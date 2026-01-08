Industriel rengøring
Uanset om det er fleksible eller permanent installerede enheder, til små eller store mængder, flydende eller fast affald, problemfri eller farlige sugeopgaver – med Kärchers industrielle støvsugere og industrielle støvudsugere kan du løse selv de mest udfordrende rengøringsopgaver indenfor industriel rengøring på få sekunder.
Industriel rengøring kvalitetsmål: Made in Germany
En pålidelig garanti
Høj kvalitet, omfattende ekspertise, høj merværdi og professionelt uddannet personale har sikret, at vores afprøvede og testede produkter har en fremragende kvalitet og holdbarhed i årtier. Vi ser os selv som en partner ved din side, når du står over for enhver udfordring med industrielle støvsugere indenfor industriel rengøring. Dine erfaringer og feedback er meget værdifulde for os, da vores mål er i tråd med dine – vi sigter mod at udvikle innovationer og produkter, der hjælper dig med at nå dine mål hurtigere og mere effektivt.
Udfordringerne er krævende, men vores støvsugere er klar
Hvert erhverv har unikke krav til den perfekte rengøringsløsning: procesintegration, storstilet bearbejdning, farlige stoffer, korte tidsrammer og meget mere. Dette kræver både universelle og specifikke maskiner og systemer. Fra metalbearbejdning til bilindustrien, fra farmaceutisk industri til fødevareindustrien, er Kärcher det bedste valg for industrielle støvsugere indenfor industriel rengøring:
- Fleksible, mobile eller stationært installerede industrielle støvsugersystemer
- Ideelle til at suge store eller små mængder
- Komplet fjernelse af faste stoffer og væsker samt store mængder støv
- Sikker støvsugning og bortskaffelse af farligt sugeaffald
- Maskiner designet til langvarig, industriel brug
Nyt navn – samme velkendte kvalitet. Ringler bliver til Kärcher Industristøvsugere GmbH
Ringler GmbH gennemgår en omfattende omlægning af mærket for industrielle støvsugere. I fremtiden vil hele produktporteføljen blive præsenteret under navnet Kärcher. Vores produkter leveres som standard i den nye antracitgrå firmafave, medmindre kunden ønsker andet. Med denne initiativ styrker Kärcher det ensartede udseende af alle produkter, som tilbydes af koncernen, samt dens strategiske retning, der holder dig som kunde i fokus.
Fordele for dig: Fra nu af vil du få endnu mere gavn af en harmoniseret produktportefølje fra et veletableret internationalt mærke - Kärcher.
Kärcher industristøvsugere GmbH er også ved din side, mens vi navigerer igennem COVID-19-pandemien.
Oversigt over Kärcher industristøvsugere produkt- og serviceydelser:
- Standardmaskiner er tilgængelige med det samme "fra hylden"
- Individuelle kundeløsninger kan stadig produceres hurtigt takket være vores veludstyrede lager
- Tidsplanen for projekttilbud forbliver uændret takket være fuldt tilgængelig salg og projektplanlægning
- Levering af reservedele garanteres også på grund af høje lagerbeholdninger
For at beskytte vores kunder, leverandører og personale har vi naturligvis tilpasset hygiejne- og sikkerhedsforanstaltningerne på vores lokaler. Dette er udført i overensstemmelse med specifikationer fra WHO og Robert Koch Institute.
Med venlig hilsen,
Kärcher-teamet
Industriel rengøring: Over 50 års ekspertise
Med Kärcher industrielle støvsugersystem får du fordel af over 50 års erfaring. Vi er tæt i kontakt med vores kunder over hele verden for at analysere eksisterende og nye opgaver og tilpasse vores produkter optimalt til disse anvendelser.
DIN BRANCHE - VORES STØVSUGERE. KÄRCHER INDUSTRIELLE STØVSUGERSYSTEMER ER ET HIT I EN BRED VIFTE AF BRANCHER OG MÅLGRUPPER. DAG FOR DAG..
Industrielle støvsugere fra Kärcher passer til enhver branche.
DIT SNAVS ER VORES PROBLEM. KÄRCHER HAR DET RETTE UDVALG TIL ENHVER ANVENDELSE
Den rette løsning til ethvert problem
Vores Kärcher industrielle støvsugere og industrielle støvudsugere tilbyder dig løsninger til enhver industriel støvsugeopgave: Fleksible og mobile eller stationære, til at suge alt fra grove spåner til de mindste svævende partikler, til små eller store mængder, til væsker eller faste stoffer, til problemfrit eller farligt materiale.
