Ønsker du en lettere og mere effektiv måde at vaske dine gulve på? Kärcher er en førende producent af rengøringsudstyr, og vores gulvvasker er ingen undtagelse. Vi har et bredt sortiment af maskiner, der er designet til at gøre det nemt og effektivt at rengøre dine gulve derhjemme. Uanset om du har behov for en elektrisk eller en ledningsfri model, så har vi den bedste rengøringsmaskine til hjemmet, der passer til dine behov.

Vores ledningsfrie modeller er ideelle til større områder, da de kan klare store mængder snavs og støv på kort tid. De er også nemme at betjene og kræver ikke meget anstrengelse. Vores elektriske maskiner er perfekte til mindre områder, da de er lette og bærbare. Du kan let flytte dem rundt i huset, og de kan klare mindre pletter og snavs på et øjeblik. Uanset hvilken model du vælger, vil du opleve, hvor nemt det er at få rene gulve med vores rengøringsløsninger.

Vi har et bredt udvalg af forskellige modeller med forskellige funktioner og tilbehør. Du kan finde alt fra de enkleste modeller til de mere avancerede, der kan klare forskellige gulvtyper og størrelser på en enkelt opladning. Vi har også forskellige tilbehør, der kan tilpasses til forskellige gulvtyper, så du får den bedste rengøring til dit hjem.

Find den bedste gulvvasker

Se også vores professionelle maskiner

Gulvvasker FC 8 Smart Signature Line - vores smarte highlight

FC 8 Smart Signature Line gør kort proces med den gamle husholdningsregel »Først støvsuge, så moppe«, lige så let som den gør med alle typer tørt og vådt hverdagssnavs. Dens to modroterende rullepar går i gang med det samme, og de giver dit gulv dets gamle glans tilbage på den halve tid.** Nu med et attraktivt LCD display og app forbindelse: Overfør et udvalg af ti rengøringstilstande, optimeret til forskellige gulvtyper, til enheden, eller konfigurer tilpassede rengøringstilstande for perfekte rengøringsresultater.

 

Brug af FC 8 Smart Signature Line

Gulvvasker FC 7 Ledningsfri

Den mest kraftfulde model er vores FC 7 ledningsfrie gulvvasker. Med FC 7 Ledningsfri slipper du helt for at støvsuge før din gulvvask. Maskinen klarer nemt alle typer vådt og tørt snavs, som hverdagens strabadser kan føre med sig – lige fra yoghurt, kaffestænk og spildt mælk til krummer og andre madrester.

FC 7 Ledningsfri har fire roterende mikrofiberruller, der opsamler skidt og snavs og efterlader dit gulv skinnende rent og pletfrit. Takket være maskinens selvrensende funktion er du sikret rent vand i hvert strøg og dermed de bedste forudsætninger for et perfekt rengjort gulv.

Du kan tilpasse vandtilførslen og hastigheden på rullerne via en knap på maskinens håndtag, alt efter hvilken type gulv du rengører. Boost-knappen kan også bruges til at fjerne de ekstra genstridige pletter. Med FC 7 Ledningsfri får du den bedste løsning til nem gulvvask, uden at gå på kompromis med kraft og effektivitet.

Med FC 7 Ledningsfri får du en rengøringsmaskine, som fungerer som to-i-en uden besvær eller beskidte hænder! Med den ledningsfrie model kan du nemt klare to opgaver på én gang, uden at svede eller få beskidte hænder.

Gulvvasker FC 7 Ledningsfri – støvsuger og gulvvasker i én

Fordele, der gør forskellen

Patenteret skrabeteknologi

Hjulene på Kärchers gulvvasker fugtes hele tiden med frisk vand; det snavsede vand skrabes af og opsamles i en tank.

Vores gulvvaskere har ingen sugeventilator, så de er utroligt slanke, lette at manøvrere og støjsvage. Det centrale rulledrev sikrer perfekt kantrensning.

