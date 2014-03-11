Damprenser

Kärchers damprenser til hjemmet er den ideelle måde at rengøre dit hus på, uden brug af kemikalier. Vi har forskellige typer af damprensere, som passer til dine forskellige behov. Uanset om du har brug for rengøring til bil, møbler eller sofa, kan vi hjælpe.

Med en høj ydeevne fjerner en damprenser op til 99,999 %* af coronavirus og 99,99 %** af alle almindelige husholdningsbakterier og skaber et sundt og hygiejnisk indeklima. Vores sortiment inkluderer også modeller med sug, som gør det nemt at fjerne snavs og støv. Uanset om du skal rengøre køkkenet, badeværelset eller gulvene, leverer en damprenser fremragende resultater. Find den rette mødel til møbler og alle dine andre behov her hos os!

Filter
Opvarmningstid (min)
Varmeeffekt (W)
Kapacitet (m²)
Maks. damptryk (bar)
  • Sammenlign produkter
  • |
0 Produkter

Se også vores professionelle maskiner

Person vasker gulv med Kärcher damprenser

Damprenser til at bekæmpe coronavirus* og bakterier**

Vil du have et hygiejnisk og sundt indeklima i dit hjem? Kärchers damprenser er den ideelle løsning til at bekæmpe coronavirus og andre bakterier helt uden brug af kemikalier. Vi tilbyder forskellige typer til hjemmet, herunder en til møbler og med sug. Med en høj ydeevne fjerner en damprenser op til 99,999%* af coronavirus og 99,99%** af alle almindelige husholdningsbakterier, så du kan være sikker på, at dit hjem er grundigt rengjort i dybden.

Uanset om du har brug for at rengøre køkkenet, badeværelset, gulvene eller endda strygejernet, kan du stole på Kärchers rengøringsløsninger til at levere topresultater. Vores maskiner har kraftige dyser og bruger varme rengøringsklude, som sikrer effektiv rengøring ved høje temperaturer. Gå på opdagelse i vores sortiment og find den bedste løsning til dine behov.

  • Hygiejnisk og dybdegående rengøring med damp – helt uden kemikalier, kun med vand fra hanen
  • Eliminering af op til 99,999 %* coronavirus og 99,99 %** almindelige husholdningsbakterier på glatte, hårde overflader
  • Bedre rengøringsresultater end med konventionelle, manuelle rengøringsmetoder med rengøringsmidler
  • Høje damptemperaturer, høj dampgenerering
Fjern væggelus med damprenser

Maksimal effektivitet: Bekæmp væggelus med Kärchers damprenser

Væggelus har en tendens til at opholde sig i nærheden af sengen og slå sig ned i sprækker, revner, huller og bag fodpaneler eller hovedgærder. Æggene der kan nemt nås og dræbes med varm damp. Det er vigtigt, at dysen føres langsomt hen over området i en afstand af højst fem centimeter. Så har dampen tid nok til at varme overfladen op og trænge ind i lagene. Arbejd fra top til bund: Gardiner eller persienner dampes først, derefter de lavere liggende genstande som f.eks. sengerammer eller fodpaneler. Kun overfladen på polstrede møbler og madrasser bør behandles, hvis det er nødvendigt, så eventuel restfugt også kan tørre helt igen. Behandling med damprenseren bør undgås på varmefølsomme materialer.

Hvordan bruger man en damprenser?

Kärchers damprenser fungerer på samme måde som en trykkoger, hvor vandet opvarmes i en lufttæt beholder, hvorefter der dannes damp. For at opnå den bedste dampeffekt anbefaler vi ikke at fylde tanken helt op. Når vandet koger, frigives dampen i doserede mængder gennem damppistolen. Jo højere damptrykket er, desto hurtigere og mere effektivt kan snavs opløses. Læs mere om de forskellige anvendelsesmuligheder af en damprenser her.

 

Hvilken damprenser skal jeg vælge?

Den nye tøjdamper

Det nye tilbehør til tøjdampere giver en hurtig og effektiv løsning til at fjerne folder og rynker fra tøjet. Kompatibel med alle Kärchers damprensere med plads til tilbehør.

Dame damper tøj med Kärcher tøjdamper

Damprenser SC 5 EasyFix

Fjerner selv genstridigt snavs takket være den innovative VapoHydro-funktion (aktivering af varmt vand). Dampflow-kontrollen med flere trin gør det også muligt at vælge den optimale indstilling til den respektive overflade og graden af snavs.

Også tilgængelig i en ”strygejern”-version inkl. dampstrygejern.

Person stryger tøj med Kärcher damprenser SC 5 EasyFix

Damprenser SC 4 EasyFix

Med aftagelig tank, der er nem at fylde, og gulvdysen EasyFix, der giver maksimal rengøring. Enkelt, kontaktløst skift af klud.

Også tilgængelig i en ”strygejern”-version inkl. dampstrygejern.

