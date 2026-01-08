Industriel rengøring

Uanset om det er fleksible eller permanent installerede enheder, til små eller store mængder, flydende eller fast affald, problemfri eller farlige sugeopgaver – med Kärchers industrielle støvsugere og industrielle støvudsugere kan du løse selv de mest udfordrende rengøringsopgaver indenfor industriel rengøring på få sekunder.

    Industriel rengøring kvalitetsmål: Made in Germany

    En pålidelig garanti

    Høj kvalitet, omfattende ekspertise, høj merværdi og professionelt uddannet personale har sikret, at vores afprøvede og testede produkter har en fremragende kvalitet og holdbarhed i årtier. Vi ser os selv som en partner ved din side, når du står over for enhver udfordring med industrielle støvsugere indenfor industriel rengøring. Dine erfaringer og feedback er meget værdifulde for os, da vores mål er i tråd med dine – vi sigter mod at udvikle innovationer og produkter, der hjælper dig med at nå dine mål hurtigere og mere effektivt.

    Udfordringerne er krævende, men vores støvsugere er klar

    Hvert erhverv har unikke krav til den perfekte rengøringsløsning: procesintegration, storstilet bearbejdning, farlige stoffer, korte tidsrammer og meget mere. Dette kræver både universelle og specifikke maskiner og systemer. Fra metalbearbejdning til bilindustrien, fra farmaceutisk industri til fødevareindustrien, er Kärcher det bedste valg for industrielle støvsugere indenfor industriel rengøring:

    • Fleksible, mobile eller stationært installerede industrielle støvsugersystemer
    • Ideelle til at suge store eller små mængder
    • Komplet fjernelse af faste stoffer og væsker samt store mængder støv
    • Sikker støvsugning og bortskaffelse af farligt sugeaffald
    • Maskiner designet til langvarig, industriel brug
    INDUSTRIELLE STØVSUGERE TIL VÆSKER/SPÅNER

     
    INDUSTRIELLE STØVSUGERE TIL STØV/SKIRT

     

    Nyt navn – samme velkendte kvalitet. Ringler bliver til Kärcher Industristøvsugere GmbH

    Ringler GmbH gennemgår en omfattende omlægning af mærket for industrielle støvsugere. I fremtiden vil hele produktporteføljen blive præsenteret under navnet Kärcher. Vores produkter leveres som standard i den nye antracitgrå firmafave, medmindre kunden ønsker andet. Med denne initiativ styrker Kärcher det ensartede udseende af alle produkter, som tilbydes af koncernen, samt dens strategiske retning, der holder dig som kunde i fokus.

    Fordele for dig: Fra nu af vil du få endnu mere gavn af en harmoniseret produktportefølje fra et veletableret internationalt mærke - Kärcher.

    Kärcher industristøvsugere GmbH er også ved din side, mens vi navigerer igennem COVID-19-pandemien.

    Oversigt over Kärcher industristøvsugere produkt- og serviceydelser:

    • Standardmaskiner er tilgængelige med det samme "fra hylden"
    • Individuelle kundeløsninger kan stadig produceres hurtigt takket være vores veludstyrede lager
    • Tidsplanen for projekttilbud forbliver uændret takket være fuldt tilgængelig salg og projektplanlægning
    • Levering af reservedele garanteres også på grund af høje lagerbeholdninger

    For at beskytte vores kunder, leverandører og personale har vi naturligvis tilpasset hygiejne- og sikkerhedsforanstaltningerne på vores lokaler. Dette er udført i overensstemmelse med specifikationer fra WHO og Robert Koch Institute.

    Med venlig hilsen,

    Kärcher-teamet

    Industriel rengøring: Over 50 års ekspertise

    Med Kärcher industrielle støvsugersystem får du fordel af over 50 års erfaring. Vi er tæt i kontakt med vores kunder over hele verden for at analysere eksisterende og nye opgaver og tilpasse vores produkter optimalt til disse anvendelser.

