Håndholdt tryksrenser

Highlights

Total bevægelsesfrihed! Ingen ledning! Med den nye ledningsfri Kärcher når du også de områder, der befinder sig langt væk fra en stikkontakt. Det gør rengøringen nem – især, når det skal ske hurtigt!

Afbalanceret mellemtryk

Med enkeltstrålelansen og den effektive og skånsomme fladstråle, kan den også bruges til rengøring af mere sarte overflader.

Håndholdt styrke

Ligger godt i hånden, er hurtigt klar til brug og kræver kun lidt opbevaringsplads.