Person vasker hjemmet med Kärcher damprenser SC 4 EasyFix

Damprenser SC 4 Deluxe EasyFix

SC 4 Deluxe EasyFix med LED-ringlysog perfekt opbevaring af tilbehør gør rent nemt og bekvemt uden afbrydelser, takket være den permanent genopfyldelige og aftagelige vandtank.

Person vasker pletter af gulv med Kärcher damprenser SC 4 Deluxe EasyFix

Damprenser SC 3 EasyFix

Med en opvarmningstid på kun 30 sekunder er denne damprenser straks klar til brug og kan genopfyldes løbende. Det innovative afkalkningssystem sparer tid på manuel afkalkning.

Kärcher Damprenser SC 3 EasyFix

Damprenser SC 3 Upright EasyFix

Med 3-trins dampflow-kontrol til forskellige gulvtyper og aftagelig vandtank, der kan opfyldes løbende, så rengøringsarbejdet ikke forstyrres. Takket være afkalkningsteknologien er det ikke nødvendigt at afkalke damprenseren.

Person vasker pletter af trægulv med Kärcher damprenser SC 3 EasyFix

Damprenser SC 3 Deluxe EasyFix

Varmer op på kun 30 sekunder: SC 3 Deluxe EasyFix med LED-ringlys og perfekt opbevaring af tilbehør gør rent uden afbrydelser, takket være den permanent genopfyldelige vandtank.

Kärcher Damprenser SC 3 Deluxe EasyFix

Damprenser SC 2 EasyFix

Den perfekte begynderløsning til en verden af damprensning – med alle de vigtige funktioner. Det multifunktionelle tilbehør kan opbevares på selve damprenseren.

Kärcher Damprenser SC 2 EasyFix

Damprenser SC 2 Upright EasyFix

Lille, smal, let og hurtigt klar til brug. Både hårde gulve og forseglede trægulve kan rengøres med 2-trins dampflow-kontrollen.

Fyld tanken med vand fra hanen, og gør rent kun 30 sekunder efter. Afkalkningsteknologien med den udskiftelige afkalkningspatron sikrer enkel vedligeholdelse uden yderligere afkalkning.

Person vasker gulv med Kärcher damprenser SC 2 upright EasyFix

Damprenser SC 2 Deluxe EasyFix

Kompakt SC 2 Deluxe EasyFix med oplyst LED-ring, der viser betjeningstilstanden. Ideel til alle hårde overflader i hjemmet.

Person vasker badeværelse med Kärcher Damprenser SC 2 Deluxe EasyFix

Damprenser SC 1 EasyFix

Hurtig at håndtere og perfekt til lejlighedsvis brug. Takket være dens kompakte størrelse kan den opbevares der, hvor den bruges (f.eks. i køkkenet eller badeværelset). Til trods for den handy størrelse fjerner SC 1 også op til 99,999 % coronavirus* og 99,99 % af almindelige husholdningsbakterier.**

Person rengør væg med Kärcher damprenser SC 1 EasyFix

Damprenser SC 1 Upright

Lille, smal, let og hurtigt klar til brug. Indgangsdampmoppen varmer op på bare 30 sekunder, og ferskvandstanken kan tages ud når som helst for at blive fyldt op. Apparatet har også en afkalkningspatron, der sikrer en lang levetid. Desuden kunne det ikke være nemmere at parkere og stille damprenseren fra sig: Den holder sig simpelthen oprejst af sig selv.

Damprenser SC 1 Upright

Effektiv rengøring og hygiejne med en damprenser

Gulvet er en vigtig del af vores daglige liv, især for babyer, børn og kæledyr, der leger og kravler på det. Derfor er det ekstra vigtigt at opretholde en høj hygiejne på gulvet, og en damprenser er en effektiv løsning. Med en Kärcher damprenser er du sikret optimal rengøring og hygiejne på alle hårde overflader som sten, klinker, linoleum og lakerede parketgulve. Dampen efterlader ingen kemikalier og giver et sundt indeklima. Gulvmundstykket er designet til at holde dampen i kontakt med overfladen i længere tid, og det kan også komme ned i fuger og mellemrum, hvor en moppe ikke kan nå. En damprenser dræber 99,999%* af coronavirus og 99,99%** af typiske husholdningsbakterier, hvilket gør den betydeligt mere hygiejnisk end konventionel gulvvask med moppe og vand***. Tæpper kan også nemt opfriskes med tæppemundstykket på en damprenser.

icon_arrow

Hygiejnisk rengøring i køkkenet med en damprenser fra Kärcher

Rengøring af køkken med damprenser

Vores damprenser gør køkkenet hygiejnisk rent uden brug af kemikalier og minimal fysisk indsats. Uanset om det er armaturer, fliser på væggen, glas- eller plastoverflader, emhætte, komfur eller vask, kan rengøringsmaskinen tage sig af det hele.

Kvinde gør gulv rent med en Kärcher damprenser

Rengøring af gulve

En damprenser sikrer maksimal rengøring og hygiejne, når du rengør hårde gulve som f.eks. sten, fliser, laminat eller forseglet parket – uden rester af kemikalier.

