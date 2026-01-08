Genvinding af vand

Miljømæssigt hensyn: Kärcher vandgenanvendelsessystem Med Kärcher som partner kan du arbejde på både økonomisk og miljømæssig vis. Miljøet og håndtering af naturressourcer er vigtigt for Kärcher. Takket være et relativt lavt vandforbrug samt genbrugssystemer, der fører alt spildvandet tilbage til vaskeprocessen, kan forbruget af ren vand reduceres til 85%.