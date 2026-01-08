Industriel rengøring

7. juli 1967: Bernhard Ringler etablerer sin egen virksomhed - en kontraktproduktionsvirksomhed for svejste og drejede dele - i lejede lokaler.



1970: Virksomheden Ringler Apparatebau GmbH grundlægges af Bernhard Ringler med det formål at besvare spørgsmålet: Hvordan kan rengøring af spåner og emulsioner fra bearbejdningsmaskiner gøres så effektivt og sikkert som muligt? Virksomheden har til hensigt at gøre den typiske praksis med at feje spåner til fortiden.



1973: Gennembrud med den klassiske RI 300 spåneindustrielle støvsuger: Denne kombinerer fordelene ved effektiv rengøring af industrielle miljøer, adskillelse af spåner fra emulsioner, tilbageførsel af køleemulsion til maskinen og en vippe mekanisme til tømning af spåner. Denne opfindelse, som var banebrydende på det tidspunkt, var en salgssucces i Tyskland. Efterfølgeren til RI 300 industrielle støvsuger er stadig en sand klassiker inden for industriel støvsugning og er stadig populær den dag i dag. Dens stålkonstruktion, robuste design og perfekte håndtering udgør stadig grundstenene i vores løsninger.



1976: Bygning af den første produktionshal og lager 750 m² og yderligere kontorlokaler. Virksomheden er udelukkende en producent af støvsugere til metalforarbejdningsindustrien.



1982: Udvidelse af produktions- og lagerkapacitet med yderligere 600 m² og yderligere 200 m² kontorlokaler.



1995: Installations- og forsendelsesområder udvides Tredje byggefase Opførelse af en ny samlehal, yderligere kapacitet til samling / forsendelse og yderligere 600 m² teststation. Nyt samlet areal på ca. 2200 m² til samling, produktion og kontorlokaler.



2003: Certificering af hele virksomheden i henhold til ISO 9001, VDA 6.4



2010: Overtagelse af Alfred Kärcher SE & Co.KG overtager Ringler Apparatebau GmbH med virkning fra 1. september 2010



2012: Fortsatte forbedringer af produktionsdybden - Made in Germany Produktionsfaciliteten udvides for at opretholde og forbedre virksomhedens produktionsdybde. Som led i denne proces købes og sættes en yderligere produktionshal til stålstel og primære materialer i drift.



2013: Kundespecifik, fleksibel produktion takket være den nye malerbutik Ved hjælp af to moderne malingkasser blev leveringstider drastisk reduceret, hvilket gjorde produktionen betydeligt mere kundecentreret og fleksibel.

1 oktober 2013: Navneændring til Ringler GmbH



2014: Udvidelse af kontorlokaler på grund af international salgsorientering Som led i udvidelsen af virksomhedens internationale salg blev der åbnet et kontorbygning med træningsfaciliteter og kontorlokaler til salg og administration. Det inkluderer også en udstillingshal til produkter.



2017: En gylden jubilæum Virksomheden fejrer sit 50-års jubilæum og ser tilbage på sin succesfulde udvikling til en innovativ markedsleder inden for industrielle støvsløsninger i Tyskland og Europa.



2020: Farve- og mærkeredesign Fra og med 1. januar 2020 sælges hele produktsortimentet under Kärcher-mærket. Med denne initiativ styrker Kärcher den ensartede udseende af alle produkter, der tilbydes af koncernen, samt dens strategiske retning, der holder kunderne i fokus.



2022: To hoveder er bedre end ét - inkorporering af Ringler GmbHs anerkendte kvalitet i Kärcher Industrial Vacuuming GmbH Fra og med 1. januar 2022 hedder virksomheden Kärcher Industrial Vacuuming. Vores engagement i kvalitet fortsætter med at forme det, vi gør hver dag.