    DIN BRANCHE - VORES STØVSUGERE. KÄRCHER INDUSTRIELLE STØVSUGERSYSTEMER ER ET HIT I EN BRED VIFTE AF BRANCHER OG MÅLGRUPPER. DAG FOR DAG..

    Industrielle støvsugere fra Kärcher passer til enhver branche.

    Industrial vacuums from Kärcher to suit every sector.

    HURTIGT. SIKKERT. RENT

    Metalforarbejdningsindustrien, som omfatter metallurgi, maskindesign og bilteknik, er en kerneindustri med utroligt sofistikerede processer. Metalforarbejdning genererer store mængder slidende spåner blandet med kølevæsker. Rengøring af emner og maskinværktøjer, ofte under igangværende drift, er en vigtig opgave, der har en betydelig indflydelse på omkostningseffektiviteten. Vores industrielle sugeløsninger giver optimal procespålidelighed og kvalitetssikring.

    Anvendelse:

    • Industrielle støvsugere kan suge spåner og væsker fra alle bearbejdningsprocesser, der genererer spåner, såsom fræsning, drejning, boring, slibning, afgratning og børstning.
    • Stationær støvsugning af bearbejdningsudstyr med kontinuerlig fjernelse af spåner og støv.

    Udfordring:

    • Forurening af bearbejdningsudstyr på grund af (skarpe) spåner, slibestøv, malingspulverstøv, slagger, brandbart støv, kølevæske og emulsioner.
    • Adskillelse af spåner og emulsioner.


    Fordele:

    • Hold produktionsprocesserne rene og minimer nedetid.
    • Reducer nedetiden for bearbejdningsudstyr.
    • Øg produktionsnøjagtigheden.
    • Øg pålideligheden af arbejdet og processerne.
    • Adskil spåner og væsker.
    • Langvarige, robuste løsninger.
    • Kontinuerlig drift og hurtige rengøringstider takket være høj sugestyrke.
    ARBEJD HYGIEJNISK - RENGØR ØKONOMISK

    Rene produktionsprocesser, garanteret kvalitet, optimal hygiejne og forebyggelse af forurening er afgørende succesfaktorer inden for fødevareforarbejdning. Dette genererer store mængder fint, eksplosivt støv.

    Anvendelse:

    • Støvsugning af fødevarestøv som f.eks. melstøv, vitaminpulver, fødevarestøv osv., enten mobil eller stationær og integreret i produktionsprocessen.


    Udfordring:

    • Alsidede støvsugningsopgaver og forskellige typer snavs: Fødevarestykker, typer af støv (potentielt eksplosive, frit svævende, klæbende, våde), fedtstoffer, olier og æggehvider, væsker.
    • Risiko for støveksplosioner.
    • (Kryds-)kontaminering, mikrobiel forurening, ændret smag, glidefare.


    Fordele:

    • Hold produktionsprocesserne rene og minimer nedetid.
    • Støvsug potentielt eksplosivt støv med ATEX-certificering.
    • Langvarige, pålidelige, kompakte løsninger.
    • Omkostningseffektive løsninger.
    • Effektive filtre og filterrensning.
    SUNDHED ER NØGLEORD. PÅ ALLE OMRÅDER.

    Farmaceutisk industri skal kontinuerligt opfylde ekstremt strenge kvalitets- og hygiejnestandarder inden for forskellige produktområder. Samtidig skal produktionsprocesserne køre så effektivt som muligt. Vores suge- og støvsugeanlæg opnår disse mål på enhver industriel skala.

    Anvendelse:

    • Støvsugning af rester fra tabletter, aktive stoffer i medicin (vitaminer, østrogen).
    • Støvsugning af støv i produktionsprocesser.


    Udfordring:

    • Fint støv, der er farligt for sundheden.
    • Potentielt eksplosivt støv.


    Fordele:

    • Hold produktionsprocesserne rene og minimer nedetid ved f.eks. integreret suge i produktionsprocessen.
    • Sundhedsbeskyttelse og arbejdssikkerhed.
    • Brug støvsugere i særligt følsomme områder.
    • Sikker støvsugning og bortskaffelse af farligt og potentielt eksplosivt støv og andre materialer takket være støvsugerens certificering.
    PRODUKTIVITET OG RENHED: DEN PERFEKTE KOMBINATION.

