
Gør støvsugning til en fantastisk rengøringsoplevelse: VC 7 Cordless yourMax støvsuger er imponerende med banebrydende teknologi og omfattende udstyr, og den er også praktisk at bruge.
Den innovative støvsensor registrerer snavs, justerer sugekraften, hvilket sikrer effektiv brug af batteriets driftstid på op til 60 minutter. Den kraftige 350-watt BLDC-motor og 25,2 V batterispænding tager det hårde arbejde ud af støvsugningen. Boost-funktionen garanterer maksimal sugekraft ved et tryk på en knap. Andre fordele kan der nævnes den nemme 1-kliks tømning af støvbeholderen, det ergonomiske design til rengøring af selv svært tilgængelige områder og LED-lysene på den aktive gulvmundstykke, som gør støvet mere synligt. Rengøring af filteret kunne ikke være nemmere takket være det medfølgende værktøj og udskiftningsfilter. Takket være de forskellige dyser er rengøringen en leg på ethvert sted: Spaltemundstykket fjerner snavs fra kroge, 2-i-1 dysen er det perfekte værktøj til rengøring af møbler og polstring, og den bløde børste er velegnet til selv at rengøre sarte overflader. Andre praktiske funktioner omfatter batteristatusindikatoren og vægbeslaget med opladningsfunktion.
VC 6 Cordless ourFamily støvsuger
Rengøring kan virkelig være så enkelt: Med VC 6 Cordless ourFamily støvsuger bliver støvsugning en sand fornøjelse. De mange smarte funktioner omfatter tømning af støvbeholdere med et enkelt klik, en boost-funktion, et ergonomisk design til rengøring på svært tilgængelige områder og LED-lys på det aktive gulvmundstykke, der gør støvet mere synligt og garanterer pålidelig støvsugning.
Andre fordele inkluderer den imponerende batteridriftstid på 50 minutter, den støjsvage driftsvolumen, det separate filterrengøringsværktøj og et letlæseligt batteristatusdisplay, der altid viser batteristatus og relevante meddelelser.
VC 4 Cordless myHome støvsuger
Maksimal bevægelsesfrihed møder maksimal komfort: Med VC 4 Cordless myHome støvsuger, som har en driftstid på op til 30 minutter, behøver brugeren ikke slæbe rundt på en stor støvsuger. Dens mange intelligente funktioner gør støvsugning til en fornøjelse: Tømning af støvbeholdere med et enkelt klik, en boost-funktion, støjsvag drift, et ergonomisk design og et aktivt gulvmundstykke, som garanterer pålidelig opsugning af snavs på hårde gulve og tæpper.
Støvsuger med pose
Støvsuger VC 2
Den kompakte VC 2 støvsuger med pose fra Kärcher er perfekt til brug i lejligheder eller mindre hjem. Den kan opbevares i små rum og giver ekstremt pålidelige rengøringsresultater. Derudover imponerer VC 2 med adskillige praktiske funktioner såsom det automatiske ledningsoprul, så du kan rydde ledningen hurtigt væk efter brug, det foldbare bærehåndtag, som gør det nemt at bære den op og ned ad trapper, den uendeligt variable sugestyrke på vores støvsuger og opbevaringsrummet til tilbehør. Premium-modellen leveres også med et parketmundstykke til skånsom rengøring af parket- og hårde gulve.
Støvsuger poseteknologi
Kärchers støvsuger med pose er meget hygiejniske, fordi det opsugede snavs og støv er sikkert fanget i posen. Når posen er fuld, kan den hurtigt tages ud af støvsugeren og bortskaffes, uden at du kommer i kontakt med snavset, eller at der dannes støv. Denne funktion er særligt værdsat af blandt andet allergikere.
Støvsuger med automatisk ledningsoprul
Efter brug kan ledningen på en Kärcher støvsuger hurtigt og nemt rulles op.
Foldbart bærehåndtag på Kärcher støvsuger
Det foldbare bærehåndtag gør denne støvsuger nem at bære rundt på, selv op og ned ad trapper.
Trinløs justerbar sugestyrke på Kärchers støvsuger
Adaptiv strøm: Sugestyrken på Kärchers støvsuger kan indstilles til ethvert niveau, så det passer til dine behov.
Opbevaringsrum til støvsuger tilbehør
Tilbehøret kan opbevares på denne støvsuger, så det altid er inden for rækkevidde.
Poseløs støvsuger
Støvsuger VC 3
Den nye VC 3 multi-cyklon støvsuger fra Kärcher er perfekt til lejligheder og mindre boliger på grund af dens kompakte størrelse. Ikke alene rengør den hårde gulve og tæpper, men takket være fugemundstykket og den bløde støvbørste giver den fantastiske resultater selv i smalle sprækker og på sarte overflader.
Andre fordele inkluderer støvsugerens HEPA-hygiejnefilter, som pålideligt filtrerer det fineste snavs såsom pollen eller andre allergiudløsende partikler, samt den praktiske parkeringsposition. Premium-modellen leveres også med et parketmundstykke til skånsom rengøring af parket- og hårde gulve.
