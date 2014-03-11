Damprenser
Kärchers damprenser til hjemmet er den ideelle måde at rengøre dit hus på, uden brug af kemikalier. Vi har forskellige typer af damprensere, som passer til dine forskellige behov. Uanset om du har brug for rengøring til bil, møbler eller sofa, kan vi hjælpe.
Med en høj ydeevne fjerner en damprenser op til 99,999 %* af coronavirus og 99,99 %** af alle almindelige husholdningsbakterier og skaber et sundt og hygiejnisk indeklima. Vores sortiment inkluderer også modeller med sug, som gør det nemt at fjerne snavs og støv. Uanset om du skal rengøre køkkenet, badeværelset eller gulvene, leverer en damprenser fremragende resultater. Find den rette mødel til møbler og alle dine andre behov her hos os!
Damprenser til at bekæmpe coronavirus* og bakterier**
Vil du have et hygiejnisk og sundt indeklima i dit hjem? Kärchers damprenser er den ideelle løsning til at bekæmpe coronavirus og andre bakterier helt uden brug af kemikalier. Vi tilbyder forskellige typer til hjemmet, herunder en til møbler og med sug. Med en høj ydeevne fjerner en damprenser op til 99,999%* af coronavirus og 99,99%** af alle almindelige husholdningsbakterier, så du kan være sikker på, at dit hjem er grundigt rengjort i dybden.
Uanset om du har brug for at rengøre køkkenet, badeværelset, gulvene eller endda strygejernet, kan du stole på Kärchers rengøringsløsninger til at levere topresultater. Vores maskiner har kraftige dyser og bruger varme rengøringsklude, som sikrer effektiv rengøring ved høje temperaturer. Gå på opdagelse i vores sortiment og find den bedste løsning til dine behov.
- Hygiejnisk og dybdegående rengøring med damp – helt uden kemikalier, kun med vand fra hanen
- Eliminering af op til 99,999 %* coronavirus og 99,99 %** almindelige husholdningsbakterier på glatte, hårde overflader
- Bedre rengøringsresultater end med konventionelle, manuelle rengøringsmetoder med rengøringsmidler
- Høje damptemperaturer, høj dampgenerering
Maksimal effektivitet: Bekæmp væggelus med Kärchers damprenser
Væggelus har en tendens til at opholde sig i nærheden af sengen og slå sig ned i sprækker, revner, huller og bag fodpaneler eller hovedgærder. Æggene der kan nemt nås og dræbes med varm damp. Det er vigtigt, at dysen føres langsomt hen over området i en afstand af højst fem centimeter. Så har dampen tid nok til at varme overfladen op og trænge ind i lagene. Arbejd fra top til bund: Gardiner eller persienner dampes først, derefter de lavere liggende genstande som f.eks. sengerammer eller fodpaneler. Kun overfladen på polstrede møbler og madrasser bør behandles, hvis det er nødvendigt, så eventuel restfugt også kan tørre helt igen. Behandling med damprenseren bør undgås på varmefølsomme materialer.
Hvordan bruger man en damprenser?
Kärchers damprenser fungerer på samme måde som en trykkoger, hvor vandet opvarmes i en lufttæt beholder, hvorefter der dannes damp. For at opnå den bedste dampeffekt anbefaler vi ikke at fylde tanken helt op. Når vandet koger, frigives dampen i doserede mængder gennem damppistolen. Jo højere damptrykket er, desto hurtigere og mere effektivt kan snavs opløses. Læs mere om de forskellige anvendelsesmuligheder af en damprenser her.
Hvilken damprenser skal jeg vælge?
Den nye tøjdamper
Det nye tilbehør til tøjdampere giver en hurtig og effektiv løsning til at fjerne folder og rynker fra tøjet. Kompatibel med alle Kärchers damprensere med plads til tilbehør.
Damprenser SC 5 EasyFix
Fjerner selv genstridigt snavs takket være den innovative VapoHydro-funktion (aktivering af varmt vand). Dampflow-kontrollen med flere trin gør det også muligt at vælge den optimale indstilling til den respektive overflade og graden af snavs.
Også tilgængelig i en ”strygejern”-version inkl. dampstrygejern.
Damprenser SC 4 EasyFix
Med aftagelig tank, der er nem at fylde, og gulvdysen EasyFix, der giver maksimal rengøring. Enkelt, kontaktløst skift af klud.
Også tilgængelig i en ”strygejern”-version inkl. dampstrygejern.
Damprenser SC 4 Deluxe EasyFix
SC 4 Deluxe EasyFix med LED-ringlysog perfekt opbevaring af tilbehør gør rent nemt og bekvemt uden afbrydelser, takket være den permanent genopfyldelige og aftagelige vandtank.
Damprenser SC 3 EasyFix
Med en opvarmningstid på kun 30 sekunder er denne damprenser straks klar til brug og kan genopfyldes løbende. Det innovative afkalkningssystem sparer tid på manuel afkalkning.
