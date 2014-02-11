Home & Garden

Se mere

Professional

Se mere

Whatever the cleaning task, we have the solution

Aktuelle kampagne tilbud
Generelt_Garanti
Levering

Levering 3-5 arbejdsdage
kontakt os

Kontakt os
Bæredygtighed

Bæredygtighed hos Kärcher
Nl teaser front page

Få 10% rabat online

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og få rengøringsråd og information om produktnyheder og tilbud.

 

TILMELD DIG HER >

90 years of WOW
90 years with Kärcher

Fejr 90 år sammen med os!


I år fylder Kärcher 90 år med innovation inden for rengøring. For at fejre vores jubilæum har vi nogle eksklusive jubilæumsprodukter i sort udgave, der er designet til at gøre rengøringen nemmere og mere effektiv end nogensinde før.

LÆS MERE

 

Gør dig klar til indendørssæsonen.

 
Oplev den magiske rengøringskraft i vores gulvvaskere, damprensere og tæpperensere. Fjern nemt pletter på gulvet, polstringen og tæpperne. Eller kalk og sæberester i badeværelset. Fjern madrester og fedt fra køkkenet, og nyd et hygiejnisk og pletfrit hjem denne efterår.

 

Tæpperensere>

Gulvvaskere> 

Damprensere>

Rengør med gulvrens, damprenser og tæpperenser.

UDVALGTE FAVORITTER - TIL ALLE INDENDØRS OPGAVER

Populære kategorier – Home & Garden

Støvsugere

Våd-/tørstøvsugere

Gulvvasker

Damprensere

Højtryksrensere

Haveredskaper

Vinduesvasker

Løvblæsere

Plæneklippere

Græstrimmer

Ukrudtsfjerner

Græs- og busktrimmer

Hækkeklippere

Kædesav

Grensaks

Populære kategorier – Professional

Professionelle støvsugere

Våd-/tørstøvsugere

Gulvvaskere

Fejemaskiner

 

Poleringsmaskin

Singelskurmaskin

Hedvandshøjtryksrensere

Højtryksrensere professional

Rengøringssystemer til køretøjer

Luftrenser

Forbrugsartikler

Tilbehør

Tilbehør

Oplev hele vores sortiment af tilbehør, og få mest muligt ud af din rengøringsmaskine fra Kärcher.

Rengøringsmidler

Rengøringsmidler

Køb vores rengøringsmidler, udviklet til specifikke opgaver for at opnå den optimale rengøringsydeevne.

Forhandlere og serviceværksteder

Forhandlere og serviceværksteder

Find nærmeste forhandler og serviceværksted her.

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar

Her finder du ofte stillede spørgsmål og svar om produkter til forbrugere og professionelle.