    Produktion og forarbejdning af gummi og plastik genererer fine og grove partikler, der udgør en sundhedsrisiko. Disse stoffer kan være til stede i store mængder under transport og vedligeholdelsesarbejde.

    Anvendelse:

    • Rengøring af maskiner og arbejdspladser, især støvsugning og opsugning af granulat, plastikspåner og støv, (aggressive) kemiske blandinger, gødning, malingspulver, vand, rengøringsmidler.
    • Støvsugning af støv fra produktionsprocesser (f.eks. støv genereret under granulatdosering).


    Udfordring:

    • Støv, der er farligt for sundheden og miljøet.
    • Forurening af produkter.


    Fordele:

    • Hold produktionsprocesserne rene og minimer nedetid.
    • Garanter arbejdssikkerheden og arbejdseffektiviteten.
    • Støvsug potentielt eksplosivt støv med ATEX-certificering.
    • Forureningssikker tømning.
    FÅ DIT BYGGEPROJEKT I GANG MED EN REN START.

    Anvendelse:

    • Støvsugning af mineraler af enhver art (betonstøv, cementstøv), grove eroderede partikler, småsten, sand.
    • Transport af støvsugeren til byggepladser og fleksibel brug der.

    Udfordring:

    • Støv som en langsigtet sundhedsrisiko.
    • Store eroderede materialer som en arbejdssikkerhedsrisiko.

    Fordele:

    • Øg arbejdskvaliteten.
    • Sundhedsbeskyttelse og arbejdssikkerhed.
    • Direkte støvsugning under værktøjets brug takket være elektrisk værktøjsforbindelse på støvsugeren.
    • Manøvredygtige, mobile maskiner.
    • Langvarige, robuste maskiner.
    HVOR DER UDFØRES SAVNING, HØVLING OG SLIBNING

    I træ- og møbelindustrien udgør savsmuld, spåner og slibestøv en kontinuerlig og alvorlig sundhedsrisiko. Desuden kan disse stoffer nemt antændes eller endda være eksplosive. Brugen af vores specialiserede sugeanlæg gør det muligt at forhindre støv og spåner i at samle sig og udgøre en fare på arbejdspladsen.

    Anvendelse:

    • Vedligeholdelsesrengøring og maskinrengøring.
    • Industrielle støvsugere fjerner spåner og støv på fræsemaskiner, slibemaskiner, save, håndværktøj osv. og giver kontinuerlig sugeeffekt.

    Udfordring:

    • Letantændeligt til meget eksplosivt støv.
    • Støv, der er farligt for sundheden.
    • Hyppigt store mængder støv.

    Fordele:

    • Sundhedsbeskyttelse og arbejdssikkerhed.
    SIKKER INDUSTRIEL STEN- OG GLASPRODUKTION

    Ekstremt fint, skarpt og slidende sugeaffald genereres under bearbejdning af sten og glas. Denne udfordring matcher vores industrielle sugeanlæg uden problemer.

    Anvendelse:

    • Maskinrengøring, undertiden med store mængder væske.
    • Støvsugning af cementstøv på transportbånd, fyldningstragte, fyldningsudstyr osv.

    Udfordring:

    • Store mængder støv.
    • Skarpt materiale, der skal støvsuges.
    • Store mængder kølevand.

    Fordele:

    • Garanter kvaliteten og driftsprocesserne.
    TEKSTILFREMSTILLING UDEN STØJ

    Bortskaffelse af affaldsmateriale, der genereres under produktionen i tekstilindustrien, indebærer unikke udfordringer. Fibre og fnug, der støvsuges væk, har en tendens til at klumpe sammen og kan stoppe produktionen ved at blokere filtre, slanger og rørledninger. Vores skræddersyede løsninger sikrer, at dine produktionsprocesser fortsætter problemfrit.

    Anvendelse:

    • Støvsugning af fnug og fibre i enhver størrelse og mængde.

