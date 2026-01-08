Rengøringsrobotter
Optimer arbejdsprocesser, frigør ressourcer i teamet, øg produktiviteten. Faglært arbejdskraft er en mangelvare i rengøringsbranchen, medarbejderudskiftningen i sektoren er høj, og samtidig bliver rengøringsopgaverne stadig mere komplekse. Vores svar på disse udfordringer er: Kärcher Intelligent Robotic Application, eller kort sagt "KIRA" – rengøringsrobotterne fra Kärcher.
De bedste rengøringsrobotter til enhver opgave
Rengøringsbranchen har gennemgået en grundlæggende forandring. Mens støvsugere, rengøringsklude, basale rengøringsmidler og knofedt engang var nok, er sektoren nu defineret af avanceret rengøringsteknologi, strenge hygiejne- og miljøstandarder samt stadig mere krævende rengøringsopgaver.
I stedet for at sende uddannet og specialiseret rengøringspersonale ud for at klare de mere tidskrævende opgaver som f.eks. gulvvask, tilbyder sofistikerede rengøringsrobotter fra Kärchers KIRA-platform nye og bedre alternativer. Som supplement til rengøringsteams overtager de rengøringen af gulve i store og vidtstrakte områder såvel som i smalle og trange indendørs rum.
I stedet for at gå på kompromis med rengøringskvaliteten med en alt-i-en-maskinløsning har vi udviklet vores rengøringsrobotter med præcision specifikt til den pågældende anvendelse. Det er den eneste måde at sikre den bedste rengøringskvalitet og den bedste håndtering for brugerne.
Kärchers intelligente robotapplikation
KIRA repræsenterer en ny produktkategori med et konstant voksende antal professionelle rengøringsrobotter, der kan aflaste rengøringspersonalet for monotone og tidskrævende opgaver som f.eks. gulvvask, så de kan udføre mere komplekse opgaver sideløbende. Vores rengøringsrobotter er intuitive at betjene, og de navigerer og gør rent på en sikker og pålidelig måde i mange forskellige miljøer takket være kraftfuld sensorteknologi og avanceret software.
Kombination af ekspertise og avanceret teknologi
Kärcher har spillet en førende rolle inden for rengøringsteknologi på verdensplan i årtier. Vores autonome rengøringsmaskiner kombinerer hele bredden af vores ekspertise med avanceret teknologi i form af ekstremt præcise sensorer, kraftfulde computere og sofistikeret software for at skabe nye, meget innovative produktkoncepter med autonom orientering.
Uanset om det drejer sig om autonom skrubning eller støvsugning, navigerer rengøringsrobotter fra KIRA-platformen nemt og sikkert i rummelige eller komplekse miljøer og registrerer pålideligt mennesker og fysiske forhindringer. De behandler sensordataene på brøkdele af et sekund og indleder - om nødvendigt - passende undvigemanøvrer. Maskinernes evne til at opfylde de høje tekniske krav til intelligent og fuldstændig sikker navigation til enhver tid demonstreres af sikkerhedscertifikaterne, der viser, at de fungerer i overensstemmelse med IEC 63327[SM1] for sikker drift, selv i offentlige områder.
Intuitiv til ensartede rengøringsresultater
Teknologien bag KIRA er lige så imponerende som den rengøringskvalitet og ensartethed, den opnår. Det kræver i øvrigt ingen ekspertviden at sætte maskinerne op - tværtimod er robotterne optimeret til enkel og intuitiv betjening, så en kort introduktion er alt, hvad der kræves af oplæring.
Så fleksibel som muligt, så specialiseret som nødvendigt
Vores rengøringsrobotter er specielt skræddersyet til rengøringspersonalets behov i deres daglige arbejde for at opfylde deres forskellige krav. Mens KIRA-robotstøvsugeren skal være så manøvredygtig som muligt og klar til brug med kort varsel - for eksempel ved rengøring af hotelværelser og korridorer - og derfor er udstyret med langtidsholdbare 36 V Kärcher Battery Power+-batterier, sikrer dockingstationer, at rengøringen med KIRA B 50-skrubberrobotten er helt autonom - ved at gøre det muligt for maskinen at fylde frisk vand på, tømme snavset vand, skylle tanken og oplade det langtidsholdbare litiumionbatteri. Selv meget store lagerbygninger og industriområder kan rengøres uden menneskelig indgriben.
Rengøring overalt fra store haller til under borde
Fra store områder til begrænsede og endda rodede rum. Afhængigt af design og anvendelse er vores rengøringsrobotter ekstremt alsidige, hvilket gør dem velegnede til brug i transportindustrien (lufthavne, togstationer, logistiklagre), i detailsektoren (supermarkeder, hypermarkeder, indkøbscentre), i sundhedssektoren (hospitaler, plejefaciliteter), i offentlige bygninger (skoler, universiteter, museer, sportshaller, konferencecentre), i kontorbygninger (indgangspartier, korridorer, værelser), i hotelbranchen (gæsteværelser, lobbyer, hotelkorridorer og hotelværelser) og selvfølgelig i industrielle miljøer til rengøring af produktions- og fremstillingshaller.
Topmoderne tilslutningsmuligheder og databeskyttelse
Til dokumentationsformål og til fjernovervågning af maskinerne kan detaljerede rengøringsrapporter, meddelelser og den aktuelle maskinstatus til enhver tid og fra ethvert sted ses af autoriserede personer i den tilsvarende webportal eller via KIRA Robots-appen fra Kärcher. Af sikkerhedsmæssige årsager er alle data krypteret og strengt beskyttet mod uautoriseret ekstern adgang. Efter anmodning kan autoriserede personer også modtage meddelelser direkte på deres telefon. I alle tilfælde garanterer vi ansvarlig og målrettet håndtering af følsomme data og naturligvis overholdelse af GDPR.