HOME LINE
Opdag hvilken forskel Kärcher kan gøre i dit hjem. Kärcher tilbyder også et stort udvalg af eksklusive rengøringsløsninger for hjemmet – og derfor en komplet pakke for alle hjemmets rengøringsbehov. Først og fremmest med damprenseren og den batteridrevne window vac, men også den ledningsfrie elektriske kost, støvsugere, spray-ekstraktionsrensere og hårdt gulv rensere gør et første klasses job i hjemmet. Prøv det selv!
Mere tid til hygge
Hverdagen kan til tider være meget hektisk, uanset om det gælder én person, et par eller hele familien. Vi ønsker alle at nyde livet og have det sjovt, samtidigt som vi vil opretholde høje standarder af hygiejne og rengøring. Så det gælder om at kunne få overstået rengøringen hurtigt og effektivt.
Med mere end 75 års erfaring og vores store ekspertise inden for rengøring har vi ikke blot udviklet de populære gule Kärcher rengøringsprodukter der længe har været fast inventar i hjem og have – nu har vi også kvalitets rengøringsprodukter til hverdagen i hjemmet med vores Homeline. Med sofistikeret design og nem håndtering tilbyder Homeline serien perfekte rengøringsløsninger på ingen tid.
Opdag hvilken forskel Kärcher kan gøre i dit hjem. Kärcher tilbyder også et stort udvalg af eksklusive rengøringsløsninger for hjemmet – og derfor en komplet pakke for alle hjemmets rengøringsbehov. Først og fremmest med damprenseren og den batteridrevne vinduesvasker, men også den ledningsfrie elektriske kost, støvsugere og tæpperensere gør et første klasses job i hjemmet. Prøv det selv!
Eksklusivt udvalg til specialistforretninger.
Kärcher Homeline blev først introduceret til offentligheden på IFAs internationale messe for forbrugerelektronik i Berlin i 2010. High-performance serien er udelukkende tilgængelig fra specialist elektronikforretninger og omfatter et bredt udvalg af enheder fra damprensere, spray-ekstraktionsrensere, støvsugere, hårdt gulv rensere og fejere. Sortimentet inkluderer også den batteridrevne window vac – et produkt eksklusivt fra Kärcher.
Damprensere
Grundig rengøring i dybden uden brug af rengøringsmidler. Kärcher damprensere fjerner 99,99% af alle alm husholdningsbakterier og kan bruges til rengøring af badeværelser, køkkener og gulve.
Batteridrevne vinduesvasker
Den batteridrevne vinduesvasker fra Kärcher – sikrer effektiv vinduespudsning uden striber og beskidt vand i vindueskarmen der skal tørres op bagefter. En ren fornøjelse!
Ledningsfrie elektriske koste
Ledningsfrie elektriske koste Den ledningsfrie elektriske kost fra Kärcher perfekt til daglig rengøring af både tæpper og hårde gulve – perfekt til krummerne efter børnene eller hundehårene.
Støvsugere med vandfilter
Hvis du elsker maksimal renlighed og et friskt støvfrit indeklima, så er en vandfilter støvsuger lige det du mangler. Perfekt til støvallergikere og andre der bare gerne vil have frisk støvfri luft.
Støvsugere
Med deres utallige praktiske funktioner er støvsugning med Kärcher hurtigt og nemt.
Tæppe- og møbelrenser
Tæppe og møbelrenseren fra Kärcher er den oplagte hjælpere, når det kommer til dyb, grundig tæpperens og rengøring af polstrede møbler.