Støvsuger med multi-cyklon-teknologi
Kärchers støvsuger med multi-cyklon-teknologi opsuger ikke snavset i støvsugerposer, men i en gennemsigtig smudsbeholder. Dette sparer dig ikke kun besværet med at købe og montere nye dyre støvsugerposer, men det viser også med det samme, når beholderen skal tømmes.
Parkeringsposition på Kärcher støvsuger
Den praktiske parkeringsposition på Kärchers VC 3 støvsuger giver dig mulighed for hurtigt og sikkert at parkere støvsugeren under pauser.
Støvsuger med gennemsigtig smudsbeholder
Ikke alene viser smudsbeholderen i denne støvsuger, hvornår den skal tømmes, men dens indhold kan bortskaffes på næsten ingen tid.
Støvsuger med automatisk ledningsoprul
Efter brug kan ledningen hurtigt og nemt rulles op igen i Kärcher støvsuger
Støvsuger med aftageligt gulvmundstykke
Mulighed for at montere ekstra tilbehør på Kärcher støvsuger for optimal rengøring i alle områder af hjemmet.
Håndholdt støvsuger
Kraftfuld hjælper til hverdagens opgaver
Snavs har ikke en chance mod vores batteridrevne håndstøvsuger: CVH 2 er let, kompakt, nem at håndtere og særdeles velegnet som din pålidelige hjælp til den daglige rengøring i køkken, stue, soveværelse og bil.
Müsli under bordet? Kattegrus på badeværelset? Genstridigt snavs på tæpper?
Din effektive problemløser vil gøre alt dette til fortid. Den genopladelige håndholdte støvsuger forener kompakt design og kraftfuld ydeevne, som gør det muligt at støvsuge større krummer - hvor som helst, når som helst og med maksimal mobilitet.
En støvsuger med effektivt filtersystem
Perfekt snavsfælde: Takket være forfilteret, et fint metalnet, tilbageholder totrinsfiltersystemet effektivt større støvpartikler. En særlig funktion er HEPA-filteret (EN 1822:1998), som sikrer ren udblæsningsluft, der fanger selv de fineste partikler og nemt kan rengøres og udskiftes. Det forlænger levetiden for den håndholdte støvsuger yderligere.
Indvendig rengøring af bilen med håndholdt støvsuger
Nem håndtering møder stærk sugeevne: Den batteridrevne håndholdte støvsuger rengør overflader, instrumentbrætter, bilsæder og tæpper samt svært tilgængelige områder på ingen tid - og genskaber bilens indre til dets tidligere pragt.
Støvsuger med 2-i-1 fugemundstykke
Fra bogreoler og computertastaturer til samlinger og sprækker: Den foldbare kombi-dyse på den håndholdte støvsuger er særligt velegnet til sarte overflader og svært tilgængelige områder.
Nem rengøring af støvsuger
Drej af, fjern filteret og tøm: Affaldsbeholderen af plast på den håndholdte støvsuger kan nemt tages ud og skylles i rent vand.
Støvsuger med kraftmotor
BLDC-motoren er imponerende takket være den børsteløse motorteknologi, der gør enheden lettere, mere holdbar og mere kraftfuld. Det betyder, at denne støvsuger kan fjerne snavs hurtigt og uden rester.
Støvsuger med praktisk opladningsstation
Stilfuld opbevaring, effektiv opladning. Brug den kompakte, moderne station til at opbevare og oplade den håndholdte støvsuger på en pladsbesparende måde. Det betyder, at enheden altid er inden for rækkevidde og klar til brug.
Støvsuger med vandfilter
DS 6 Støvsuger
En DS 6 støvsuger med vandfilter garanterer ikke kun rene gulve, men sikrer også friskere udblæsningsluft, der er op til 99,5% støvfri. Det forbedrer mærkbart luften og dermed også indeklimaet. Godt for alle – ikke kun for allergikere.
Støvsuger med kraftfuldt vandfilter
Vandfilteret på denne støvsuger sikrer ikke kun, at den udblæste luft er særligt ren, men også at filteret er nemt at tømme og holde rent takket være sit praktiske design.
Støvsuger med variabelt teleskopisk støvsugerrør
Det variable teleskopiske støvsugerrør på denne støvsuger kan justeres, så det passer til brugerens højde og giver ekstra komfort under støvsugning.
Støvsuger med automatisk ledningsoprul
Efter brug kan ledningen hurtigt og nemt rulles op på Kärchers støvsuger.
Støvsuger med praktisk parkeringsposition
Kärchers støvsuger kan parkeres hurtigt og nemt, når du holder en pause fra arbejdet.
Enkel rengøring af Kärcher støvsuger
Det aftagelige vandfilter er nemt at fylde og rengøre på Kärchers støvsuger.
