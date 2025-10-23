TERRASSEVASKER
Takket være dens roterende rullebørster og integrerede vandfordeling fjerner vores terrassevasker fra Kärcher omhyggeligt snavs fra terrasser, uanset om de er lavet af træ, WPC eller glatte stenfliser.
Hvad er en terrassevasker?
Lad os droppe energidrænende skrubben: Takket være vores terrassevasker behøver du aldrig mere at vaske dine trægulve udendørs igen. Du kan også vaske steder, der er svære at komme til, på ingen tid og uden brug for en strømtilslutning: Den ledningsfri terrassevasker behøver ikke en separat strømkilde, og du kan nyde maksimal fleksibilitet og bevægelsesfrihed. Roterende rullebørster og vand giver en jævn rengøring og fjerner også genstridigt og indgroet snavs fra træet. Vandvolumen kan nemt justeres, så du kun bruger så meget vand, du har behov for. Snavs løsnes og vaskes væk i et enkelt trin. Kombineret med de kompatible rullebørster rengør terrassevaskeren også nemt stenfliser på udendørsarealer.
Hvordan bruger man en terrassevasker?
Du har ikke længere brug for et strømudtag og en irriterende forlængerledning for at rengøre din terrasse eller altan grundigt, samtidig med at du beskytter gulvet. Den nye terrassevasker PCL 3-18 kan rense op til 20 m2 træ, WPC eller stenfliser med en enkelt opladning. Og du kan selv vælge, hvor meget vand du bruger, så du kan omdanne en svinesti til Chelsea Flower Show, samtidig med at du sparer på ressourcerne.
Grundig og jævn rengøring med terrassevasker
Innovative, modsat-roterende rullebørster sikrer grundig og jævn rengøring af træterrasser.
2-i-1 funktion med terrassevasker
De to integrerede vanddyser løsner snavset og vasker det væk i et enkelt trin.
Ingen behov for et strømudtag
Terrassevaskeren fås med udskifteligt 18 V Kärcher Battery Power-batteri til mere fleksibel brug uden behov for et strømudtag, eller som en version med ledning til rengøring af større områder.
En terrassevasker kan bruges på mange forskellige udendørs overflader
Takket være muligheden for skift af tilbehør uden værktøj kan de medfølgende træbørste udskiftes med børster til rengøring af glatte stenfliser på ingen tid.
Rengøring med terrassevasker
Forår efter forår: Terrassen har desperat brug for rengøring. Sol, regn, sne og is har efterladt sine spor, og organisk vækst, mos og andet snavs ødelægger overfladen. Heldigvis kan kosten, skrubben og spanden blive, hvor de er – i skabet. Rengøringen er nu ikke blot markant hurtigere, men også meget mere grundig og nem med terrassevaskeren fra Kärcher.