Bæredygtighed i bilvaskesektoren

Et rent køretøj giver dig en god følelse - og en ren samvittighed.

Men bilvaskebranchen handler om mere end bare fremragende rengøringsresultater. Det handler også om at bruge vores systemer på en bæredygtig og ansvarlig måde i operatørernes og kundernes bedste interesse. Målet er et lavt forbrug af vand, energi og rengøringsmidler.