PHG 18-45 Battery
PHG 18V batteri stanghækkeklipperen med forlængerindsats gør stigen overflødig, når den høje hæk skal klippes. Det justerbare trimmerhoved giver stor fleksibilitet.Batteri og lader medfølger ikke.
Når hækken rager op i himlen, så skal gartneren også. Det er derfor den batteridrevne PHG 18-45 Batteri stanghækkeklipper er så praktisk med sin rækkevidde på hele 4 m. Uden at skulle stå på en stige kan brugeren stå oprejst med strakt ryg, mens han klipper hver en tomme af hækken i perfekt form. hækkeklipperen til opsamling af afklippet sikrer, at afklippet falder ned foran i stedet for ind i hækken. Det justerbare trimmerhoved kan vippes hele 115° så man kan arbejde ergonomisk i alle arbejdspositioner. Det betyder også, at trimmeren kan føres jævnt langs med toppen af hækken, mens man klipper. Skulderstroppen fordeler vægten på den mest effektive måde, så man undgår smerter i arme og skuldre ved længerevarende opgaver. Forreste sektion af den diamantslebne klinge har en savefunktion, så selv tykkere grene kan klippes over med lethed. hækkeklipperen fås også med en klingeskærm, der forhindrer utilsigtet beskadigelse af gulve eller bygninger eller selve klingen. Takket være det indbyggede ophæng kan den hænges op i en garage eller et skur uden at optage alt for meget plads. Kärcher 18V batteri ogoplader købes separat - batteriet passer til alle Kärchers 18V havemaskiner.
Funktioner og fordele
Forlængerindsats
- Til nem klipning af høje hække. Med kvikudløserlås og pladsbesparende opbevaring.
Justerbart skærehoved
- Vælg mellem fire hældningsvinkler op til 115° til klipning af mange forskellige hækformer.
Afklipsfejeblad
- Hækafklippet lander bekvemt på jorden i stedet for i hækken.
Savefunktion
- Kan endda klippe tykke grene takket være den indbyggede savefunktion.
Skulderstrop
- Optimal vægtfordeling, så brugerens arme og skuldre belastes mindre.
Diamantslebet klinge
- Klingen sikrer præcise snit og altid gode klipperesultater.
Ergonomisk designet håndtag
- Grebets ergonomiske design gør redskabet bekvemt at holde, selv ved længerevarende opgaver.
Sikkerhedskredsløb
- Sikkerhedskredsløbet forhindrer utilsigtet start af hækklipperen.
Sikkerhedsbeskyttelse
- Beskytter klingen og forhindrer skader på bygninger og gulve.
- Med indbygget ophæng til praktisk opbevaring på væggen.
Kärchers 18 V Battery Power platform
- Med LCD-display (viser resterende driftstid, opladetid og kapacitet) samt Real Time Technology.
- Effektive lithium-ion celler med lang levetid
- Det udskiftelige batteri kan også anvendes til andre enheder fra 18 V platformen.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteridrevet maskine
|Batteriplatform
|18 V Batteriplatform
|Skærelængde (cm)
|45
|Tandafstand (mm)
|18
|Skærehovedet vinkel (°)
|115
|Skæretype
|Stødt, diamantmalet
|Klingehastighed (skæring/min)
|2700
|Fremdrift
|Børstemotor
|Batteritype
|Lithium-ion genopladeligt batteri
|Spænding (V)
|18
|Ydelse pr. opladning* (m)
|max. 250 (2,5 Ah) / max. 500 (5 Ah)
|Batteritid pr. opladning (min)
|max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5 Ah)
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|4,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|5,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|2910 x 122 x 240
* Bredde på hæk: 1 m, horisontalt snit
Scope of supply
- Variant: Batteri og oplader medfølger ikke
- Bladbeskyttelse
- Afklipsfejeblad
- Forlængerindsats
- Skulderstrop
Udstyr
- Savefunktion
- Sikkerhedsbeskyttelse
- Vægophæng
Videoer
Anvendelsesområder
- Hække, buske
Tilbehør
Alle produkter, der bruger samme batteri
PHG 18-45 Battery reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.