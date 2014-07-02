Få mest muligt ud af dit materiel – hele året rundt

Med mere end 25 års erfaring er Kärcher blevet ensbetydende med kvalitet, ydeevne og innovation. Det giver perfekt præsision hver gang. Vi kender dine nuværende behov og vi udvikler konstant løsninger til rengøring og vedliholdelse af udendørsområder. Vores mål er optimale løsninger til hver eneste opgave og perfekte rengørings og vedligeholdelsesresultater.

Kärcher redskabsbærere er driftsikre og designet til vejrmæssige udfordringer, det danske klima byder på. Gennemtestet teknologi kombineret med brugererfaringer har derfor bidraget til udvikling af et ekseptionelt stærkt Outdoorprodukt. Vores redskabsbærer er alle udviklet efter de samme prinsipper, høj driftssikkerhed, let skift af redskaber og en ergonomisk og behagelig indretning af kabinen. Hovedforskellene er hestekræfterne, men under performance klasse kan du se hvad der gør hver maskine til noget helt specielt.