Kvinde gør badeværelse rent med en Kärcher damprenser

Rengøring af badeværelse

En damprenser klarer også opgaven perfekt, når du rengør vægfliser, glas- eller spejloverflader, vinduer, armaturer, brusekabiner, revner og sprækker – og sikrer absolut hygiejnisk rengøring.

Kvinde stryger sit tøj med en Kärcher damprenser med dampstrygejern

Dampstrygning

Kärcher SI 4 EasyFix strygejern med højkvalitet dampstrygejern og strygebræt sparer op til 50 % strygetid – på 100 % strygeresultater. Strygejernet giver skabstørt vasketøj på et øjeblik.

Tilbehør til Kärchers damprenser

Det omfattende udvalg af tilbehør til Kärchers damprenser sikrer masser af anvendelsesmuligheder i hjemmet.

Dame damper tøj med dampstrygejern

Dampstrygejern

Person renser gulv med hånd- og gulvdyser

Hånd- og gulvdyser

Person bruger damprenser med kludesæt

Kludesæt

Person bruger damprenser med børstesæt

Børstesæt

Person rengør badeværelse med steam-slanger

Steam-slanger

Tilbehørs-kit til Kärcher damprenser

Tilbehørs-kits

Kvinde bruger damprenser til at rengøre vindue

Andet

Du kan også finde passende tilbehør til din damprenser med vores tilbehørsfinder.

Find tilbehør

FAQ til damprenser

Kärcher damprensere sikrer en optimal rengøring og hygiejne på alle hårde overflader som f.eks. sten, klinker, linoleum og lakerede parketgulve. Damp efterlader ingen rester af kemikalier og giver derfor et sundt indeklima. Gulvmundstykket er designet, så dampen effektivt forbliver i kontakt med overfladen i lang tid. Dampen kan desuden komme ned i fuger og mellemrum, hvor en moppe må give op.

Kärchers damprenser fungerer på samme måde som en trykkoger, hvor vandet opvarmes i en lufttæt beholder, hvorefter der dannes damp. Når vandet koger, frigives dampen i doserede mængder gennem damppistolen. Jo højere damptrykket er, desto hurtigere og mere effektivt kan snavs opløses.

Der findes forskellige typer af damprensere, som passer til dine forskellige behov. Uanset om du skal rengøre køkkenet, badeværelset eller gulvene, leverer Kärcher damprenserne fremragende resultater. Find den bedste damprenser til møbler og alle dine andre behov her hos os.

Ja, grundig rengøring med Kärchers damprenser giver et bedre rengøringsresultat end ved manuel rengøring med en moppe og rengøringsmiddel.

Stædig kalk og sæberester kan nemt fjernes med en rå microfiberklud på din damprenser. Til eksempelvis rengøring af armature, brug punktdysen på din Kärcher damprenser udelukkende for at undgå at ridse armaturer i krom eller rustfrit stål. Hold den tæt på objektet du skal rengøre og vent til kalken brydes ned. Hvis kalken ikke opløses eller det er svært at komme til kan en børste monteres på mundstykket. Skrub området imens du påfører kraftfulde sprøjt af damp.

Ja, Kärchers damprenser til hjemmet er den ideelle måde at rengøre dit hus på, uden brug af kemikalier. Vi har forskellige typer af damprenser, som passer til dine forskellige behov. Uanset om du har brug for en damprenser til bil, møbler eller sofa, kan vi hjælpe. Læs mere om de forskellige anvendelsesmuligheder af Kärchers damprenser her.

Kärchers damprenser sikrer maksimal rengøring og hygiejne, når du rengør hårde gulve som f.eks. sten, fliser, laminat eller forseglet parket – uden rester af kemikalier.

Med en Kärcher damprenser er du sikret optimal rengøring og hygiejne på alle hårde overflader som sten, klinker, linoleum og lakerede parketgulve. Dampen efterlader ingen kemikalier og giver et sundt indeklima.

* 99,999 % af indkapslet virus, f.eks. coronavirus eller influenza (med undtagelse af Hepatitis B-virus) fjernes fra glatte, hårde overflader i hjemmet ved punktrengøring med Kärchers damprenser, f.eks. 30 sekunder ved maks. dampniveau, når der er direkte kontakt med den overflade, der gøres ren (testbakterier: modificeret Vaccinia Ankara-virus).

** 99,99 % af alle almindelige husholdningsbakterier på glatte, hårde overflader i hjemmet fjernes ved rengøring med en hastighed på 30 cm/sek. og maksimalt damptryk, når der er direkte kontakt med den overflade, der gøres ren (testbakterier: Enterococcus hirae).

*** Grundig rengøring med Kärchers damprenser giver et bedre rengøringsresultat end ved manuel rengøring med en moppe og rengøringsmiddel. Testet i henhold til internationale ydelsesstandarder.