Gulvvasker med patenteret skrabeteknologi

20 % bedre rengøringsresultater end med en moppe*

Vores gulvvasker får dit gulv til at skinne - de rengør ca. 20 procent grundigere og kræver langt mindre indsats end en moppe.* I stedet for at tørre snavset frem og tilbage suger de automatisk drevne ruller med selvrensende funktion det til sig og transporterer derefter det snavsede vand ned i en separat tank. På den måde efterlader vores rengøringsmidler så lidt restfugt på gulvet, at showet kan fortsætte på bare to minutter. Grundig rengøring fjerner op til 99,9 procent af alle almindelige husholdningsbakterier fra alle almindelige hårde gulve i husholdningen.****

Rengøringsresultater opnået med gulvvasker

50 % hurtigere rengøring**

Takket være den patenterede skrabeteknologi kan du opnå perfekte resultater med vores alt-i-en gulvrenser. De mopper og opsamler alle typer tørt og vådt hverdagssnavs i et enkelt trin. Selv i hjørner og langs kanter, som du ville forvente. Hår samles også nemt op med de integrerede hårkamme.

Hurtig rengøring med Kärchers gulvvasker

Justerbare rengøringstilstande til forskellige typer gulve og snavs

På FC 4-4 og FC 7 kan valserotationen og vandgennemstrømningen indstilles til et af to niveauer afhængigt af typen af snavs og gulv (tilstand 1 til trægulve, tilstand 2 til stengulve). FC 7 har også en boost tilstand til at tackle genstridige pletter.
På FC 8 kan app forbindelsen bruges til at overføre et udvalg af ti rengøringstilstande, der er optimeret til forskellige gulvtyper, til enheden. Takket være muligheden for at konfigurere dine egne tilpassede rengøringstilstande opfylder denne model alle dine krav.

Rengøringsniveau for gulvvasker

Udskifteligt batterisystem til enhver form for driftstid

Maksimal bevægelsesfrihed og fleksibilitet samt driftstid, der kan forlænges efter behov med 4 V Kärcher Battery Power udskiftelige batterier til FC 4-4 og FC 2-4 gulvvasker. Langvarig og kraftfuld takket være litium ion celler. Desuden kan det udskiftelige batteri bruges i alle andre 4 V Kärcher Battery Power enheder.

Gulvvasker med udskifteligt batteri
Mand bruger gulvvasker i hjemmet

Fjern op til 99,9% af bakterierne

Grundig rengøring med Kärchers gulvrengøringsmidler fjerner op til 99,9 procent af alle almindelige husholdningsbakterier fra alle almindelige hårde gulve i husholdningen. ****

Nem gulvrengøring med Kärcher gulvvasker

Ubesværet rengøring af gulve

Slut med at skrubbe løs manuelt. Slut med at vride gulvkluden.

En Kärcher gulvvasker kan nemlig med sin selvrensende funktion fjerne snavset permanent fra rullerne. Slut med at slæbe en spand med vand rundt takket være den separate indbyggede vandtank og skidtvandstank, der er nemme at tage af og sætte på.

Kärcher gulvvasker er velegnet til alle hårde gulve

Velegnet til alle hårde gulve

Lav restfugtighed betyder, at en Kärcher gulvvasker er velegnet til alle hårde gulve (sten, fliser, parket, laminat, vinyl). Gulvene kan betrædes igen på ingen tid. Perfekt gulvpleje kombineret med Kärchers rengøringsmidler og plejemidler.

Rengøring af gulv i kantet område

Perfekt rengøring af kanter

Det centrale rulledrev på FC 8, FC 7 og FC 4-4 sikrer fremragende rengøringsresultater i hjørner og langs kanter.

Kärcher gulvvasker har vaskbare ruller

Vaskbare ruller

Det er nemt og hurtigt at montere og afmontere mikrofiberrullerne til en Kärcher gulvvasker. Rullerne kan desuden vaskes i maskinen på op til 60 °C.

Kärcher gulvvasker har op til 90% vandbesparelse

Op til 90% vandbesparelse***

Sammenlignet med rengøring med en almindelig moppe og spand.***

Selvstående gulvvasker i et hjem med dame og barn

Selvstående gulvvasker

Ideel til at tage en pause - vores gulvvaskere står oprejst af sig selv.

Mand i baggrunden med en gulvvasker med selvrensende funktion

Selvrensende funktion

Selvrensningsfunktionen på FC 8, FC 7 og FC 4-4 sikrer hurtig rengøring af slanger og ruller med 400 rulleomdrejninger pr. minut.

Hvilken gulvvasker skal jeg vælge?

Gulvvask behøver ikke at være en hård og besværlig opgave! Med vores udvalg af gulvvaskere kan du nemt og effektivt rengøre dine gulve på ingen tid. Vi tilbyder både praktiske alt-i-en-maskiner og batteridrevne letvægtsmodeller, der kan tilpasses dine specifikke behov.

