Maskiner til vej og park
Det komplette program til de offentlige arealer. Kärchers maskiner til vej og park og de grønne områder udfører opgaverne med et enestående resultat og en ydeevne, der er helt i top. Det hele baseres på 3 væsentlige principper: Styrke, sikkerhed og komfort
Nellemann har eneforhandling af kommunalt udstyr fra Kärcher
Nellemann Machinery har ansvaret for import, salg, service og vedligeholdelse af Kärchers maskiner til kommuner. Nellemann repræsenterer det i hele Skandinavien. Hvad betyder dette for dig som kunde? Garantier, reservedele og service foregår gennem Nellemanns professionelle og erfarne organisation. Har du spørgsmål eller brug for support? Du er meget velkommen til at kontakte Nellemann for yderligere assistance.Kontakt Nellemann
Feje-/ sugemaskiner
Kärchers redskabsbærer er designet til professionel brug, året rundt. Alle vores maskiner er bygget til at klare de hårdeste udfordringer, hvor der er lagt særligt vægt på robusthed, komfort og mulighed for utallige anvendelsesmuligheder.
Redskabsbærere
Kärcher har udviklet et af markedets mest effektive feje-/sugeanlæg ved at anvende den mest avancerede teknologi og samtidig have fokus på enkelthed og simpel betjening.
Redskaber
Takket være vort tætte samarbejde med kendte redskabsproducenter er vore maskiner stort set kompatible med deres maskiner. Vi tilbyder også et stort sortiment af smarte og meget funktionelle redskaber, f.eks. til mobil og autonom højtryksrensning, ukrudtsbekæmpelse og vanding.