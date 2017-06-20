Løsninger hele året rundt
Grøn pleje
Slagleklipper - varenr.: 6.991-059.0 Til områder hvor der er lagt imellem klipningerne, er slagleklipning perfekt. Med en bredde på 1 Mtr. kommer I hurtig over større arealer.
Hækkeklipper - Hurtig klipning af de fleste hække. Lodret højde på over 4,5 mtr og vandret 3,15 mtr.
Kantskærer - Med Nesbo kantskærer er det muligt at få helt lige kanter langs med stier, belægninger mm.
Græsklipning - Med det effektive hurtigudskiftningssystem tager det kun et par minutter at montere rotorklipper og bio-rotorklipper uden brug af værktøj.
Stoll kombineret rotorklipper med opsamling
Klipper/opsamler kombination - Varenr. 2.851-489.0 (MIC 34 C + Rotorklipper 125 cm)
Fejning
Ukrudtsbørste - 2.851-311.0 / 312.0 / 313.0 Med Kärcher’s ukrudtsbørste, kombineret med feje-/sugeanlægget, er det muligt at løsne ukrudt og feje det op i én arbejdsgang!
Feje/sugeanlæg - Varenr. 2.851-333.7 Med en fejebredde fra 900 mm til 2000 mm, en affaldsbeholder på 500 liter og en 165 liter vandbeholder, dækker Kärchers maskiner alle områder af fejning.
Sugeslange - Varenr. 2.851-072.0
Vinterservice
Frontmonteret børstevalse, fejemaskine - varenr. 2.851-441.0
Fleksibel V plov - varenr. 2.851-125.0
Sneslynge - varenr. 2.851-532.0
Lad - varenr. 2.851-343.0
Saltspreder - varenr. 2.851-737.0
Vådrengøring
Vaskehoved - Varenr. 2.851-532.0 Gå ikke på kompromis med renligheden på jeres belægninger. Kärcher tilbyder et vaskehoved i kombination med feje-/sugeanlægget.
Højtryksrenser - Varenr. 2.851-116.0 Højtryksrenseren kan udnyttes i kombination med feje-/sugeanlægget. Hvis I er ansvarlige for rengøring af bænke, skraldespande mm., kan denne nemt og hurtig opfylde jeres behov.
Vandingsarm
Høj- og lavtryksspuleanlæg - Varenr. 2.851-828.0 Ved rengøring af kunststofbaner er vådrengøring ideel.