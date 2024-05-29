Bæredygtighed i bilvaskesektoren
Et rent køretøj giver dig en god følelse - og en ren samvittighed.
Men bilvaskebranchen handler om mere end bare fremragende rengøringsresultater. Det handler også om at bruge vores systemer på en bæredygtig og ansvarlig måde i operatørernes og kundernes bedste interesse. Målet er et lavt forbrug af vand, energi og rengøringsmidler.
Reducerer forbruget uden at reducere ydeevnen
Alle taler om miljøbeskyttelse og bæredygtighed. Vores vaskesystemer til professionel rengøring af køretøjer bruger en af verdens mest værdifulde ressourcer: vand.
Som førende producent af professionelle rengøringssystemer er vi bevidste om det ansvar, der følger med, og om vores rolle i det naturlige økosystem. I vores stræben efter en bæredygtig ressourcecyklus har vi gjort det til vores mål at blive ved med at optimere forbruget i vores systemer og udvikle nye løsninger. Med vores systemer kan du regne med:
- Fremragende vandbehandling
- minimalt forbrug af ferskvand (op til
- 98% ferskvandsbesparelse afhængigt af systemet)
- meget økologisk brug af energi og rengøringsmidler
Og du kan stadig regne med de fremragende rengøringsresultater, du forventer fra Kärcher. For et rent køretøj og en ren samvittighed.
Fordi tallene tæller
Portalsystemer til bilvask: bæredygtighed med et tryk på en knap
Den integrerede vandsparefunktion, der anvendes i kombination med WRB Bio, sparer ca. 120 liter ferskvand pr. bilvask.
Der bruges kun genbrugsvand i vaskeprocessen. Rent ferskvand bruges kun til den sidste skylning.
Vask af erhvervskøretøjer: en stor vask, et stort ansvar
- Den integrerede vandsparefunktion sparer ca. 400 liter ferskvand for hver lastbil, der vaskes, eller ca. 300 liter ferskvand for hver bus, der vaskes.
Selvbetjeningsvaskeanlæg: den rette dosis giver store besparelser
- Vores doseringssystem kan præcist dosere den ideelle mængde rengøringsmiddel for at minimere vandforbruget. Det særlige er, at hver pumpe har sit eget doseringssystem. Vores årtiers erfaring har gjort det muligt for os at udvikle det mest effektive doseringssystem på markedet.
- Effektiv energisparetilstand: Alle programmer kan alternativt køre med koldt vand, hvis det vælges. Det sparer energi og reducerer driftsomkostningerne. På et 4-fags system repræsenterer dette en potentiel besparelse på mindst 55 procent. Hver kunde kan derfor selv bestemme, hvor meget energi der skal spares under vask.
- Vores pumper er kraftige og pålidelige. De er også omkring 60 procent mere energieffektive end andre kommercielt tilgængelige pumper.
- Brugen af tørskum reducerer vand- og kemikalieforbruget med 90 procent og sparer yderligere 75 procent i energi.
Vandgenvindingssystemer: handling, ikke kun snak
WRB Bio-vandgenvindingssystemet fra vores partner aquadetox leverer biologisk spildevandsrensning, når det er bedst. Ved hjælp af naturlige og biologiske processer renses og behandles spildevandet i systemet uden brug af kemikalier. Økologisk og bæredygtig. Systemet omdanner snavset spildevand til friskbehandlet genbrugsvand, der er gennemsigtigt og lugtfrit, og fører det derefter tilbage i kredsløbet. Vandet behandles ved hjælp af BioCubes med mikroorganismer. WRB Bio producerer den bedste kvalitet af genbrugsvand, som igen muliggør ferskvandsbesparelser på op til 98 procent og drikkevandsbesparelser på op til 100 procent. Takket være bakteriernes høje proceseffektivitet og nedbrydningskapacitet kan næsten alt vandet genbruges - for minimalt ressourceforbrug og maksimal omkostningseffektivitet. Vandbehandlingen gør det muligt at
- skånsom brug af dyrebare ressourcer
- omkostningseffektiv drift af vaskesystemet
- et fremragende cost/benefit-forhold
- en langsigtet investering for øget fortjeneste
- en enkel ombygning - selv på trange steder - uden behov for arbejdskrævende jordarbejde
Kärcher Clean Park Eco: det er tid til at tænke nyt
Lad os præsentere vores selvforsynende Kärcher Clean Park. Det helt uafhængige system kan levere sin egen energi og muliggør en 100 procent bæredygtig vandcyklus - helt ned til den sidste dråbe. Det første projekt er allerede afsluttet i form af Kärcher Clean Park Dettenhausen i Tyskland. Systemet har
- et selvforsynende vandsystem med kulstofneutral funktion
- et integreret fotovoltaisk system til at generere elektricitet
- solvarme til opvarmning af vand
- et biologisk vandbehandlingssystem, der også bruger regnvand og sparer op til 100 procent på drikkevandet
Detergents: true sustainability from the very outset
Brug af højkoncentrerede former af vores Klear!Line-rengøringsmidler er en vigtig faktor i vores køretøjsrengøringssystemers succes og et vigtigt skridt i retning af bæredygtig drift af dine vaskeanlæg. Vores rengøringsmidler fremstilles internt og leverer ultimativ rengøringskraft i den allerbedste Kärcher-kvalitet. De produceres efter de højeste standarder ved hjælp af lokalt indkøbte råmaterialer. Ikke alene leverer de de bedst mulige rengøringsresultater, men de minimerer også ressourceforbruget - for ægte bæredygtighed i hele produktionskæden og videre frem. Godt for din virksomhed, godt for miljøet. Vores højkoncentrater har følgende fordele:
- mindre produkt i vandkredsløbet, når det er korrekt doseret
- færre genbestillinger takket være høj produktivitet
- reduceret hyppighed af leverancer
- mindre hyppige poseskift
- mindre håndtering takket være fuldt genanvendelige tomme poser
Og det slutter ikke der. For kunder med de højeste miljøstandarder er der vores VehiclePro eco!perform-serie af bæredygtige rengøringsmidler, som er svanemærkede. Svanemærket er et etableret skandinavisk miljøkvalitetsmærke for 200 forskellige produkttyper, som symboliserer ægte bæredygtighed. Stemplet anvendes kun på produkter, der opfylder de strenge kriterier, såsom miljøvenlighed, sundhedsaspekter, effektivitet, genanvendelig emballage og bionedbrydelighed af råmaterialerne.