Du kan læse mere om vores forskellige gulvvaskere herunder, hvor du kan finde detaljerede beskrivelser og sammenligne funktioner og specifikationer for at finde den bedste gulvvasker til dine behov. Vi er her for at hjælpe dig med at finde den perfekte løsning til nem og effektiv gulvvask.

Mand bruger FC 8 Signature Line i hus

FC 8 SMART SIGNATURE LINE

 

Arealydelse på ca. 230 m² pr. batteriopladning

  • Fjerner alle typer tørt og vådt hverdagssnavs
  • Mopning + opsamling af støv + opsamling af groft snavs
  • Batteridriftstid på ca. 60 minutter
  • Velegnet til alle hårde gulve + 2 standard rengøringstilstande + boost tilstand + et vilkårligt antal ekstra rengøringstilstande ved hjælp af appen
  • Perfekt rengøring af hjørner og kanter
  • Indeholder 4 ruller + 1 multifunktionel gulvrenser
  • Exceptionelt glat takket være modroterende ruller
  • Drivteknologi med 4 ruller
  • Gulvhoved med integrerede LED'er
  • Attraktivt LCD display og app-forbindelse
  • Selvrensende tilstand med 400 rulleomdrejninger pr. minut
Dame bruger en FC 7 Cordless gulvvasker

FC 7 CORDLESS

 

Arealydelse på ca. 175 m² pr. batteriopladning

  • Fjerner alle typer tørt og vådt hverdagssnavs
  • Mopning + opsamling af støv + opsamling af groft snavs
  • Batteridriftstid på ca. 45 min
  • Velegnet til alle hårde gulve + 2 rengøringstilstande + boost tilstand
  • Perfekt rengøring af hjørner og kanter
  • Indeholder 4 ruller + 1 multifunktionel gulvrenser
  • Ekstremt glat takket være modroterende ruller
  • Drivteknologi med 4 ruller
  • Selvrensende tilstand med 400 rulleomdrejninger pr. minut
Mand bruger FC 4-4 gulvvasker i hjem

FC 4-4 BATTERY SET

 

Arealydelse på ca. 90 m² pr. opladning

  • Fjerner alle typer tørt og vådt dagligdags snavs
  • Gulvvask + støvopsamling + opsamling af groft snavs
  • Ca. 30 min. driftstid
  • Velegnet til alle hårde gulve + 2 rengøringsniveauer
  • Perfekt rengøring i hjørner og langs kanter
  • Inkluderer 2 ruller + 1 universal gulvrens + 2 udskiftelige 4 V- batterier
Dame bruger FC 2-4 gulvvasker i hjem

FC 2-4 BATTERY SET

 

Arealydelse på ca. 70 m² pr. opladning

  • Fjerner alle typer tørt og vådt dagligdags snavs
  • Gulvvask + støvopsamling + opsamling af groft snavs
  • Op til 30 min. driftstid
  • Velegnet til alle hårde gulve
  • Optimeret rengøring i hjørner og langs kanter
  • Inkluderer 1 rulle + 1 universal gulvrens + udskifteligt 4 V-batteri

 

Gulvvasker tilbehør og rengøringsmidler

Hos Kärcher tilbyder vi et bredt udvalg af tilbehør til vores gulvvasker, så du kan matche både rengøring og pleje perfekt med dit gulv.

Vores standardrengøringsmiddel er velegnet til alle typer hårde gulve, men hvis du har et træ- eller stengulv, kan du også vælge vores specialrengøringsmidler, som giver ekstra pleje og beskyttelse til disse typer gulvbelægning.

Udover rengøringsmidler tilbyder vi også forskellige ruller, der kan tilpasses forskellige overflader og niveauer af snavs. Alt vores tilbehør er designet til at arbejde sømløst sammen med vores gulvvaskere og sikre dig den bedst mulige rengøringsoplevelse.

Find det, der passer bedst til dit gulv og dine behov. Vi er her for at hjælpe dig med at få et rent og strålende gulv!

FAQ til Gulvvasker

Spørgsmål om produktet

Find den ideelle gulvvasker til enhver udfordring.

FC 2-4 batterisæt:
FC 2-4-gulvrenseren er imponerende let med en vægt på kun 2,2 kg og har en automatisk tænd/sluk-funktion. Træk håndtaget bagud for at starte og fjerne tørt og vådt hverdagssnavs i et enkelt trin.

