Maskiner til vej og park

Nellemann har eneforhandling af kommunalt udstyr fra Kärcher

Nellemann Machinery har ansvaret for import, salg, service og vedligeholdelse af Kärchers maskiner til kommuner. Nellemann repræsenterer det i hele Skandinavien. Hvad betyder dette for dig som kunde? Garantier, reservedele og service foregår gennem Nellemanns professionelle og erfarne organisation. Har du spørgsmål eller brug for support? Du er meget velkommen til at kontakte Nellemann for yderligere assistance.