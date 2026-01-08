HV 1/1 Bp Cs
Batteridrevet håndholdt støvsuger HV 1/1 Bp Cs: kraftfuld, alsidig, let og takket være tilbehørssættet med bærestrop og fleksibel sugeslange, ideel til installationsarbejde.
Kompakt, let, trådløs: Den batteridrevne håndholdte støvsuger HV 1/1 Bp Cs imponerer med sit standard tilbehørssæt, især til fjernelse af snavs, der genereres under typisk installationsarbejde. Takket være den praktiske bærerem har håndværkere begge hænder fri til enhver tid. En fleksibel strækbar sugeslange, et fugemundstykke og en sugebørste afrunder det veldesignede, praktiske sæt. Borestøv og andet snavs fjernes således hurtigt uden at skulle transportere store støvsugere. Takket være Kärcher Battery Power+-batteriet er den holdbare maskine med sin store sugekraft også velegnet til mange andre formål, f.eks. Til disse a arbejdsområder er separate tilbehørssæt, der er specielt skræddersyet til det respektive arbejde, også tilgængelige.
Funktioner og fordele
Med stort filter areal og effektiv turbineStor rengøringsevne på alle overflader
Kompakt, let vægt og fleksibel i brug.Tillader arbejde i 360° grader
Med vores effektive eco!efficiency modeSparer energi og forlænger batteriets løbetid. Reducer støj under brug
Med praktisk realtidsteknologi
- Til visning af den resterende driftstid i realtid på Kärchers Battery Power-batteri.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteriplatform
|18 V Batteriplatform
|Beholdervolumen (l)
|0,9
|Lydniveau (dB(A))
|70
|Luftgennemstrømning (l/s)
|33
|Støvsugning (mbar/kPa)
|47 / 4,7
|Standardbredde ( )
|ID 35
|Batteritype
|Litium-ion batteri
|Spænding (V)
|18
|Kapacitet (Ah)
|2,5
|Antal batterier krævet (Stk.)
|1
|Batteritid pr. opladning (/min)
|eco!efficiency tilstand: / max. 29 (2,5 Ah) Effektindstilling: / max. 22 (2,5 Ah) eco!efficiency tilstand: / max. 42 (3,0 Ah) Effektindstilling: / max. 25 (3,0 Ah)
|Opladningstid, batteri (min)
|44 / 83
|Output power, udgangseffekt (A)
|2,5
|Strømforsyning til batterioplader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farve
|Antracit
|Vægt uden tilbehør (kg)
|1,8
|Vægt inkl. emballage (kg)
|4
|Mål (L x B x H) (mm)
|313 x 115 x 315
Scope of supply
- Variant: Batteri og oplader medfølger
- Sugeslangens længde: 0.5 m
- Type sugeslange: Riflet sugeslange
- Fugemundstykke
- Sugebørste
- Patronfilter: Papir
- Forfilter
- Batteri: 18 V / 2,5 Ah Batteri Power batteri (1 stk.)
- Oplader: 18 V Battery Power hurtigoplader (1 stk.)
- Bærestrop
Udstyr
- eco!efficiency tilstand
Videoer
Anvendelsesområder
- Optimalt for håndværkere til fjernelse af borestøv