FC 4-4 batterisæt:
Med den lange batteritid på op til 30 minutter pr. batteriopladning kan områder på op til 90 kvadratmeter rengøres uden problemer. Vandmængden kan justeres til gulvbelægningen ved hjælp af de to rengøringstilstande. FC 4-4 rengør også ubesværet helt ud til kanten.

FC 7 ledningsfri:
Til store områder på op til 175 kvadratmeter anbefaler vi FC 7 med en batteritid på 45 minutter og fire valser til den mest effektive rengøring. Der er også en boost-funktion til at bekæmpe genstridigt snavs.

FC 8 Smart Signature Line:
FC 8 har et flot LCD-display og giver dig instruktioner, der guider dig gennem hele rengøringsprocessen. Ved at oprette forbindelse til appen kan du overføre en række foruddefinerede rengøringstilstande til forskellige gulvtyper og oprette dine egne tilpassede rengøringstilstande. Modellen rengør op til 230 kvadratmeter med en driftstid på 60 minutter.

Den elektriske moppe EWM 2 fås som et alternativ til gulvvaskerne. Det giver ultimativ bekvemmelighed, når man mopper uden at samle groft snavs op.

Du kan bruge følgende rengøringsmidler sammen med gulvrenseren:

Multifunktionsgulvrengøringsmiddel RM 536, bestillingsnummer 6.295-944.0
Rengøringsmiddel til stengulve RM 537, bestillingsnummer 6.295-943.0
Gulvpleje til forseglet træ RM 534, bestillingsnummer 6.295-941.0
Gulvpleje til olieret/vokset træ RM 535, bestillingsnummer 6.295-942.0
Naturligt gulvrengøringsmiddel RM 538N, bestillingsnummer 6.296-286.0

Brug kun Kärcher rengøringsmidler, og sørg for at bruge den korrekte dosis for at opnå de bedst mulige rengøringsresultater.

Brug af andre rengøringsmidler kan beskadige enheden og gøre garantien ugyldig.

Brug af rengøringsmidler fra andre producenter eller brug af for meget rengøringsmiddel kan medføre, at der dannes for meget skum, og at apparatet slukker automatisk, før snavsvandstanken når det maksimale fyldningsniveau.

Gulvvaskerens mikrofiberruller kan maskinvaskes ved op til 60 °C med flydende vaskemiddel. Vigtigt: Brug ikke skyllemiddel.

Rullerne skal udskiftes hver 6. til 12. måned, afhængigt af hvor ofte de bruges.

Vores gulvvaskere har ingen sugeventilator, så de er utroligt støjsvage.

Volumen på gulvvaskere:

  • FC 2-4: 55 dB(A)
  • FC 4-4: 57 dB(A)
  • FC 7: 59 dB(A)
  • FC 8: 59 dB(A)

Drevet til rullerne sidder ikke på siden af rengøringshovedet, men i midten mellem de to ruller. Det betyder, at rengøringssporet er afbrudt af en smal strimmel, men det er muligt at rengøre hjørner og kanter optimalt.

  1. Tøm og genindsæt tanken til snavset vand
  2. Sæt enheden i rengøringsstationen
  3. Fyld rentvandstanken (uden rengøringsmiddel)
  • FC 8: Gå til menupunktet »Rengøring af apparat«.
  • FC 7 og FC 4-4: Tryk på tænd/sluk-kontakten + knappen til justering af rengøringsniveauet og hold den nede i tre sekunder.
  • FC 2-4: Ingen selvrensende funktion tilgængelig.

Selvrensningsprocessen tager ca. 110 sekunder (FC 8 og FC 7) eller 90 sekunder (FC 4-4).

Grundig rengøring med Kärchers gulvrengøringsmidler fjerner op til 99,9 procent af alle almindelige husholdningsbakterier fra alle almindelige hårde overflader i husholdningen.

Nej, FP 303 er ikke egnet til dette, fordi rotationshastigheden er for høj.

Spørgsmål til anvendelse

Kärchers gulvvaskere kan bruges på alle hårde gulve, uanset om de er af træ, sten eller plast. Rullerne forårsager ingen skader som f.eks. ridser på overfladerne. Hold ikke apparatet stille på et sted, men hold det altid i bevægelse.

RM 534 rengøringsmiddel (bestillingsnummer 6.295-941.0) er ideelt til rengøring af forseglede trægulve (f.eks. parket, laminat).

Til rengøring af olierede/voksede trægulve anvendes RM 535 rengøringsmiddel (bestillingsnummer 6.295-942.0).

