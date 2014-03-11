Vinduesvasker
Få nem og effektiv rengøring af dine vinduer med Kärchers elektriske og ledningsfrie vinduesvasker. Vores avancerede teknologi gør det nemt at opnå en pletfri og glat overflade uden striber. Med vores elektriske vinduesvasker er det slut med at spilde tid og kræfter på manuel vinduesvask - nu kan du få en skinnende ren overflade på ingen tid!
Kärchers elektriske vinduesvasker er kendt som en af de bedste på markedet, og det er ikke uden grund. Med vores elektriske vinduesvasker er du sikret en problemfri rengøring, uanset om du skal pudse vinduer derhjemme eller på arbejdspladsen. Og ikke nok med det - vores vinduesvasker kan også bruges til andre glatte overflader som spejle, kogeplader, brusekabiner, bilruder og borde.
Vælg den bedste vinduesvasker til dit behov og oplev alsidigheden i vores elektriske vinduesvasker. Med vores avancerede teknologi og design kan du se frem til en problemfri rengøring hver gang. Så hvad venter du på? Gør vinduesvasken til en leg med Kärchers elektriske vinduesvasker og få skinnende rene overflader på ingen tid!
Se også vores professionelle maskiner
Hvordan vælger jeg en vinduesvasker?
Vores ledningsfrie vinduesvasker efterlader dine glatte overflader rene, tørre og helt uden striber. Takket være den avancerede sugeteknologi kan du se frem til ekstremt effektiv rengøring og skinnende overflader på ingen tid! En elektrisk vinduesvasker sparer dig både tid og kræfter, og med Kärchers praktiske og ergonomiske design kan du også se frem til en yderst hygiejnisk rengøring. Du undgår direkte kontakt med det snavsede vand, hvilket gør rengøringen mere hygiejnisk og behagelig.
Så hvis du ønsker en effektiv og problemfri rengøring af dine glatte overflader, så er en elektrisk vinduesvasker fra Kärcher det rette valg for dig. Køb din vinduesvasker i dag og oplev, hvor nemt og effektivt det kan være at få skinnende rene vinduer.
En vinduesvasker - løser alle dine rengøringsopgaver
Oplev alsidigheden ved en vinduesvasker, der kan bruges til meget mere end bare vinduer. Med vores vinduesvasker kan du nemt og effektivt rengøre andre glatte overflader som spejle, kogeplader, brusekabiner, bilruder og borde i en glidende bevægelse. Vores vinduesvaskere er det perfekte redskab til en effektiv og problemfri rengøring af hele hjemmet.
Vi har samlet 4 gode bud på, hvilke rengøringsopgaver en vinduesvasker kan bruges til.
1. Rengøring af vinduer
Vinduesvask uden striber har aldrig været nemmere. Du skal blot sprøjte, tørre af og derefter opsuge det snavsede vand.
Brug en vinduesvasker både på indersiden og ydersiden af vinduet.
2. Rengøring af brusekabiner
En vinduesvasker er velegnede til rengøring af brusenichen. Den forhindrer ophobning af kalk i og omkring dit brusebad.
Når du er færdig med at bade, skal du blot bruge maskinen til at suge den resterende fugt fra bad, glaspartier og fliser.
3. Spildte væsker
Spildt en drink? Bare rolig, en vinduesvasker fjerner nemt væsken fra den glatte overflade. Lad maskinen glide ubesværet hen over væsken og opsuge al væden.
Dine overflader efterlades rene og tørre – helt uden brug af viskestykker eller køkkenrulle.
Har du spildt væske på en tekstiloverflade kan Kärchers tæpperensere nemt fjerne pletten.
4. Aftørring af kondens
Kom kondens på vinduer og glatte overflader til livs med Kärchers elektriske vinduesvasker.
Maskinens sugeevne fjerner nemt overskydende fugt og forhindrer ophobning af kalk og skimmel.
Hvorfor investere i en elektrisk vinduesvasker?
Slip for besværet med manuel vinduespudsning og opnå nemt og effektivt pletfrie overflader med en elektrisk vinduesvasker. Med vores håndholdte vinduesvasker undgår du striber på vinduerne og snavset vand i vindueskarmen.
