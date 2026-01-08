Industristøvsugere til støv/skidt

Støvsugerne med det specielle filterdesign I de forskellige industrier er der behov for at støvsuge diverse stoffer og affald op. Skadeligt støv, fine og grove metalspåner, sand, spraymidler, alle typer fibre, madrester, organiske stoffer, meget lette til meget tunge materialer - alt stiller store krav til det filterdesign, der anvendes. I Kärchers industrisystem finder du det optimale filter til enhver opgave, uanset om du skal støvsuge dagligt hver time eller løbende gennem hele døgnet.