Rengøringssystemer til køretøjer
Rengør biler og lastvogne på hurtigt og økonomisk Kärcher tilbyder en komplet række af systemer til ind- og udvending rengøring af biler, busser og lastvogne: vaskeportaler er holdbare og leverer perfekte resultater. De har et lavt vandforbrug og er miljøvenlige. Vores fleksible koncepter kan skræddersys til lige nøjagtig dine behov, og vi er med hele vejen, lige fra planlægning til færdig opstilling. Kärcher har igennem årtier haft succes med vaskeportaler. Vi har stor erfaring inden for fremstilling af vaskeportaler og tusindvis af installerede systemer understreger jeres sikkerhed i at have Kärcher som erfaren partner. Vi vil med glæde hjælpe og rådgive dig!
Bilvaskeanlæg
Kärcher portalvaskesystemer er økonomiske og miljøvenlige til både tankstationer, bilforhandlere, self-service, indkøbscentre og supermarkeder.
Lastbilvask
Med et portalvaskesystem til vask af busser og lastbiler dækker Kärcher alle typer biler og krav.
Selvbetjeningsvaskeanlæg
Om det er tank- eller servicestationer, så sørger Kärchers selvbetjente portalvaskesystemer for at imøkomme alle krav.
Selvbetjeningsenheder
Selvbetjente støvsugere med møntindkast sikrer yderligere profit.
Start systemer til rengøringssystemer til køretøjer
Vores rengøringssystemer til køretøjer har startsystemer der kombinerer tilpasning og bekvemmelighed. Dette er den ideelle løsning til ethvert sted, da det sikrer enkel og intuitiv betjening.
Digitale løsninger til rengøringssystemer til køretøjer
Med vores digitale løsninger kan du ubesværet administrere og optimere dine rengøringssystemer til køretøjer når som helst og hvor som helst.
Systemer til genbrug af vand
Ren vask med ren samvittighed. Ved at bruge vores vandgenbrugssystemer investerer du i økonomisk bæredygtighed. Vores systemer sikrer en ansvarlig håndtering af ferskvand og rengøringsmidler til vores rengøringssystemer til køretøjer.
Rengøringsprodukter til rengøringssystemer til køretøjer
Vores banebrydende rengøringsprodukter garanterer fremragende resultater med vores rengøringssystemer til køretøjer. Ved at bruge dem sparer du ikke kun omkostninger, men bevarer også dyrebare ressourcer.
Vores rengøringssystemer til køretøjer - skræddersyet til dine specifikke behov
Vores rengøringssystemer til køretøjer er velegnede til forskellige kundegrupper med forskellige krav. Renlighed skaber ikke kun et positivt indtryk, men sikrer også sikkerhed og bevarer værdien. I vores virksomhed tror vi fuldt og fast på, at hvor der er en vilje, er der en vej. Vi leverer en passende løsning til ethvert behov, individuelt tilpasset til at opfylde dine specifikke krav.
Vores bilvaskeportalsystemer og selvbetjeningsvaskeanlæg er en ideel og omkostningseffektiv rengøringsløsning. De egner sig perfekt til brug i vaskehaller, tankstationer, bilforhandlere, værksteder og biludlejningsfirmaer. På den anden side sikrer kommercielle bilvaskesystemer en skinnende flåde for logistikvirksomheder, busoperatører eller lokale myndigheder.
En pålidelig partner for din succes
Med vores årtiers erfaring inden for bilrengøring har vi en dyb forståelse af, hvad der virkelig betyder noget - og hvad der fortsat vil betyde noget i fremtiden. Det giver dig og dine kunder mulighed for at nyde godt af følgende fordele med rengøringssystemer til køretøjer:
Brand
Med os har du en erfaren partner ved din side, som guider dig til succes med årtiers ekspertise og viden. Som en robust virksomhed og en succesfuld producent af rengøringssystemer til køretøjer er vi her for at hjælpe dig med at finde den perfekte rengøringsløsning. Med vores brands fremragende omdømme hjælper vi dig med at øge din omsætning og arbejder sammen om at nå dine mål. Din succes er vores mission.
Kvalitet
Vores dokumenterede kvalitet er nøglen til din succes. Den avancerede teknologi i vores produkter har vist sig at være pålidelig. Når du ser Kärcher-navnet, kan du stole på, at det er udtryk for Kärchers urokkelige engagement i kvalitet. Vores kvalitetsmærke lever op til sine løfter. Det samme gælder for vores rengøringssystemer til køretøjer og deres respektive tilbehør. Det er tid til at skabe din egen succeshistorie: Med vores systemer vil du altid være perfekt udstyret.
Rådgivning
Vi hjælper dig med at få succes - lige fra starten. Kärcher hjælper dig fra det første minut med at vælge de rigtige rengøringssystemer til køretøjer til implementeringen. Som en omfattende leverandør af vores komplette rengøringsløsninger ledsager vi dig fra den indledende analyse af stedet til vellykket markedsføring og endelig installation. Selv efter idriftsættelse kan du stole på vores førsteklasses service.
Service
Ren vask, upåklagelig service. Vi garanterer dig den højeste kvalitet i hele produktets levetid. Derudover leverer vi den rette service. Vores Kärcher-kundeservice og fabriksuddannede servicepartnere sikrer en fejlfri drift af dine installerede rengøringssystemer til køretøjer i det lange løb. Hvis noget ikke fungerer som forventet, hjælper vi dig med den rigtige løsning og er der for dig.
Finansiering
Vi polerer din økonomi til perfektion. Hos os får du standardiserede og tilpassede finansieringsløsninger, der er skræddersyet til dine behov og krav.
Bæredygtighed
Et rent køretøj giver en god følelse - og god samvittighed. Men inden for bilvask handler det om meget mere end fremragende rengøringsresultater. Det handler om bæredygtig og ansvarlig drift af vores systemer og dermed om at tage ansvar for operatører og kunder. Målet er en ressourceeffektiv tilgang til vand, energi og rengøringsmidler.