Kombination af ekspertise og avanceret teknologi

Kärcher har spillet en førende rolle inden for rengøringsteknologi på verdensplan i årtier. Vores autonome rengøringsmaskiner kombinerer hele bredden af vores ekspertise med avanceret teknologi i form af ekstremt præcise sensorer, kraftfulde computere og sofistikeret software for at skabe nye, meget innovative produktkoncepter med autonom orientering.

Uanset om det drejer sig om autonom skrubning eller støvsugning, navigerer rengøringsrobotter fra KIRA-platformen nemt og sikkert i rummelige eller komplekse miljøer og registrerer pålideligt mennesker og fysiske forhindringer. De behandler sensordataene på brøkdele af et sekund og indleder - om nødvendigt - passende undvigemanøvrer. Maskinernes evne til at opfylde de høje tekniske krav til intelligent og fuldstændig sikker navigation til enhver tid demonstreres af sikkerhedscertifikaterne, der viser, at de fungerer i overensstemmelse med IEC 63327[SM1] for sikker drift, selv i offentlige områder.