    Udfordring:

    • Tekstilfibre klæber til og blokerer filteret.
    • Tekstilfibre danner kugler i slanger, rørledninger og blokerer dem.

    Fordele:

    • Hold produktionsprocesserne rene og minimer nedetid.
    • Konstant høj sugekraft.
    • Langvarige, pålidelige, kompakte og omkostningseffektive løsninger.
    100% STØVFRI PRODUKTION.

    I elektronik- og optikindustrien genererer produktionsprocesser ekstremt fint støv, der er i stand til at beskadige komponenter, og det skal støvsuges direkte, mens processen kører. Vores sugeanlæg, såsom vores industrielle støvsuger, fjerner fint støv og hjælper dig med at opnå disse mål og samtidig beskytte dine sofistikerede produktionsanlæg.

    Anvendelse:

    • Fræsning af elektroniske komponenter.
    • Polering af optiske elementer.

    Udfordring:

    • Meget slidende støv.
    • Støv, der er i stand til at ødelægge komponenter.

    Fordele:

    • Garanter kvaliteten og driftsprocesserne.
    REN PRODUKTION FRA PAPIR TIL TRYK

    Produktion af trykte medier involverer brug og dannelse af papirstøv, malingpulver, flydende farvestoffer og toner. Disse stoffer, hvoraf nogle er yderst giftige, kræver industrielle støvsugerløsninger med høj ydeevne - som vi har udviklet til trykindustrien i årtier.

    Anvendelse:

    • Støvsugning af cellulosefibre under maskinrengøring i papirindustrien.
    • Støvsugning af fint til groft papirklip fra skæremaskiner.
    • Rengøring af trykmaskiner.
    • Støvsugning af malingpulver.

    Udfordring:

    • Ekstremt fint, eksplosivt støv.
    • Store papirklip.

    Fordele:

    • Garanter kvaliteten og driftsprocesserne.
    • Sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger.
    DIT SNAVS ER VORES PROBLEM. KÄRCHER HAR DET RETTE UDVALG TIL ENHVER ANVENDELSE

    Den rette løsning til ethvert problem

    Vores Kärcher industrielle støvsugere og industrielle støvudsugere tilbyder dig løsninger til enhver industriel støvsugeopgave: Fleksible og mobile eller stationære, til at suge alt fra grove spåner til de mindste svævende partikler, til små eller store mængder, til væsker eller faste stoffer, til problemfrit eller farligt materiale.

    Kärcher Industristøvsugere

    Industristøvsugere

    Industrielle støvsugere er designet til stationær eller mobil støvsugning af tørre og våde metalspåner, groft støv og øvrige luftbårne partikler. Industrielle støvsugere arbejder ved et stort vakuum med en relativt lille luftgennemstrømning.

    Gå til overblik

    INDUSTRIELLE STØVSUGERE TIL VÆSKER/SPÅNER

    INDUSTRIELLE STØVSUGERE TIL STORE MÆNGDER AF ABRASIVE SPÅNER OG SMØREMIDLER

    Industrien har brug for støvsugere, der ubesværet kan klare flere timers daglig brug eller kontinuerlig drift 24/7. Spektret af stoffer spænder fra små til meget store mængder af abrasive spåner og grove partikler til udledte medier som olie, køleemulsion og vand.

    Kärcher støvsuger til industriel rengøring til støvsugning af væsker og spåner

    INDUSTRIELLE STØVSUGERE TIL STØV/SKIDT

    STØVSUGERE MED SPECIELT FILTERTILTEGNING

    Forskellige stoffer og medier skal støvsuges i forskellige industrier. Udledte medier, farligt støv, fint og groft spåner, sand, spraymidler, alle typer fibre, madrester, organiske stoffer, meget lette til meget tunge materialer stiller strenge krav til det anvendte filtrenginering. I vores Kärcher-industristøvsugersystem finder du det optimale filter til enhver opgave, uanset om det er dagligt, med timers mellemrum eller kontinuerlig drift 24/7.

