Støvsugere
Kärchers professionelle støvsugere gør rengøringen hurtig, effektiv og støjsvag. Vores støvsugere er driftssikre, ergonomiske og skabt til daglig brug i krævende miljøer som kontorer, hoteller og butikker. De kompakte og mobile støvsugere fra Kärcher er specialdesignet til at imødekomme professionelle brugeres behov.
Tørstøvsugere
De alsidige støjsvage støvsugere sparer på strømmen, har en høj ydeevne og er udstyret til optimal brug på forskellige typer gulve. Holdbare fleecefiltre sikrer at sugeevnen altid er i top.
Opretstående støvsugere
Kärcher opretsstående støvsugere har en kraftig sugeevne og børsterne løfter luven i tæpperne for en dybere rengøring og et renere resultat i dybden. Genstridige snavs partikler fjernes fra fibre med et snuptag.
Elektrisk kost
Støjsvag elektrisk kost til diskret og hurtig rengøring på farten. Børsterne kan udskiftes uden brug af værktøj, Li-Ion batteriet er let at fjerne. Ekstra lang batteri levetid inden opladning og et ekstra batteri, der sikrer en ubrudt rengøring.
Batteridrevne tørstøvsugere
Kärcher batteridrevne støvsugere er støjsvage og uden forstyrrende ledning. Disse maskiner er ideelle til støvsugning på arbejdspladser i løbet af arbejdstiden.