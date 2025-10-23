Støvsugere på batteri

Batteridrevet støvsuger T 9/1 Bp

Med vores batteridrevne støvsuger T 9/1 Bp er der ingen forskel på ydeevnen og rengøringsresultaterne, når man sammenligner med støvsugere med ledning. Den har den bedste rengøringsydelse på markedet, og det vil du opleve, hver gang du bruger den. Du vil imponeres over, hvor nemt det er at arbejde ledningsfrit, og samtidig er mobiliteten og fleksibiliteten helt i top, produktiviteten øges med en mindre indsats, og du sparer op til 24 pct. tid. Det gør vores T 9/1 Bp til den ideelle støvsuger til udbydere af bygningsservice samt rengøring i transportsektoren, hotelindustrien og detailhandlen.

Med vores T 9/1 Bp kan du arbejde uhindret og let i områder med få – eller ingen – stikkontakter, uanset om det er på trapper, i biografer, hotelgange mv. Og du behøver ikke længere bakse med skader på vægge eller møbler, når du trækker støvsugeren efter dig i ledningen.