    Kärcher støvsuger til industriel rengøring til støvsugning af støv og skidt

    Kundespecifikke løsninger til specifikke opgaver

    Kärcher customer-specific suction solution

    Individuelle løsninger

    Kravene til industrielle støvsugersystemer kan være meget specifikke. Vi planlægger hvert system individuelt til dine specifikke behov. Vores ydelser spænder fra den enkle mobile løsning til meget komplekse, specielt tilpassede og tætsluttende industrielle støvsugningsløsninger. Med mere end 50 års erfaring inden for udvikling og realisering af industrielle støvsugersystemer er vi din kompetente partner. Som et resultat får du effektive komplette løsninger fra en enkelt kilde.

    Pipelines

    Rørledninger - perfekt forbundet ydeevne.

    Vores stationære industrielle støvsugere kan bruges som enkelt- eller flerbrugersystemer med håndholdte sugesteder eller direkte integreret i processen. For at gøre dette kan vi give dig alle nødvendige komponenter, fra sugestederne og tilbehøret til individuelt konfigurerede rørledninger.

    Kärcher Industrial Vacuuming Service

    SERVICE

    Du kan stole på os. Vores omfattende service stopper ikke, når du har accepteret dit industrielle støvsugersystem. Få mere at vide om, hvad vi kan tilbyde, og kom i kontakt med os.

    OM OS
    Kärcher Industrial Vacuuming / Dedusting Solutions

    Vores DNA

    Hvem vi er: Eksperten inden for industrielle støvsløsninger.


    Med over 50 års erfaring i branchen kan du være sikker på, at du er i gode hænder hos os. Vores professionelle team vil arbejde sammen med dig for at designe de perfekte løsninger, der opfylder dine behov ved hjælp af vores omfattende produktsortiment samt give dig omfattende ekspertvejledning. Vi er dedikerede til at hjælpe vores kunder med at skabe rene, sikre arbejdsmiljøer ved hjælp af effektive rengøringsløsninger.


    Hvad vi tilbyder: Kvalitetsløsninger, du kan stole på.


    Med vores løsninger, der består af kvalitetsindustrielle støvsugere med forskelligt tilbehør til en række applikationer, gør vi din hverdagsproduktion betydeligt lettere. Vores løsninger suppleres af servicekoncepter, der sikrer, at din industrielle støvsuger altid er klar til brug. Vi er ved din side til enhver tid for at yde hjælp og vejledning. Det er en garanti, du kan stole på.


    Hvad der former os: Som to sider af samme mønt repræsenterer vi årtiers erfaring, samlet af Ringler GmbH og dets omdømme som Kärcher Industrial Vacuuming GmbH.


    Høj kvalitet, omfattende ekspertise, høj grad af merværdi og ekspertpersonale har sikret, at vores velafprøvede løsninger tilbyder en enestående høj kvalitet og holdbarhed i årtier. Med vores kombinerede erfaring inden for udvikling, produktion, salg, service og anvendt teknik hjælper vi dig med at skabe en renere, sikrere og mere miljøvenlig produktionsfacilitet.

    SVEJSNING

    Vores høje grad af merværdi gør det muligt for os at reagere fleksibelt på dine behov.

    Kärcher merværdi gør industriel rengøring endnu bedre

    MALING

    Vi leverer gerne vores industrielle støvsugersystemer efter dine farvespecifikationer.

    Kärcher støvsugere til industriel rengøring er lavet efter de højeste kvalitetsstandarder

    INSTALLATION

    Made in Germany - optimalt strukturerede arbejdsprocesser sikrer de højeste kvalitetsstandarder.

    Hjemme i Schwabiske bjerge.

    I 50 år har Kärcher (tidligere Ringler) været en anerkendt producent af kvalitetsfulde industrielle støvsløsninger; virksomheden er baseret i Schwabiske region Waldstetten, der ligger i en gruppe bjerge kendt som "Dreikaiserberge", omkring 50 kilometer fra Stuttgart. Her producerer vi næsten alle vores produkter. Vores sortiment omfatter alt fra små, mobile industrielle støvsugere til stationære sugesystemer med rørsystemer, hele vejen til afstøvningssystemer med individuelt designede opsamlingenheder.
    Vores industrielle støvsugerløsninger hjælper os med at gøre forskellen. De skiller sig ud takket være deres høje kvalitet, lang levetid, teknisk sofistikerede, robuste og bæredygtige design.

