HÆKKEKLIPPER MED BATTERI

Uanset om hække eller buske skal markere husets grænse, beskytte udsigten eller bare er til pynt, så kan Kärchers batteridrevne hækkeklippere forme dem nemt og knivskarpt.

Kärcher har et solidt udvalg af batteridrevne hækkeklippere, der sikrer dig et flot og ensartet resultat, uden at du skal lægge kræfter eller meget tid i arbejdet.

Fælles for alle Kärchers hækkeklippere med batteri er, at de er udstyret med smart teknologi og funktioner, der gør din hækkeklipning mere effektiv og skånsom for dig.

HGE

Batteridrevet hækkeklipper – egenskaber og udstyr

Fleksibelt greb

Kärchers hækkeklippere på batteri har et fleksibelt greb, der kan drejes 180 grader.

På den måde sikrer du, at du altid har den mest optimale indstilling, uanset om du klipper hækkens sider eller øvre del.

Du indstiller nemt grebet og ændrer løbende under arbejdet. Funktionen gør både arbejdet mere effektivt, men forebygger også at skuldre og arme bliver trætte.

Grebet kan drejes 180°

Vælg styrke eller hastighed

De batteridrevne hækkeklippere kan indstilles alt efter, hvilken hæk du skal klippe. Du kan justere hækkeklipperen på enten styrke eller hastighed.

Nogle hække har mange grene, der med tiden er blevet kraftige. De kraftige grene skæres nemt af ved at give hækkeklipperen ekstra styrke.

Ved buske og mindre grene kan hastigheden øges, så du lynhurtigt får trimmet hele overfladen.

Kärcher Batteridrevet hækkeklipper

Smart afklipsamler

Sammen med hækkeklippen kommer også en afklipsamler, der sikrer at alle afklippede grene og kviste fejes væk fra hækken og ned på jorden.

Med afklipsamleren på hækkeklipperen slipper du for ekstraarbejdet i at få de afklippede grene ud af busken eller hækken efterfølgende.

Grenene vil i stedet være placeret på jorden ved siden af – klar til at blive fejet sammen.

Kärcher Batteridrevet hækkeklipper

Fuld fleksibilitet med en hækkeklipper på batteri

Med en hækkeklipper på batteri skal du aldrig igen bekymre dig om manglende stikkontakter, fleksibilitet eller rækkevidde.

Batteriet betyder, at du har fuld bevægelsesfrihed og hurtigere kan få arbejdet udført uden at skulle bekymre dig om kabler, der roder i haven.

Batteriet fra hækkeklipperne er en del af Kärcher Battery Power batterisystem, der kan bruges til mange af Kärchers batteridrevne have- og rengøringsmaskiner.

Stanghækkeklipper på batteri – egenskaber og udstyr

Forlængerindsats til de høje hække

Hvis du skal klippe høje hække, kan det være en fordel at vælge stanghækkeklipperen, der har en forlængerindsats.

Med en stanghækkeklipper bliver stigen overflødig, da du har mulighed for at indstille højden på skaftet efter behov.

Har du hække, der varierer i højderne, er en hækkeklipper på stang et uundværligt redskab.

Forlængerindsats til de høje hække

Skærehoved der kan indstilles

Når du bruger stanghækkeklipperen, har du mulighed for at indstille trimmerhovedet i forskellige vinkler – op til 4 trin.

På den måde kan du vælge den rette hældning på klipperen, så du kan klippe forskellige konturer.

De forskellige vinkler sikrer desuden, at du ikke skal stå uhensigtsmæssigt med kroppen for at få det ønskede resultat.

Skærehoved der kan indstilles

Afklipsamler til afskårne grene

Også til stanghækkeklipperen kan du påsætte en afklipsamler, der sikrer at de afskårne grene ikke falder ned i busken eller hækken.

Særligt ved de høje buske og hække, kan det være en udfordring at fange alle afskårne grene og kviste, hvis de først er faldet ind i hækken.

Afklipssamleren sikrer, at alle grene falder ned til jorden ved siden af busken, så de nemt kan fejes sammen.

Afklip-samler til afskårne grene

Stanghækkeklipper – highlights

Med en hækkeklipper på stang, kan hækklipningen klares uden stige. Den batteridrevne stanghækkeklipper PHG 18-45 Batteri har en rækkevidde på hele 4 meter, så du kan klare høje hække uden problemer.

Skærehovedet kan indstilles i forskellige vinkler, så alt arbejde kan foregå fra jorden – perfekt til ikke kun høje og men også brede hække. Skån ryg og skuldre og få et knivskarpt resultat, hver gang.

18 V Kärcher Battery Power

Kärcher HGE 18-45 Battery Set

HGE 18-45 Batteri Sæt

Letvægtsmodel til ubesværet og skånsomt arbejde. Den batteridrevne hækkeklipper HGE 18-45 Batteri med diamantslebet klinge til præcise klipperesultater. Inkl. batteri og oplader.

Spænding: 18 V
Klippelængde: 45 cm
Tandafstand: 18 mm
Ydelse for hver opladning: Maks. 250 m*
Drejeligt greb: Nej
Hastighedsregulering i 2 trin: Nej
Afklipsamler: Nej

* Maks. ydelse med det udskiftelige batteri 18 V / 2,5 Ah Kärcher Batteri Power.

18-50 HGE

HGE 18-50 Batteri Sæt

Batteridrevet hækkeklipper HGE 18-50 Battery Sæt med greb, som kan drejes 180°, og afklipsamler som sikrer bekvem hækklipning. Inkl. batteri og oplader.

Spænding: 18 V
Klippelængde: 50 cm
Tandafstand: 22 mm
Ydelse for hver opladning: Maks. 325 m*
Drejeligt greb: Ja
Hastighedsregulering i 2 trin: Nej
Afklipsamler: Ja

* Maks. ydelse med det udskiftelige batteri 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power.

Kärcher PHG 18-45 Battery

PHG 18-45 Batteri

Det går også helt fint uden stige – nemlig med den batteridrevne hækkeklipper PHG 18-45 Batteri. Takket være skærehovedet, der kan indstilles i forskellige vinkler, kan alle hækkens sider og toppen klippes bekvemt, mens man står på jorden. Ideel til brede og høje hække. Batteri og oplader medfølger ikke.

Spænding: 18 V
Klippelængde: 45 cm
Tandafstand: 18 mm
Ydelse for hver opladning: Maks. 250 m*
Skærehoved, der kan indstilles i forskellige vinkler: Ja, 115°
Afklipsamler: Ja

* Maks. ydelse med det udskiftelige batteri 18 V / 2,5 Ah Kärcher Batteri Power.

36 V Kärcher Batteri Power

Kärcher HGE 36-60 Battery Set

HGE 36-60 Batteri Sæt

HGE 36-60 Batteri med det kraftfulde 36 V batteri til bekvem og ledningsfri klipning af store hække. Udstyret med et greb, der kan drejes 180°, afklipsamler og 2-trins hastighedsregulering. Inkl. batteri og oplader.

Spænding: 36 V
Klippelængde: 60 cm
Tandafstand: 26 mm
Ydelse for hver opladning: Maks. 600 m*
Drejeligt greb: Ja
2- trins hastighedsregulering: Ja
Afklipsamler: Ja

* Maks. ydelse med det udskiftelige batteri 36 V / 2,5 Ah Kärcher Batteri Power.

Kärcher Battery Power-serien

Gå på opdagelse i et komplet sortiment af forskellige produkter og se, hvilke andre produkter dit 18 V eller 36 V Battery Power-batteri kan bruges til.

