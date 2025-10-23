Mobil rengøring

Når der ikke er nogen stikkontakt i nærheden: Kärchers batteridrevne, mobile rengøringsløsninger i mellem- og lavtryksklassen betyder, at der ikke er nogen begrænsninger for udendørsrengøring.

Mobile Outdoor Cleaner

Mobilvasker

Den ekstremt kompakte mobilvasker med integreret batteri og vandbeholder er nem at transportere og nem at opbevare. Kan bruges hvor som helst og når som helst, uden strøm og vandforbindelse.

Håndholdt trykrenser

Tilslut slangen, og du er klar. Med Kärchers innovative KHB 5 batteri med udskifteligt 18 V batteri kan du hurtigt og nemt løse enkle rengøringsopgaver når der ikke er et strømstik i nærheden.

