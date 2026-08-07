Sprayflaske Premium, Ekstra
Det nye ekstra sprayflaske sæt, har mikrofiberklud med velcrolukning, passer til brede og smalle vinduesvasker, skraber og 20 ml koncentrat.
Det nye premium sprayflaske sæt inkluderer justerbar holder til mikrofiberkluden, hvilket giver optimale resultater når man skal gøre både brede og smalle vinduer rene. Mikrofiberkluden kan nemt vedhæftes og kan hurtigt skiftes ud takket være krog-og-løkke fastgørelsen. Plus så kan du bruge snavsskraberen til at fjerne selv det mest genstridige snavs fra forruden.
Funktioner og fordele
Smal og bred wiper
Velcrolukning
Skraber
Specifikationer
Teknisk data
|Antal (Stk.)
|1
|Tekstil sammensat af fibre
|85% Polyester, 15% Polyamid.
|Farve
|hvid
|Vægt (kg)
|0,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|120 x 120 x 250
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Vindue og glasoverflader.
- Glatte overflader
- Spejle
- Fliser
- Selv genstridige snavs
Tilbehør
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