Industristøvsugere
Industrielle støvsugere er designet til stationær eller mobil støvsugning af tørre og våde metalspåner, groft støv og øvrige luftbårne partikler. Industrielle støvsugere arbejder ved et stort vakuum med en relativt lille luftgennemstrømning.
INDUSTRIELLE STØVSUGERE TIL VÆSKER/SPÅNER
INDUSTRIELLE STØVSUGERE TIL STORE MÆNGDER AF ABRASIVE SPÅNER OG SMØREMIDLER
Industrien har brug for støvsugere, der ubesværet kan klare flere timers daglig brug eller kontinuerlig drift 24/7. Spektret af stoffer spænder fra små til meget store mængder af abrasive spåner og grove partikler til udledte medier som olie, køleemulsion og vand.
INDUSTRIELLE STØVSUGERE TIL STØV/SKIDT
STØVSUGERE MED SPECIELT FILTERTILTEGNING
Forskellige stoffer og medier skal støvsuges i forskellige industrier. Udledte medier, farligt støv, fint og groft spåner, sand, spraymidler, alle typer fibre, madrester, organiske stoffer, meget lette til meget tunge materialer stiller strenge krav til det anvendte filtrenginering. I vores Kärcher-industristøvsugersystem finder du det optimale filter til enhver opgave, uanset om det er dagligt, med timers mellemrum eller kontinuerlig drift 24/7.
Kundespecifikke løsninger til specifikke opgaver
Individuelle løsninger
Kravene til industrielle støvsugersystemer kan være meget specifikke. Vi planlægger hvert system individuelt til dine specifikke behov. Vores ydelser spænder fra den enkle mobile løsning til meget komplekse, specielt tilpassede og tætsluttende industrielle støvsugningsløsninger. Med mere end 50 års erfaring inden for udvikling og realisering af industrielle støvsugersystemer er vi din kompetente partner. Som et resultat får du effektive komplette løsninger fra en enkelt kilde.
Rørledninger - perfekt forbundet ydeevne.
Vores stationære industrielle støvsugere kan bruges som enkelt- eller flerbrugersystemer med håndholdte sugesteder eller direkte integreret i processen. For at gøre dette kan vi give dig alle nødvendige komponenter, fra sugestederne og tilbehøret til individuelt konfigurerede rørledninger.
SERVICE
Du kan stole på os. Vores omfattende service stopper ikke, når du har accepteret dit industrielle støvsugersystem. Få mere at vide om, hvad vi kan tilbyde, og kom i kontakt med os.
Vores DNA
Hvem vi er: Eksperten inden for industrielle støvsløsninger.
Med over 50 års erfaring i branchen kan du være sikker på, at du er i gode hænder hos os. Vores professionelle team vil arbejde sammen med dig for at designe de perfekte løsninger, der opfylder dine behov ved hjælp af vores omfattende produktsortiment samt give dig omfattende ekspertvejledning. Vi er dedikerede til at hjælpe vores kunder med at skabe rene, sikre arbejdsmiljøer ved hjælp af effektive rengøringsløsninger.
Hvad vi tilbyder: Kvalitetsløsninger, du kan stole på.
Med vores løsninger, der består af kvalitetsindustrielle støvsugere med forskelligt tilbehør til en række applikationer, gør vi din hverdagsproduktion betydeligt lettere. Vores løsninger suppleres af servicekoncepter, der sikrer, at din industrielle støvsuger altid er klar til brug. Vi er ved din side til enhver tid for at yde hjælp og vejledning. Det er en garanti, du kan stole på.
Hvad der former os: Som to sider af samme mønt repræsenterer vi årtiers erfaring, samlet af Ringler GmbH og dets omdømme som Kärcher Industrial Vacuuming GmbH.
Høj kvalitet, omfattende ekspertise, høj grad af merværdi og ekspertpersonale har sikret, at vores velafprøvede løsninger tilbyder en enestående høj kvalitet og holdbarhed i årtier. Med vores kombinerede erfaring inden for udvikling, produktion, salg, service og anvendt teknik hjælper vi dig med at skabe en renere, sikrere og mere miljøvenlig produktionsfacilitet.
SVEJSNING
Vores høje grad af merværdi gør det muligt for os at reagere fleksibelt på dine behov.
MALING
Vi leverer gerne vores industrielle støvsugersystemer efter dine farvespecifikationer.
INSTALLATION
Made in Germany - optimalt strukturerede arbejdsprocesser sikrer de højeste kvalitetsstandarder.