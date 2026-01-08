Kompakt, let, trådløs: Den batteridrevne håndholdte støvsuger HV 1/1 Bp Cs imponerer med sit standard tilbehørssæt, især til fjernelse af snavs, der genereres under typisk installationsarbejde. Takket være den praktiske bærerem har håndværkere begge hænder fri til enhver tid. En fleksibel strækbar sugeslange, et fugemundstykke og en sugebørste afrunder det veldesignede, praktiske sæt. Borestøv og andet snavs fjernes således hurtigt uden at skulle transportere store støvsugere. Takket være Kärcher Battery Power+-batteriet er den holdbare maskine med sin store sugekraft også velegnet til mange andre formål, f.eks. Til disse a arbejdsområder er separate tilbehørssæt, der er specielt skræddersyet til det respektive arbejde, også tilgængelige.