Løsninger hele året rundt

AAretrundt_redskabsbærer

Grøn pleje

slagleklipning

Slagleklipper - varenr.: 6.991-059.0 Til områder hvor der er lagt imellem klipningerne, er slagleklipning perfekt. Med en bredde på 1 Mtr. kommer I hurtig over større arealer. 

hækkeklipning

Hækkeklipper - Hurtig klipning af de fleste hække. Lodret højde på over 4,5 mtr og vandret 3,15 mtr.

kantbeskæring

Kantskærer - Med Nesbo kantskærer er det muligt at få helt lige kanter langs med stier, belægninger mm.

Græsklipning

Græsklipning - Med det effektive hurtigudskiftningssystem tager det kun et par minutter at montere rotorklipper og bio-rotorklipper uden brug af værktøj.

Stoll

Stoll kombineret rotorklipper med opsamling

opsamler

Klipper/opsamler kombination - Varenr. 2.851-489.0 (MIC 34 C + Rotorklipper 125 cm)

Fejning

ukrudsbørste

Ukrudtsbørste - 2.851-311.0 / 312.0 / 313.0 Med Kärcher’s ukrudtsbørste, kombineret med feje-/sugeanlægget, er det muligt at løsne ukrudt og feje det op i én arbejdsgang!

Feje-suganlæg

Feje/sugeanlæg - Varenr. 2.851-333.7 Med en fejebredde fra 900 mm til 2000 mm, en affaldsbeholder på 500 liter og en 165 liter vandbeholder, dækker Kärchers maskiner alle områder af fejning.

Sugeslang

Sugeslange - Varenr. 2.851-072.0 

Vinterservice

Frontmonteret børstevalse

Frontmonteret børstevalse, fejemaskine - varenr. 2.851-441.0

Plov_V

 Fleksibel V plov - varenr. 2.851-125.0

Sneslynge

Sneslynge - varenr. 2.851-532.0 

lad

Lad - varenr. 2.851-343.0 

Saltspreder

Saltspreder - varenr. 2.851-737.0 

Vådrengøring

Vaskehoved

Vaskehoved - Varenr. 2.851-532.0 Gå ikke på kompromis med renligheden på jeres belægninger. Kärcher tilbyder et vaskehoved i kombination med feje-/sugeanlægget. 

Højtryk_redskab

Højtryksrenser - Varenr. 2.851-116.0 Højtryksrenseren kan udnyttes i kombination med feje-/sugeanlægget. Hvis I er ansvarlige for rengøring af bænke, skraldespande mm., kan denne nemt og hurtig opfylde jeres behov.

Vandprogram

Vandingsarm

Vådrengøring

Høj- og lavtryksspuleanlæg - Varenr. 2.851-828.0 Ved rengøring af kunststofbaner er vådrengøring ideel.