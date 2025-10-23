TERRASSEVASKER

Takket være dens roterende rullebørster og integrerede vandfordeling fjerner vores terrassevasker fra Kärcher omhyggeligt snavs fra terrasser, uanset om de er lavet af træ, WPC eller glatte stenfliser.

0 Produkter
Kärcher terrassevasker rengører beskidt træterrasse

Hvad er en terrassevasker?

Lad os droppe energidrænende skrubben: Takket være vores terrassevasker behøver du aldrig mere at vaske dine trægulve udendørs igen. Du kan også vaske steder, der er svære at komme til, på ingen tid og uden brug for en strømtilslutning: Den ledningsfri terrassevasker behøver ikke en separat strømkilde, og du kan nyde maksimal fleksibilitet og bevægelsesfrihed. Roterende rullebørster og vand giver en jævn rengøring og fjerner også genstridigt og indgroet snavs fra træet. Vandvolumen kan nemt justeres, så du kun bruger så meget vand, du har behov for. Snavs løsnes og vaskes væk i et enkelt trin. Kombineret med de kompatible rullebørster rengør terrassevaskeren også nemt stenfliser på udendørsarealer.

Hvordan bruger man en terrassevasker?

Du har ikke længere brug for et strømudtag og en irriterende forlængerledning for at rengøre din terrasse eller altan grundigt, samtidig med at du beskytter gulvet. Den nye terrassevasker PCL 3-18 kan rense op til 20 m2 træ, WPC eller stenfliser med en enkelt opladning. Og du kan selv vælge, hvor meget vand du bruger, så du kan omdanne en svinesti til Chelsea Flower Show, samtidig med at du sparer på ressourcerne.

Grundig og jævn rengøring med terrassevasker

Innovative, modsat-roterende rullebørster sikrer grundig og jævn rengøring af træterrasser.

Kärcher terrassevasker vasker træ terrasse

2-i-1 funktion med terrassevasker

De to integrerede vanddyser løsner snavset og vasker det væk i et enkelt trin.

Nærbillede af Kärcher terrassevasker børster i aktion

Ingen behov for et strømudtag

Terrassevaskeren fås med udskifteligt 18 V Kärcher Battery Power-batteri til mere fleksibel brug uden behov for et strømudtag, eller som en version med ledning til rengøring af større områder.

Nærbillede af Kärcher terrassevasker greb og batteri

En terrassevasker kan bruges på mange forskellige udendørs overflader

Takket være muligheden for skift af tilbehør uden værktøj kan de medfølgende træbørste udskiftes med børster til rengøring af glatte stenfliser på ingen tid.

Nærbillede af Kärcher terrassevasker der får skiftet børster

Rengøring med terrassevasker

Forår efter forår: Terrassen har desperat brug for rengøring. Sol, regn, sne og is har efterladt sine spor, og organisk vækst, mos og andet snavs ødelægger overfladen. Heldigvis kan kosten, skrubben og spanden blive, hvor de er – i skabet. Rengøringen er nu ikke blot markant hurtigere, men også meget mere grundig og nem med terrassevaskeren fra Kärcher.

FAQ til Terrassevasker

Med en roterende rullebørster og integreret vandfordeling fjerner en terrassevasker fra Kärcher omhyggeligt snavs fra terrasser, uanset om de er lavet af træ, WPC eller glatte stenfliser.

Takket være terrassevaskeren fra Kärcher behøver du aldrig mere at vaske dine trægulve udendørs igen. Den ledningsfri terrassevasker behøver ikke en separat strømkilde, og du kan nyde maksimal fleksibilitet og bevægelsesfrihed. Roterende rullebørster og vand giver en jævn rengøring og fjerner også genstridigt og indgroet snavs fra træet.

Terrassevaskeren PCL egner sig til forskellige overflader som træterrasser og WPC. Med rullebørsterne til stenoverflader (fås separat) kan du også rengøre glatte stenfliser på udendørsarealer. Overfladen af stenfliserne skal være glat og forseglet.

Rengøringsbredden er 300 millimeter.

Der følger et børstesæt med maskinen, der består af to rullebørster til træoverflader. Rullebørsterne til stenoverflader kan tilkøbes separat.

Rullebørsterne kan nemt udskiftes manuelt, uden brug af værktøj.

PCL 3-18 passer til alle udskiftelige 18 V Battery Power-batterier fra Kärcher.

Batteriets driftstid afhænger af sammensætningen af den overflade, der skal rengøres. Maskinen kan rengøre træoverflader i op til 18 minutter med 2,5 Ah-batteriet.

PCL 3-18 har ikke en vandtank. Lige som det er tilfældet med versionen med ledning, skal den forbindes til en vandhane med en haveslange.

Det maksimale vandtryk er 10 bar og svarer derfor til lavtryks-sortimentet.

Det maksimale vandforbrug ved et vandtryk på 4 bar er 180 l/t.

PCL bruger kun rent vand. Det er derfor ikke muligt at tilføje rengøringsmiddel ved hjælp af maskinen.