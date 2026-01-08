Genvinding af vand
Miljømæssigt hensyn: Kärcher vandgenanvendelsessystem Med Kärcher som partner kan du arbejde på både økonomisk og miljømæssig vis. Miljøet og håndtering af naturressourcer er vigtigt for Kärcher. Takket være et relativt lavt vandforbrug samt genbrugssystemer, der fører alt spildvandet tilbage til vaskeprocessen, kan forbruget af ren vand reduceres til 85%.
Oliefrit vaskevand
Med Kärcher er man sikker på oliefrit vand, selv når det har været brugt i vaskeportaler til biler eller højtryksrensere. Specielle recirkuleringssystemer sparer på det rene vand, reducerer driftsomkostninger og overholder de nuværende miljøregulativer.