Sammenlignet med manuel vinduespudsning er Kärchers elektriske vinduesvasker den perfekte løsning for dig, der ønsker et tilfredsstillende resultat på kort tid. Med vores vinduesvasker sparer du hele tre gange mere tid i forhold til manuel rengøring af alle glatte overflader.
Rengør glatte overflader i dit hjem op til 3 gange hurtigere end ved håndkraft.
Rengøring helt uden striber og udtværing
Takket være vinduesvaskerens sugefunktion opnår du rene overflader helt uden dryp.
Original Kärcher kvalitet fra opfinderen af den ledningsfrie vinduesvasker.
Hvilken vinduesvasker skal jeg vælge?
Det er en god ide at overveje dine rengøringsbehov, inden du vælger din nye vinduesvasker. Har du eksempelvis et stort hus med mange vinduer, er det en fordel at vælge en vinduesvasker med lang batteritid. På den måde undgår du at skulle holde pauser undervejs for at lade batteriet op.
Derudover er det også vigtigt at vurdere omfanget af dine vinduer og andre glatte overflader. Er der eksempelvis mange kanter, eller er nogle af områderne svære at nå? Kärcher tilbyder en mængde ekstra udstyr, som gør det muligt for dig at skræddersy din vinduesvasker, så den passer præcis til netop dit behov.
Sådan virker vores vinduesvasker
Den batteridrevne vinduesvasker er let at bruge, og du opnår et skinnende resultat, hurtigt.
For at opnå det optimale rengøringsresultat er forarbejdet vigtigt. Ruden eller overfladen bør aftørres med en opvredet klud eller en indvasker. Herefter kan Kärchers elektriske vinduesvasker tages i brug.
Sugefunktionen vil opsamle det beskidte vand i en separat vandbeholder, så du kan nyde rene og stribefrie overflader – hver gang.
For at opnå det bedste resultat tilbyder Kärcher en sprayflaske med skraber, som gør det muligt at rense ruden nemt og hurtigt før vinduesvask. Er overfladen mere beskidt, anbefales det at bruge Kärchers vibrerende MultiCleaner, KV 4, som via vibrationer løsner mere genstridigt snavs.
Kärcher anbefaler disse trin til rene vinduer. Se også videoen nedenfor for en demonstration af, hvordan en vinduesvasker virker.
Spray
Bland rengøringsmidlet op med lunkent vand og spray overfladen ved hjælp af Kärchers sprayflaske.
Tør
Tør derefter din overflade af med Kärchers mikrofiberklud. Dette trin fjerner snavs, fedtfingre og andre mærker.
Sug
Afslut din vinduespudsning ved at opsuge det snavsede vand med Kärchers elektriske vinduesvasker. Overfladen efterlades stribefri og tør på få sekunder.
Vinduespudsning med vibrerende MultiCleaner
KV 4 er Kärchers vibrerende MultiCleaner. Den innovative, vibrerende funktion gør MultiCleaneren til den perfekte makker, når du rengører overflader eller pudser vinduer. KV 4 er nem at bruge og mikrofiberkluden er let fastgjort takket være maskinens praktiske design.
Ved brug af KV 4 er der ikke behov for yderligere klargøring før vinduespudsning.
Rengør
Første step til rene vinduer er brugen af MultiCleaner KV 4: Fugt og rengør ruden for snavs.
Sug
Efter brug af MultiCleaner KV 4 bruges den elektriske vinduesvasker til at suge det beskidte vand op – nemt!
Tilbehør til din vinduesvasker
Vi ved, at vinduespudsning har mange facetter, og derfor tilbyder vi en række tilbehør og ekstraudstyr, som skal sikre dig en god oplevelse, når du pudser vinduer. Vi tilbyder alt fra ekstra batterier og hurtigopladere til nye gummilister, mundstykker og klude.
Find blandt andet en teleskopstang til vinduesvaskeren, som tillader dig at rengøre vinduer i højden. Teleskopstangen giver 2 meter ekstra længde og muliggør rengøring af vinduer i højder på op til 4 meter.
Brug vores glasrens for et plet- og stribefrit resultat hver gang. Glasrensen blandes med vand i beholderen og gennem forstøveren sikres du en korrekt dosering. På den måde er glasrensen ikke kun god for din pengepung, den er også effektiv mod enhver form for pletter og snavs. Desuden er den skånsom overfor materialerne og efterlader en behagelig, frisk duft.