Til rengøring af stengulve, RM 537 rengøringsmiddel (bestillingsnummer 6.295-943.0).

For at opnå gode rengøringsresultater med gulvvaskeren skal du være opmærksom på følgende:

  • Vask rullerne i en vaskemaskine ved 60 °C før første brug, og når de er snavsede.
  • Hvis rullerne er for tørre, kan du gøre dem våde ved at aktivere boost-tilstand (gælder kun for FC 2-4 og FC 4-4). Bevæg apparatet frem og tilbage, indtil valserne er tilstrækkeligt fugtede.
  • Rengør gulvet flere gange med gulvrengøringsmidlet uden brug af rengøringsmiddel. Dette fjerner rester af gammelt rengøringsmiddel fra gulvet.
  • Brug kun Kärcher-rengøringsmiddel, og sørg for at bruge den korrekte dosering. Overhold den anbefalede dosering på vaskemiddelflasken. Brug af for meget eller for lidt rengøringsmiddel kan føre til dårlige rengøringsresultater.
  • Udfør selvrensning af enheden (kun på FC 8, FC 7 og FC 4-4).
  • Rengør hårkammene regelmæssigt.

Snavset samles mest effektivt op, når håndtaget er 80 centimeter over gulvet. Tolerancen er mellem 65 og 90 centimeter.

Under den fremadrettede bevægelse bliver snavset på gulvet først fugtet. Størstedelen af snavset samles op under den baglæns bevægelse. Langsomme bevægelser fremad og bagud giver også de bedste rengøringsresultater, da det giver apparatet den nødvendige tid til at samle snavset grundigt op.

4 V Battery Power-opladeren oplader et 2,5 Ah-batteri fuldt ud på ca. 2,5 timer. 4 V Duo Battery Power-hurtigopladeren kan oplade op til to 2,5 Ah-batterier på kun 70 minutter.

Den resterende driftstid refererer altid til batteriet med den laveste resterende kapacitet.

Ja, en enhed kan registreres flere gange, så den er tilgængelig for flere personer.

Kärcher Home & Garden-appen indeholder blandt andet følgende hovedfunktioner:

  • Rengøringsmetoder anbefalet af Kärcher til forskellige gulvbelægninger kan overføres til enheden
  • Konfiguration af tilpassede rengøringsmetoder
  • Trinvise instruktioner til montering, første opstart, anvendelse og rengøring af enheden
  • Tips og tricks
  • Ofte stillede spørgsmål med detaljeret fejlfinding
  • Meddelelser om systemopdateringer, og hvordan man udfører dem
  • Forbindelse til Kärchers servicecenter
  • Statistik over brug
  • Enhedsindstillinger, f.eks. boost-tid
  • Påmindelse om at skifte ruller
  • Forbindelse til Kärchers onlinebutik, f.eks. til køb af udskiftningstilbehør

Enheden og appen skal være forbundet med hinanden via Bluetooth for at alle enhedens indstillinger kan konfigureres via appen, f.eks:

  • Overførsel af rengøringstilstande fra appen til enheden
  • Varighed af boost-funktion eller forvædning

Bluetooth-forbindelsen afbrydes, når enheden slukkes. Den kan om nødvendigt genoprettes via appen.

Vedligeholdelse

Det er ikke nødvendigt at afkalke gulvvaskeren, da kalk kun sætter sig ved temperaturer over 70 °C. Syren i afkalkningsmidlet kan også forårsage skade på din enhed.

Hvis gulvvaskeren udvikler ubehagelige lugte under rengøringen, kan du gøre følgende:

  • Vask rullerne i en vaskemaskine ved 60 °C (vigtigt: brug ikke skyllemiddel).
  • Brug altid frisk vand, og lad ikke vand stå i tanken, når du er færdig med at rengøre.
  • Skyl snavsvandstanken og rentvandstanken grundigt efter hver brug
  • Rengør indløb og filtre regelmæssigt som beskrevet i brugsanvisningen
  • Rester af gamle rengøringsmidler, der løsnes fra gulvet under rengøringen, kan også give ubehagelige lugte

Hvis gulvvaskeren rasler højt, når den tændes, er det muligt, at rullerne er for tørre eller er blevet deforme.

Hvis rullerne er for tørre, skal du aktivere boost-tilstand (kun på FC 8 og FC 7) og bevæge apparatet frem og tilbage, indtil rullerne er tilstrækkeligt fugtede. Alternativt kan du fugte rullerne under vandhanen.

