Redskabsbærere
Maskiner der løser dine opgaver året rundt. Hvad enten du vælger en maskine med 26 hk eller vores ”heavy duty” model med 84 hk. Fælles for hele programmet er, at de er bygget til at klare de hårdeste udfordringer, hvor der er lagt særligt vægt på robusthed, komfort og mulighed for utallige anvendelsesmuligheder for at opnå den bedste totale økonomi.
Få mest muligt ud af dit materiel – hele året rundt
Med mere end 25 års erfaring er Kärcher blevet ensbetydende med kvalitet, ydeevne og innovation. Det giver perfekt præsision hver gang. Vi kender dine nuværende behov og vi udvikler konstant løsninger til rengøring og vedliholdelse af udendørsområder. Vores mål er optimale løsninger til hver eneste opgave og perfekte rengørings og vedligeholdelsesresultater.
Kärcher redskabsbærere er driftsikre og designet til vejrmæssige udfordringer, det danske klima byder på. Gennemtestet teknologi kombineret med brugererfaringer har derfor bidraget til udvikling af et ekseptionelt stærkt Outdoorprodukt. Vores redskabsbærer er alle udviklet efter de samme prinsipper, høj driftssikkerhed, let skift af redskaber og en ergonomisk og behagelig indretning af kabinen. Hovedforskellene er hestekræfterne, men under performance klasse kan du se hvad der gør hver maskine til noget helt specielt.
MIC 34 C - styrke, udholdenhed og alsidighed samlet i én Redskabsbærer
Efter syv år på markedet med løbende opdateringer har Kärcher samlet en række tilbagemeldinger fra kunderne og kombineret dem med nye udviklingsfremskridt. Det betyder flere forbedringer af Kärcher MIC 34C, som bl.a får forøget førerkomforten både i form af en mere komfortabel arbejdsplads og bedre kontrol over maskine og redskaber.
Klimaanlægget er forbedret på den nye version. Det handler blandt andet om de luftstrømme, der er omkring fødder og ben og ved dørene, så det samlet giver en klart bedre klimaoplevelse.
Markant forbedret betjening af arbejdshydraulik, specielt ved behov for langsom virkende hydraulik, da den nye ventil er propotional.
Der er monteret LED arbejdslygter i taget. Det giver forbedret belysning af arbejdet og hæver dermed både sikkerhed og komfort for føreren.