Støvsugere på batteri
Kärcher batteridrevne støvsugere uden forstyrrende kabler er ideelle til rengøring i forretningslokaler, butikker o.l. selv i kontor- og åbningstiden.
Produkter
Uafhængig ydelse uden at give afkald på noget
Med vores batteridrevne støvsugere får du alt, hvad du har brug for. Ydeevne og rengøring i top. Maskinerne kan sagtens konkurrere med sammenlignelige støvsugere, der er sluttet til strømforsyningen. Intet strømkabel – det er bare i vejen. Ikke noget med at slutte støvsugeren til og fra. Vores nye batteridrevne støvsugere BV 5/1 Bp og T 9/1 Bp har en driftstid på op til 64 minutter på en enkelt opladning. De er uovervindelige alle steder, hvor pladsen er trang: i biografer, busser, tog og fly.
Fuldt opladet er nøglen til afslappet arbejde
Du vil blive imponeret af det uforstyrrede, ledningsfri arbejde såvel som af den uovertrufne mobilitet og fleksibilitet, øgede produktivitet med mindre indsats og op til 24 pct. tidsbesparelse.
Fuldt opladet kræver inden ledninger
Vores BV 5/1 Bp tilbyder den bedste rengøring på markedet med det innovative 36 V-batteri. Og denne ydeevne svarer til ydeevnen på sammenlignelige støvsugere, der skal sluttes til en strømforsyning. Den eneste ting, du giver afkald på, er ledningen. Og du får så meget mere i stedet.
Nem at bruge
Med kontrolpanelet på hofteselen tilfører din rygsæk-støvsuger en helt ny dimension inden for ergonomisk brug. Du kontrollerer alle funktioner lige fra hoften uden at skulle afbryde arbejdet. Og med indikatoren for batteristatus ved du altid, hvor lang driftstid du har tilbage.
Spar energi, og få mere tid
Med batteridrevne maskiner er det dobbelt så nyttigt at spare energi – både for miljøet og for en længere levetid. I eco!efficiency-tilstand arbejder BV 5/1 Bp med et væsentlig mindre energiforbrug og har derfor betragtelig længere driftstid.
Ikke noget med at slutte til eller fra
Uanset alder og erfaring påvirker det kroppen i det lange løb at skulle bøje sig ned for at slutte strømkabler til og fra. Denne påvirkning kan du og dine medarbejdere undgå.
At vide i stedet for at gætte
Takket være Kärcher Real Time Technology kender du nu den resterende batterilevetid på minuttet. Altid. I realtid. Selv den strøm, du bruger lige nu, er inkluderet. Og vores batteriopladere viser dig også på minuttet resterende opladningstid.
Effektiv og miljøvenlig
Med eco!efficiency-tilstand sparer din Kärcher-maskine endnu mere energi og er mere støjsvag – alt sammen bare ved at trykke på en knap. Det effektive koncept giver længere batterilevetid og gør det også muligt at arbejde i støjsensitive områder, f.eks. på hoteller.
Batteridrevet rygsæk-støvsuger BV 5/1 Bp
Maskiner, der skal sluttes til en strømforsyning, stopper, når ledningen gør. Vores batteridrevne støvsugere kan arbejde overalt. Ikke noget med at rulle ledningen ind eller ud. Ikke noget med at trække støvsugeren efter dig. Ikke noget med at blive fanget i ledningen. Ikke noget med at lede efter – og konstant skifte – stikkontakter. Vores BV 5/1 Bp er en batteridrevet rygsæk-støvsuger, der gør det muligt at arbejde med maksimal mobilitet og fleksibilitet – uden en ledning. Takket være dens høje sugekraft, der kan sammenlignes med sugekraften på maskiner, der skal sluttes til strømforsyningen, har BV 5/1 Bp den bedste rengøringsydeevne på markedet. Dens ergonomiske rygsæk-ramme gør den meget komfortabel at bære og særligt nem at betjene, da man kontrollerer alle funktioner direkte via kontrolpanelet på hofteselen. Med BV 5/1 Bp er du mere afslappet, når du arbejder, og kan spare op til 24 pct. af din tid. Du sparer også serviceomkostninger, da ledningsfri maskiner jo ikke har kabler, der går i stykker.
Batteridrevet støvsuger T 9/1 Bp
Med vores batteridrevne støvsuger T 9/1 Bp er der ingen forskel på ydeevnen og rengøringsresultaterne, når man sammenligner med støvsugere med ledning. Den har den bedste rengøringsydelse på markedet, og det vil du opleve, hver gang du bruger den. Du vil imponeres over, hvor nemt det er at arbejde ledningsfrit, og samtidig er mobiliteten og fleksibiliteten helt i top, produktiviteten øges med en mindre indsats, og du sparer op til 24 pct. tid. Det gør vores T 9/1 Bp til den ideelle støvsuger til udbydere af bygningsservice samt rengøring i transportsektoren, hotelindustrien og detailhandlen.
Med vores T 9/1 Bp kan du arbejde uhindret og let i områder med få – eller ingen – stikkontakter, uanset om det er på trapper, i biografer, hotelgange mv. Og du behøver ikke længere bakse med skader på vægge eller møbler, når du trækker støvsugeren efter dig i ledningen.