     

     

     

     

     

     

    7. juli 1967: Bernhard Ringler etablerer sin egen virksomhed - en kontraktproduktionsvirksomhed for svejste og drejede dele - i lejede lokaler.


    1970: Virksomheden Ringler Apparatebau GmbH grundlægges af Bernhard Ringler med det formål at besvare spørgsmålet: Hvordan kan rengøring af spåner og emulsioner fra bearbejdningsmaskiner gøres så effektivt og sikkert som muligt? Virksomheden har til hensigt at gøre den typiske praksis med at feje spåner til fortiden.


    1973: Gennembrud med den klassiske RI 300 spåneindustrielle støvsuger: Denne kombinerer fordelene ved effektiv rengøring af industrielle miljøer, adskillelse af spåner fra emulsioner, tilbageførsel af køleemulsion til maskinen og en vippe mekanisme til tømning af spåner. Denne opfindelse, som var banebrydende på det tidspunkt, var en salgssucces i Tyskland. Efterfølgeren til RI 300 industrielle støvsuger er stadig en sand klassiker inden for industriel støvsugning og er stadig populær den dag i dag. Dens stålkonstruktion, robuste design og perfekte håndtering udgør stadig grundstenene i vores løsninger.


    1976: Bygning af den første produktionshal og lager 750 m² og yderligere kontorlokaler. Virksomheden er udelukkende en producent af støvsugere til metalforarbejdningsindustrien.


    1982: Udvidelse af produktions- og lagerkapacitet med yderligere 600 m² og yderligere 200 m² kontorlokaler.


    1995: Installations- og forsendelsesområder udvides Tredje byggefase Opførelse af en ny samlehal, yderligere kapacitet til samling / forsendelse og yderligere 600 m² teststation. Nyt samlet areal på ca. 2200 m² til samling, produktion og kontorlokaler.


    2003: Certificering af hele virksomheden i henhold til ISO 9001, VDA 6.4


    2010: Overtagelse af Alfred Kärcher SE & Co.KG overtager Ringler Apparatebau GmbH med virkning fra 1. september 2010


    2012: Fortsatte forbedringer af produktionsdybden - Made in Germany Produktionsfaciliteten udvides for at opretholde og forbedre virksomhedens produktionsdybde. Som led i denne proces købes og sættes en yderligere produktionshal til stålstel og primære materialer i drift.


    2013: Kundespecifik, fleksibel produktion takket være den nye malerbutik Ved hjælp af to moderne malingkasser blev leveringstider drastisk reduceret, hvilket gjorde produktionen betydeligt mere kundecentreret og fleksibel.

    1 oktober 2013: Navneændring til Ringler GmbH


    2014: Udvidelse af kontorlokaler på grund af international salgsorientering Som led i udvidelsen af virksomhedens internationale salg blev der åbnet et kontorbygning med træningsfaciliteter og kontorlokaler til salg og administration. Det inkluderer også en udstillingshal til produkter.


    2017: En gylden jubilæum Virksomheden fejrer sit 50-års jubilæum og ser tilbage på sin succesfulde udvikling til en innovativ markedsleder inden for industrielle støvsløsninger i Tyskland og Europa.


    2020: Farve- og mærkeredesign Fra og med 1. januar 2020 sælges hele produktsortimentet under Kärcher-mærket. Med denne initiativ styrker Kärcher den ensartede udseende af alle produkter, der tilbydes af koncernen, samt dens strategiske retning, der holder kunderne i fokus.


    2022: To hoveder er bedre end ét - inkorporering af Ringler GmbHs anerkendte kvalitet i Kärcher Industrial Vacuuming GmbH Fra og med 1. januar 2022 hedder virksomheden Kärcher Industrial Vacuuming. Vores engagement i kvalitet fortsætter med at forme det, vi gør hver dag.

