Containerrengøring
Kärcher har i over 40 år stået for pålidelige og kraftfulde systemer til indvendig containerrengøring. Som markedslederen inden for professionelle rengøringssystemer tilbyder vi skræddersyede løsninger til alle behov baseret på modulære komponenter. Vores kvalitetssystemer er effektive, omkostningseffektive og energibesparende – som resultat af vores mangeårige erfaring. Fra rådgivning og planlægning til konstruktion, levering og servicering af systemerne – vi er altid til rådighed for vores kunder. Vi tilbyder innovative koncepter og omfattende service.
Systemer til alle behov inden for containerrengøring.
Pålidelige systemer til tank- og containerrengøring er nødvendige i transport/logistik- og kemikalieindustrien. De tiltagende mængder af varer, der som konsekvens af globaliseringen skal transporteres, har medført højere krav til rengøringskvaliteten. Udover strenge kvalitetsstandarder, som HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) og SQAS (Safety and Quality Assessment System), skal harmoniserede rengøringsattester, som ECD (European Cleaning Document), overholdes. Med i alt omkring 200.000 substanser er det en opgave, der kræver mangeårig erfaring. Hvert Kärcher rengøringssystem er specielt designet til de relevante substanser. Specielt udviklede Kärcher rengøringsmidler er en væsentlig del af dette system. Sikring af arbejdssikkerhed er en væsentlig del af tankens indvendige rengøring. Dette omfatter beskyttelse mod eksplosionsfare (ATEX) samt foranstaltninger til udblæsningslufts- og spildevandsrensning. Kärchers modulære systemløsninger er designet til at opfylde diverse rengøringskrav og sikre maksimale kundefordele. Det modulære system muliggør modifikation og udvidelse efter behov.
Anvendelse
Kärcher tilbyder en bred vifte af anvendelsesmuligheder – fra indvendig rengøring af biltanke til polysilicium-rengøring.
Komponenter
Anvendelsen af kvalitetskomponenter er en essentiel kernekompetence inden for den indvendige tankrengøring.
Referencesystemer
På denne side finder du et udvalg af vores systemer, hvoraf over 250 allerede er blevet planlagt og installeret over hele kloden.
Målgrupper – altid den rigtige løsning.
Fragtlogistik er en service, der ydes i stort set alle områder inden for industrien på verdensplan. Denne service indebærer flytning af enorme mængde af varer og materialer. Flydende, dejagtige, pulveragtige eller faste materialer. Fyldt i tanke, beholdere, tønder og andre beholdere til lagring, håndtering eller transport. Kärcher leverer rengøringssystemer for virksomheder af enhver størrelse, inden for alle brancher og for alle typer af containere.
Kemiindustri og -handel
Medicin/lægemidler, maling og farvestoffer, metal, træ, mineralske olier, plast, lim, byggematerialer, beton.
Transport og logistik
Speditionsfirmaer, opmagasinerings- og forsendelsesselskaber, silotransport, transport af stykgods og løse materialer, beton-, cement-, asfalt- og affalds- samt særtransporter.
Fødevareindustrien
Mejerier og bryggerier, råvareproducenter, producenter af olier og fedtstoffer, glukose og stivelse, chokolade, sukker, protein og kosttilskud, drikkevarer og juice, færdigretter og foder til kæledyr.
Forureningstyper:
- Flydende produkter (såsom mad, olier og kemiske produkter)
- Løse materialer
- Gasser
Rengøringsmedier
- Vand, vandholdige løsninger (basiske, sure)
- Osmosevand
- Basiske opløsninger, syrer, opløsningsmidler
Skræddersyede løsninger, fra modulære til nøglefærdige.
Kärchers rengøringssystemer til tanke og beholdere er modulære systemløsninger, som er tilpasset til en bestemt forurenings- og rengøringsfrekvens. Behovsvurdering med fokus på kvalitet, driftssikkerhed og effektivitet er det første skridt i retning mod et godt planlagt system. Teknik - made in Germany.
Ide, planlægning, opstart
Kravene, der stilles til Kärcher for en opgave, er lige så forskellige som de kunder, vi leverer optimale løsninger til. Vi ledsager vores kunder fra ide-, planlægnings- og byggefasen og hen til den indledende opstart og løbende drift af systemet.
De mange projekter, vi har gennemført i alle tænkelige sektorer inden for tank- og beholderrengøring, er grundlaget for vores kunders tillid til os - og en af fordelene ved at have Kärcher, den globale markedsleder inden for højtryksrensningsteknologi, som en pålidelig partner. Virksomheder over alt i verden og inden for forskellige industrigrene profiterer fra dette løsningskoncept.
Kompatibelt, nøglefærdigt og effektivt
Størstedelen af vores kunder foretrækker en komplet løsning – et nøglefærdigt system. Til dette formål tilbyder vi, i forlængelse af moderne, afprøvede, effektive systemkoncepter, også driftstilladelser i overensstemmelse med gældende standarder, for eksempel i form af eksplosionsbeskyttelse i henhold til ATEX 94/9 eller spildevands- og udblæsningsluftsbehandlingssystemer i overensstemmelse med "Federal Control of Pollution Act".
Kärcher sørger for den nødvendige varmtvandsgenerering, tørring, faldsikring samt udblæsningslufts- og spildevandsrensningssystemer.
Vi opfylder kravene til reducering af energiomkostninger og CO2-udledning med innovative og afprøvede procesteknologier, der sikrer pålidelig drift. Særlige Kärcher rengøringsmidler til containerrengøring fører til bedre rengøringsresultater, større effektivitet og reducerede miljøbelastninger.
"Plug & Play" – det geniale containerkoncept.
Kärchers containerkoncepter er nøglefærdige, afprøvede og komplette løsninger. Et særligt træk ved konceptet er det fuldt integrerede beholderdesign. Dette muliggør anvendelse stort set over alt med minimal installation og maksimal mobilitet – på verdensplan. Umiddelbart klar til brug, når beholderen er monteret. Kärchers containerrengøringssystemer kan udvides med ekstra moduler efter behov ved hjælp af "Plug & Play"-princippet.
Effektive løsninger
Kärchers containerkoncepter er afprøvede og testede: Alle nødvendige strøm- og rørforbindelser er let tilgængelige på containervæggen.
Komponenter fra basis- til premium-niveau
Stationære varmtvands-højtrykskomponenter til indvendig og udvendig rengøring af beholdere og tanke er fuldt afprøvet og testet med et udvalg af tilbehør til forskellige formål.
Fordele ved TSC-konceptet:
- Reduceret installation
- Høj planlægnings- og omkostningssikkerhed
- Maksimal alsidighed og mobilitet
- Modulært design med afprøvede komponenter
