Hvad er en terrassevasker?

Lad os droppe energidrænende skrubben: Takket være vores terrassevasker behøver du aldrig mere at vaske dine trægulve udendørs igen. Du kan også vaske steder, der er svære at komme til, på ingen tid og uden brug for en strømtilslutning: Den ledningsfri terrassevasker behøver ikke en separat strømkilde, og du kan nyde maksimal fleksibilitet og bevægelsesfrihed. Roterende rullebørster og vand giver en jævn rengøring og fjerner også genstridigt og indgroet snavs fra træet. Vandvolumen kan nemt justeres, så du kun bruger så meget vand, du har behov for. Snavs løsnes og vaskes væk i et enkelt trin. Kombineret med de kompatible rullebørster rengør terrassevaskeren også nemt stenfliser på udendørsarealer.