    Vores mål: Konstant forbedring af vores miljømæssige bæredygtighed

    De forskellige industrielle suge-løsninger fra Kärcher Industrial Vacuum GmbH bidrager væsentligt til at holde produktionsfaciliteter rene, sikre arbejdsmiljøet, opretholde ren luft og beskytte miljøet. Vores produkter skiller sig ud takket være deres høje kvalitet, lang levetid, teknisk sofistikerede, robuste og bæredygtige design.


    I den henseende gør vi alt, hvad vi kan for at blive mere og mere miljøvenlige med hver enhedsgeneration. Vi lægger stor vægt på at reducere miljøpåvirkningen af produktionen af vores produkter og samtidig bidrage direkte til miljøbeskyttelse på vores kunders steder ved hjælp af vores industrielle suge-løsninger, f.eks. ved at indsamle stoffer, der er skadelige for miljøet.


    Miljøbeskyttelse fra produktudvikling til bortskaffelse
    Når det kommer til at opnå bæredygtighed, er rejsen destinationen. Dette fremtidsorienterede spor har vi fulgt i årtier og sat eksempel i branchen. Når vi udvikler nye produkter, omfavner vi fænomenet "livscyklus tænkning". Dette betyder, at vi begynder at overveje hele produktets livscyklus tidligt i planlægningsfasen. Alle afsnit af produktets livscyklus analyseres under udviklingen med særlig fokus på miljømæssige aspekter og optimeres, hvor det er muligt, for at sikre, at det har så lidt indvirkning på miljøet som muligt.

    Produktion af råmaterialer: Vores løsninger er lavet af kvalitetsråmaterialer. Vores engagement i kvalitet og den dertil knyttede lange levetid af vores løsninger hjælper os med at beskytte miljøet.

    Produktion af dele: Når det gælder valg af vores leverandører, værdsætter vi også deres miljøvenlige procedurer. Vi leder også efter leverandører, der ikke bruger skadelige stoffer og implementerer effektive miljøstyringsforanstaltninger.


    Produktion: Vi har allerede sikret, at vores produktionsprocesser har lille indvirkning på miljøet. Ikke desto mindre forbliver vi forpligtet til kontinuerlig forbedring og gør alt for at reducere vores påvirkning på miljøet yderligere ved hjælp af innovative processer. Processer af denne art inkluderer genindvinding af spildvarme, genindvinding af vand og solenergi.


    Distribution: Hvor det er muligt, bruger vi miljøvenlige transportmetoder, f.eks. jernbaner. Når distribution kræver brug af lastbiler, gør vi alt for at optimere belastningen og undgå indirekte ruter.


    Bidrag til miljøbeskyttelse på vores kunders steder: Vores innovative løsninger reducerer støv- og støjemissioner fra vores kunders produktionsfaciliteter og sikrer, at produktionen kører rent og sikkert.


    Reparationer: Vores produkter er også designet til at gøre reparationer så nemme som muligt. Vores servicecenter garanterer ekspertrådgivning, uanset hvor du er i verden.


    Genbrug og bortskaffelse: Gamle enheder kan returneres uden omkostninger i overensstemmelse med europæisk lovgivning. Da de er nemme at demontere og er lavet af egnede materialer, kan gamle enheder genbruges. Desuden er vores industrielle støvsugerløsninger normalt 90% genanvendelige.

    FAQ til Industriel Rengøring

    Hvert erhverv har unikke krav til den perfekte rengøringsløsning: procesintegration, storstilet bearbejdning, farlige stoffer, korte tidsrammer og meget mere. Dette kræver både universelle og specifikke maskiner og systemer. Fra metalbearbejdning til bilindustrien, fra farmaceutisk industri til fødevareindustrien, er Kärcher det bedste valg for industriel rengøring. 

    En Kärcher støvsuger til industriel rengøring er designet til stationær eller mobil støvsugning af tørre og våde metalspåner, groft støv og øvrige luftbårne partikler.