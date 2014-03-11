Home & Garden

Rengøringsprodukter fra vores Home & Garden sortiment er mindre end de produkter vi sælger i vores Professional serie. Kärchers mest berømte produkt er højtryksrenseren, dog tilbyder vi også et udvalg af andre rengøringsprodukter i Home & Garden serien, som blandt andet damprensere og window vac vinduesvaskere. Garden serien består hovedsageligt af vandingssystemer der er yderst effektive og resursebesparende. Kärcher produkter har den rette løsning til alle rengøringsopgaver. Find forhandler her!

Kärcher Askestøvsuger

Askestøvsuger

Kärcher Damprensere

Damprensere

Kärcher Dampstøvsuger

Dampstøvsuger

Kärcher Elektrisk isskraber

Elektrisk isskraber

Kärcher Fejemaskiner

Fejemaskiner

Kärcher Gulvvasker

Gulvvasker

Kärcher Højtryksrensere

Højtryksrensere

Kärcher Højtryksrenser med forbrændingsmotor

Højtryksrenser med forbrændingsmotor

Kärcher Haveredskaber

Haveredskaber

Kärcher Ledningsfri elektriske koste

Ledningsfri elektriske koste

Kärcher Ledningsfri vinduesvasker

Ledningsfri vinduesvasker

Kärcher Mobil rengøring

Mobil rengøring

Kärcher Pumper

Pumper

Kärcher Støvsugere

Støvsugere

Kärcher Terrassevasker

Terrassevasker

Kärcher Tæpperenser

Tæpperenser

Kärcher Vandfiltre

Vandfiltre

Kärcher Vandingssystemer

Vandingssystemer

Kärcher Våd-/tørstøvsugere

Våd-/tørstøvsugere

Kärcher Robotplæneklipper

Robotplæneklipper

Kärcher Robotstøvsugere og -mopper

Robotstøvsugere og -mopper

Kärcher Luftrensere

Luftrensere

Key Visual Smart Control

Header_garden_desktop

Garden Tools

Garden Tools

    Home & Garden tilbehør
    Home & Garden rengøringsmidler
    Home Line

    Home Serien

    Opdag hvilken forskel Kärcher kan gøre i dit hjem.

    Forhandlersøgning

    Søg forhandler

    Find din nærmeste forhandler nemt og hurtigt.

    Service_Home&Garden

    Home & Garden reparationsservice

    Kärcher tilbyder en garanti på Home & Garden-serien på to år fra købsdatoen for privatkunder.

    Brugstips

    Know how

    Her kan du finde gode råd og eksempler på hvordan du kan få det bedste ud af dine Kärcher produkter.