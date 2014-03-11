Damprenser

Kärchers damprenser til hjemmet er den ideelle måde at rengøre dit hus på, uden brug af kemikalier. Vi har forskellige typer af damprensere, som passer til dine forskellige behov. Uanset om du har brug for rengøring til bil, møbler eller sofa, kan vi hjælpe.

Med en høj ydeevne fjerner en damprenser op til 99,999 %* af coronavirus og 99,99 %** af alle almindelige husholdningsbakterier og skaber et sundt og hygiejnisk indeklima. Vores sortiment inkluderer også modeller med sug, som gør det nemt at fjerne snavs og støv. Uanset om du skal rengøre køkkenet, badeværelset eller gulvene, leverer en damprenser fremragende resultater. Find den rette mødel til møbler og alle dine andre behov her hos os!