Håndholdt tryksrenser

Bare sæt slangen på, så er du klar til at gå i gang. Med den innovative Kärcher KHB 5 Batteri med det udskiftelige Kärcher Battery Power-batteri til hurtig vedligeholdelsesrengøring rundt om huset – helt uden ledning.

KHB 5 Battery handheld cleaner

Lynhurtig rengøring

Sæt nye normer for rengøring. Den batteridrevne KHB 5 Batteri. Total bevægelsesfrihed. Ingen ledninger, ingen yderligere enheder. Med den batteridrevne KHB 5 Batteri er rengøring af havemøbler, cykler og børnenes legetøj både hurtig og nem. Bare sæt slangen på, og den præcise fladstråle arbejder ved et tryk på op til 24 bar. Den nye KHB 5 Batteri får alle dine haveredskaber til at skinne og henter smilet frem hos alle.

KHB 5 Batteri med 18 V Kärcher Battery Power batteri

Bare sæt slangen på, så er du klar til at gå i gang. Den nye måde at gøre rent på udendørs er meget bekvem – med den innovative KHB 5. Takket være den kompakte opbygning af pumpe, motor og 18 V batteri kan trykrenseren nemt holdes med én hånd og sikrer maksimal fleksibilitet. Det effektive og skånsomme mellemtryk gør KHB 5 Batteri perfekt til hurtig vedligeholdelsesrengøring af haveredskaber, havemøbler, cykler, motorcykler og mange andre områder omkring huset. Denne ideelle overfladerenser kan også grundigt rense små overflader.

Highlights

Total bevægelsesfrihed! Ingen ledning! Med den nye ledningsfri Kärcher når du også de områder, der befinder sig langt væk fra en stikkontakt. Det gør rengøringen nem – især, når det skal ske hurtigt!

Afbalanceret mellemtryk
Med enkeltstrålelansen og den effektive og skånsomme fladstråle, kan den også bruges til rengøring af mere sarte overflader.

Håndholdt styrke
Ligger godt i hånden, er hurtigt klar til brug og kræver kun lidt opbevaringsplads.

 

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Tilbehør

Power Scrubber Handheld

PS 20 håndholdt overfladerenser

Power Scrubberen er det perfekte tilbehør til den batteridrevne, håndholdte trykrenser KHB 5 Batteri, når det gælder rengøring små arealer og trapper.

Handheld Multi-Jet

MJ 24 håndholdt 5-i-1 Multi Jet

5-i-1 Multi Jet-stråler til KHB 5 Batteri: Med punktstråle, fladstråle, skyl, sekundær og direkte stråle. Strålen er nem at tilpasse ved at dreje strålehovedet.

Variable Jet Handheld

VJ 24 håndholdt variabel spraylanse 360°

Variabel Spraylanse, der kan justeres 360°: VJ 24 håndholdt til KHB 5 Batteri er ideel til rengøring af vanskeligt tilgængelige steder.

Kärcher Battery Power batteri platform

18 V Kärcher Battery Power batteriplatformen

18 V Kärcher Battery Power batteriplatformen omfatter kompakte og praktiske produkter til pleje af mindre og mellemstore haver og udendørsarealer. Det udskiftelige 18 V Kärcher Battery Power batteri fås i to udgaver med forskellig kapacitet: 18 V/2.5 Ah og 18 V/5.0 Ah. Begge udgaver kan anvendes i alle 18 V maskiner, f.eks. batteridrevne plæneklippere, batteridrevne universalstøvsugere og batteridrevne ukrudtsfjernere – batterierne udskiftes nemt og hurtigt og kan derfor anvendes fleksibelt til enhver opgave.

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36 V Kärcher Battery Power batteriplatformen

Til store haver og udendørsarealer byder 36 V Kärcher Battery Power batteriplatformen på effektive maskiner fra forskellige kategorier til rengøringsopgaver og havearbejde. Maskinerne på denne platform er kompatible med 36 V Kärcher Battery Power batterierne –36 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power batteriet og 36 V/5,0 Ah Kärcher Battery Power batteriet. Et enkelt batteri kan anvendes til alle Kärchers ledningsfri 36 V maskiner såsom plæneklippere, højtryksrensere og hækkeklippere. Det sikrer maksimal fleksibilitet, mobilitet og styrke.

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