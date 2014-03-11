Home & Garden

Rengøringsprodukter fra vores Home & Garden sortiment er mindre end de produkter vi sælger i vores Professional serie. Kärchers mest berømte produkt er højtryksrenseren, dog tilbyder vi også et udvalg af andre rengøringsprodukter i Home & Garden serien, som blandt andet damprensere og window vac vinduesvaskere. Garden serien består hovedsageligt af vandingssystemer der er yderst effektive og resursebesparende. Kärcher produkter har den rette løsning til alle rengøringsopgaver. Find forhandler her!