Kärchers støvsuger har parkeringsposition til lodret opbevaring
DS 6 støvsuger kan også opbevares lodret for at spare plads.
Støvsuger med praktisk opbevaring af tilbehør
Alt tilbehør til denne støvsuger kan nemt opbevares inden for rækkevidde i tilbehørsrummet.
Støvsuger med ergonomisk bærehåndtag
Det ergonomiske bærehåndtag på en DS 6 støvsuger gør det nemt at transportere den fra et sted til et andet.
Støvsuger med vaskbart mellemfilter
Vaskbart mellemfilter giver en støvsuger med lang levetid og optimale rengøringsresultater.
Sådan fungerer en DS 6 støvsuger med vandfilter
I modsætning til en almindelig støvsuger med pose arbejder DS 6 vandfilteret ved hjælp af vandets naturlige kraft. Vandet i filteret hvirvles rundt med høj hastighed af den stærke sugekraft. Det opsugede snavs filtreres meget effektivt fra luften af det hvirvlende vand og bindes straks til vandbadet. Resultatet er ekstrem frisk udblæsningsluft, som er ren nok til selv allergikere. Fordi der ikke længere er støvsugerposer, hvori allergener kan formere sig, skylles selv støvmide-ekskrementer væk med vandet efter brug. En anden fordel for allergikere er, at der ikke længere dannes støv, når støvsugeren tømmes.
- Effektiv hovedfiltrering i det gennemsigtige vandfilter. Alt grovkornet snavs er sikkert fanget herinde. Der kan ikke dannes mere støv, og sugekraften bibeholdes.
- Mellemfilteret er vaskbart og derfor langtidsholdbart. Det filtrerer de små luftbårne partikler fra den kondenserede fugtige luft.
- Det særlige HEPA 12-Filter fanger 99,5 % af al pollen, svampesporer, bakterier og støvmide-ekskrementer.
Støv og dyrehår? Vi har lige den støvsuger du har brug for!
Dækket af støv
Hvor kommer alt det støv fra? Der er ingen, der ikke har stillet sig selv det spørgsmål, mens de kigger rundt i deres hjem. Huset er nyvasket - og alligevel lægger der sig efter kort tid et tyndt lag støv på møbler, stueplanter, bøger og gulv. Faktum er, at støv konstant hvirvles op i beboelsesrum og spredes over et stort område. Det kan man ikke gøre noget ved - men man kan i det mindste hurtigt rette op på det. Med en ny støvsuger fra de nye batteridrevne støvsugermodeller kan du ubesværet fjerne ubehageligt husstøv, mens du er på farten, med maksimal manøvredygtighed.
Hvad er støv egentlig lavet af?
Fra døde hudceller og tæppefibre til pollen og dyrehår - støv er en hel blanding af partikler i forskellige størrelser, som blander sig og kombineres med hinanden. Afhængigt af partiklernes størrelse og vægt vil støvet enten blive båret ud i alle hjørner af den cirkulerende luft eller hvirvle rundt konstant uden at lægge sig nogen steder.
Vi bærer størstedelen af snavset ind i vores hjem på vores sko. Det kan derfor betale sig at have åbne net, kokos- eller tekstilmåtter eller gummiprofiler, der fungerer som smudsfælder, og som fanger størstedelen af snavset.
Gør oftere rent med kæledyr
Når man bor sammen med hunde, katte, marsvin eller kaniner, er det ikke nok med en stor rengøring af huset om ugen: mudrede poteaftryk på gulvet, mad omkring madskålen og ubehagelige dyrehår finder vej til hele huset. Din rengøringsenhed skal komme ud regelmæssigt og også hurtigt til mellemliggende rengøring for at holde huset i orden. En ledningsfri støvsuger er altid klar til at klare enhver rengøringsudfordring, selv i områder, der er svære at nå, og hjælper dig med at rengøre dit hjem på en hurtig og fleksibel måde, der passer til dine behov.
Kæledyrshår, værsgo!
Hvis du har et kæledyr, kender du sikkert problemet: Hår fra din firbenede ven spreder sig hurtigt i hele huset - selv når du lige er blevet færdig med at feje og gøre rent. Kæledyrshår er særligt genstridige i tæpper og dørmåtter. En almindelig kost er ingen hjælp her, da den ikke fjerner fine hår på en pålidelig måde. Hvad kan komme dig til undsætning? En ny ledningsfri støvsuger fra Kärcher. Det aktive gulvmundstykke er meget effektivt til at fjerne kæledyrshår fra stofgulvbelægninger.
Kattegrus overalt? Det er ikke noget problem!
Katte graver deres ting ned, men det betyder, at kattegrus ofte ender med at blive spredt generøst ud over kattebakken. Det er en rengøringsopgave, som vores støvsuger kan klare på ingen tid. De små granulater kan støvsuges hurtigt og nemt. Det anbefales på det kraftigste, fordi granulatet kan ridse gulvbelægninger, hvis man kommer til at træde på det.