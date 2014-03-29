Containerrengøring

Ide, planlægning, opstart

Kravene, der stilles til Kärcher for en opgave, er lige så forskellige som de kunder, vi leverer optimale løsninger til. Vi ledsager vores kunder fra ide-, planlægnings- og byggefasen og hen til den indledende opstart og løbende drift af systemet.

De mange projekter, vi har gennemført i alle tænkelige sektorer inden for tank- og beholderrengøring, er grundlaget for vores kunders tillid til os - og en af fordelene ved at have Kärcher, den globale markedsleder inden for højtryksrensningsteknologi, som en pålidelig partner. Virksomheder over alt i verden og inden for forskellige industrigrene profiterer fra dette løsningskoncept.