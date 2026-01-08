HÆKKEKLIPPER MED BATTERI
Uanset om hække eller buske skal markere husets grænse, beskytte udsigten eller bare er til pynt, så kan Kärchers batteridrevne hækkeklippere forme dem nemt og knivskarpt.
Kärcher har et solidt udvalg af batteridrevne hækkeklippere, der sikrer dig et flot og ensartet resultat, uden at du skal lægge kræfter eller meget tid i arbejdet.
Fælles for alle Kärchers hækkeklippere med batteri er, at de er udstyret med smart teknologi og funktioner, der gør din hækkeklipning mere effektiv og skånsom for dig.
Batteridrevet hækkeklipper – egenskaber og udstyr
Fleksibelt greb
Kärchers hækkeklippere på batteri har et fleksibelt greb, der kan drejes 180 grader.
På den måde sikrer du, at du altid har den mest optimale indstilling, uanset om du klipper hækkens sider eller øvre del.
Du indstiller nemt grebet og ændrer løbende under arbejdet. Funktionen gør både arbejdet mere effektivt, men forebygger også at skuldre og arme bliver trætte.
Vælg styrke eller hastighed
De batteridrevne hækkeklippere kan indstilles alt efter, hvilken hæk du skal klippe. Du kan justere hækkeklipperen på enten styrke eller hastighed.
Nogle hække har mange grene, der med tiden er blevet kraftige. De kraftige grene skæres nemt af ved at give hækkeklipperen ekstra styrke.
Ved buske og mindre grene kan hastigheden øges, så du lynhurtigt får trimmet hele overfladen.
Smart afklipsamler
Sammen med hækkeklippen kommer også en afklipsamler, der sikrer at alle afklippede grene og kviste fejes væk fra hækken og ned på jorden.
Med afklipsamleren på hækkeklipperen slipper du for ekstraarbejdet i at få de afklippede grene ud af busken eller hækken efterfølgende.
Grenene vil i stedet være placeret på jorden ved siden af – klar til at blive fejet sammen.
Fuld fleksibilitet med en hækkeklipper på batteri
Stanghækkeklipper på batteri – egenskaber og udstyr
Forlængerindsats til de høje hække
Hvis du skal klippe høje hække, kan det være en fordel at vælge stanghækkeklipperen, der har en forlængerindsats.
Med en stanghækkeklipper bliver stigen overflødig, da du har mulighed for at indstille højden på skaftet efter behov.
Har du hække, der varierer i højderne, er en hækkeklipper på stang et uundværligt redskab.
Skærehoved der kan indstilles
Når du bruger stanghækkeklipperen, har du mulighed for at indstille trimmerhovedet i forskellige vinkler – op til 4 trin.
På den måde kan du vælge den rette hældning på klipperen, så du kan klippe forskellige konturer.
De forskellige vinkler sikrer desuden, at du ikke skal stå uhensigtsmæssigt med kroppen for at få det ønskede resultat.
Afklipsamler til afskårne grene
Også til stanghækkeklipperen kan du påsætte en afklipsamler, der sikrer at de afskårne grene ikke falder ned i busken eller hækken.
Særligt ved de høje buske og hække, kan det være en udfordring at fange alle afskårne grene og kviste, hvis de først er faldet ind i hækken.
Afklipssamleren sikrer, at alle grene falder ned til jorden ved siden af busken, så de nemt kan fejes sammen.
Stanghækkeklipper – highlights
18 V Kärcher Battery Power
HGE 18-45 Batteri Sæt
Letvægtsmodel til ubesværet og skånsomt arbejde. Den batteridrevne hækkeklipper HGE 18-45 Batteri med diamantslebet klinge til præcise klipperesultater. Inkl. batteri og oplader.
Spænding: 18 V
Klippelængde: 45 cm
Tandafstand: 18 mm
Ydelse for hver opladning: Maks. 250 m*
Drejeligt greb: Nej
Hastighedsregulering i 2 trin: Nej
Afklipsamler: Nej
* Maks. ydelse med det udskiftelige batteri 18 V / 2,5 Ah Kärcher Batteri Power.
HGE 18-50 Batteri Sæt
Batteridrevet hækkeklipper HGE 18-50 Battery Sæt med greb, som kan drejes 180°, og afklipsamler som sikrer bekvem hækklipning. Inkl. batteri og oplader.
Spænding: 18 V
Klippelængde: 50 cm
Tandafstand: 22 mm
Ydelse for hver opladning: Maks. 325 m*
Drejeligt greb: Ja
Hastighedsregulering i 2 trin: Nej
Afklipsamler: Ja
* Maks. ydelse med det udskiftelige batteri 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power.
PHG 18-45 Batteri
Det går også helt fint uden stige – nemlig med den batteridrevne hækkeklipper PHG 18-45 Batteri. Takket være skærehovedet, der kan indstilles i forskellige vinkler, kan alle hækkens sider og toppen klippes bekvemt, mens man står på jorden. Ideel til brede og høje hække. Batteri og oplader medfølger ikke.
Spænding: 18 V
Klippelængde: 45 cm
Tandafstand: 18 mm
Ydelse for hver opladning: Maks. 250 m*
Skærehoved, der kan indstilles i forskellige vinkler: Ja, 115°
Afklipsamler: Ja
* Maks. ydelse med det udskiftelige batteri 18 V / 2,5 Ah Kärcher Batteri Power.
36 V Kärcher Batteri Power
HGE 36-60 Batteri Sæt
HGE 36-60 Batteri med det kraftfulde 36 V batteri til bekvem og ledningsfri klipning af store hække. Udstyret med et greb, der kan drejes 180°, afklipsamler og 2-trins hastighedsregulering. Inkl. batteri og oplader.
Spænding: 36 V
Klippelængde: 60 cm
Tandafstand: 26 mm
Ydelse for hver opladning: Maks. 600 m*
Drejeligt greb: Ja
2- trins hastighedsregulering: Ja
Afklipsamler: Ja
* Maks. ydelse med det udskiftelige batteri 36 V / 2,5 Ah Kärcher Batteri Power.
Kärcher Battery Power-serien
Gå på opdagelse i et komplet sortiment af forskellige produkter og se, hvilke andre produkter dit 18 V eller 36 V Battery Power-batteri kan bruges til.