Damprenser SC 3 Upright EasyFix
Med 3-trins dampflow-kontrol til forskellige gulvtyper og aftagelig vandtank, der kan opfyldes løbende, så rengøringsarbejdet ikke forstyrres. Takket være afkalkningsteknologien er det ikke nødvendigt at afkalke damprenseren.
Damprenser SC 3 Deluxe EasyFix
Varmer op på kun 30 sekunder: SC 3 Deluxe EasyFix med LED-ringlys og perfekt opbevaring af tilbehør gør rent uden afbrydelser, takket være den permanent genopfyldelige vandtank.
Damprenser SC 2 EasyFix
Den perfekte begynderløsning til en verden af damprensning – med alle de vigtige funktioner. Det multifunktionelle tilbehør kan opbevares på selve damprenseren.
Damprenser SC 2 Upright EasyFix
Lille, smal, let og hurtigt klar til brug. Både hårde gulve og forseglede trægulve kan rengøres med 2-trins dampflow-kontrollen.
Fyld tanken med vand fra hanen, og gør rent kun 30 sekunder efter. Afkalkningsteknologien med den udskiftelige afkalkningspatron sikrer enkel vedligeholdelse uden yderligere afkalkning.
Damprenser SC 2 Deluxe EasyFix
Kompakt SC 2 Deluxe EasyFix med oplyst LED-ring, der viser betjeningstilstanden. Ideel til alle hårde overflader i hjemmet.
Damprenser SC 1 EasyFix
Hurtig at håndtere og perfekt til lejlighedsvis brug. Takket være dens kompakte størrelse kan den opbevares der, hvor den bruges (f.eks. i køkkenet eller badeværelset). Til trods for den handy størrelse fjerner SC 1 også op til 99,999 % coronavirus* og 99,99 % af almindelige husholdningsbakterier.**
Damprenser SC 1 Upright
Lille, smal, let og hurtigt klar til brug. Indgangsdampmoppen varmer op på bare 30 sekunder, og ferskvandstanken kan tages ud når som helst for at blive fyldt op. Apparatet har også en afkalkningspatron, der sikrer en lang levetid. Desuden kunne det ikke være nemmere at parkere og stille damprenseren fra sig: Den holder sig simpelthen oprejst af sig selv.
Effektiv rengøring og hygiejne med en damprenser
Hygiejnisk rengøring i køkkenet med en damprenser fra Kärcher
Rengøring af køkken med damprenser
Vores damprenser gør køkkenet hygiejnisk rent uden brug af kemikalier og minimal fysisk indsats. Uanset om det er armaturer, fliser på væggen, glas- eller plastoverflader, emhætte, komfur eller vask, kan rengøringsmaskinen tage sig af det hele.
Rengøring af gulve
En damprenser sikrer maksimal rengøring og hygiejne, når du rengør hårde gulve som f.eks. sten, fliser, laminat eller forseglet parket – uden rester af kemikalier.
Rengøring af badeværelse
En damprenser klarer også opgaven perfekt, når du rengør vægfliser, glas- eller spejloverflader, vinduer, armaturer, brusekabiner, revner og sprækker – og sikrer absolut hygiejnisk rengøring.
Dampstrygning
Kärcher SI 4 EasyFix strygejern med højkvalitet dampstrygejern og strygebræt sparer op til 50 % strygetid – på 100 % strygeresultater. Strygejernet giver skabstørt vasketøj på et øjeblik.
Tilbehør til Kärchers damprenser
Det omfattende udvalg af tilbehør til Kärchers damprenser sikrer masser af anvendelsesmuligheder i hjemmet.
Dampstrygejern
Hånd- og gulvdyser
Kludesæt
Børstesæt
Steam-slanger
Tilbehørs-kits
Andet
Du kan også finde passende tilbehør til din damprenser med vores tilbehørsfinder.
FAQ til damprenser
* 99,999 % af indkapslet virus, f.eks. coronavirus eller influenza (med undtagelse af Hepatitis B-virus) fjernes fra glatte, hårde overflader i hjemmet ved punktrengøring med Kärchers damprenser, f.eks. 30 sekunder ved maks. dampniveau, når der er direkte kontakt med den overflade, der gøres ren (testbakterier: modificeret Vaccinia Ankara-virus).
** 99,99 % af alle almindelige husholdningsbakterier på glatte, hårde overflader i hjemmet fjernes ved rengøring med en hastighed på 30 cm/sek. og maksimalt damptryk, når der er direkte kontakt med den overflade, der gøres ren (testbakterier: Enterococcus hirae).
*** Grundig rengøring med Kärchers damprenser giver et bedre rengøringsresultat end ved manuel rengøring med en moppe og rengøringsmiddel. Testet i henhold til internationale ydelsesstandarder.