For at undgå, at rullerne bliver deforme, skal du altid opbevare apparatet på den medfølgende parkeringsstation og aldrig direkte på gulvet.

  • Oplad batteriet.
  • Frakobl ladekablet, da enheden ikke kan betjenes med ladekablet tilsluttet.

FC 7 kan blive overophedet ved høje omgivelsestemperaturer, når den bruges med tørre ruller, eller når den bruges på tæpper. Lad apparatet køle af i ca. 2,5 timer. Apparatet kan først tændes igen, når det er kølet ned. Det er muligt at oplade FC 7, mens den køler ned.

Hvis rullerne ikke vil dreje, kan det skyldes, at de er blokeret, ikke er våde nok, eller at motoren er blokeret, f.eks. på grund af for stort tryk på rullerne eller kontakt med en væg.

Hvis motoren er blokeret, skal du slukke og tænde for gulvvaskeren igen.

Hvis rullerne er blokeret:

  • Fjern rullerne, og tjek, om der sidder noget fast i rullerne.
  • Kontrollér, om rullerne er skruet så godt fast i rulleholderen som muligt.
  • Kontrollér, om der har samlet sig snavs i hårfiltrene i gulvhovedet, og fjern det i så fald.
  • Kontrollér, om hårfiltrene er sat korrekt i. Det gør du ved at tage hårfiltrene ud og sætte dem i igen.

Hvis rullerne ikke er våde nok:

  • Sluk for apparatet, tag hårfiltrene ud, og tænd for apparatet igen uden hårfiltrene. Tryk på boost-knappen, og bevæg apparatet frem og tilbage, indtil rullerne er tilstrækkeligt fugtede. Derefter kan du sætte hårfiltrene i igen.
  • Alternativt kan du tage rullerne ud og gøre dem våde under vandhanen.
Så snart snavsvandstanken på FC 7 overstiger en volumen på 200 milliliter, aktiveres den automatiske slukningsfunktion.

Brug af rengøringsmidler fra andre producenter eller brug af for meget rengøringsmiddel kan medføre, at der udvikles for meget skum, og at apparatet slukker automatisk, før de 200 milliliter er nået. Derfor anbefaler vi, at du kun bruger Kärchers rengøringsmidler og er meget opmærksom på den korrekte dosering.

Hvis displayet viser, at snavsvandstanken er fuld, selv om tanken er tom, er det muligt, at de kontakter, der registrerer påfyldningsniveauet, er snavsede. Rengør kontakterne med en fugtig klud.

Hvis fejlen fortsætter, skal du kontakte en af vores servicepartnere eller sende din enhed til reparation.

 

Hvis fejlmeddelelsen »Friskvandstank tom« vises, selv om friskvandstanken er fyldt, kan det skyldes, at aflejringer af rengøringsmiddel dækker sensorens kontaktflader. Hvis det sker, skal du fjerne ferskvandstanken og skumfilteret under den og bruge en vatpind til at rengøre kontaktfladen på ferskvandssensoren. Kontaktfladen findes i vandindtagshullet.

Hvis din gulvvasker ikke samler snavs op, skal du gøre følgende:

  • Fyld rentvandstanken, og sæt den ind i apparatet, så den sidder ordentligt fast.
  • Sæt snavsvandstanken korrekt i, så den klikker hørbart på plads. Kontrollér også, at dækslet til snavsvandstanken sidder korrekt (låsetappen skal gå ind i den tilsvarende fordybning).
  • Sæt hårfiltrene og rullerne korrekt ind i apparatet. Rullerne skal skrues så fast som muligt i rulleholderen. Rengør rullerne, når de er snavsede, og udskift dem, når de er slidte.
  • Gør rullerne våde ved at aktivere boost-funktionen (FC 7, FC 8) eller under vandhanen. Bevæg apparatet frem og tilbage, indtil rullerne er tilstrækkeligt fugtede.
  • Rengør ferskvandsfilteret. Fjern ferskvandstanken og ferskvandsfilteret, og rengør filteret under rindende vand.

Kärchers gulvvaskere er designet til at tørre gulve rene (ingen sugeventilator) og er perfekt egnet til gulve med en maksimal højdeforskel på 1 millimeter. Små 1 millimeter fødder på snavsvandstanken sikrer, at den korrekte afstand mellem den bevægelige fejekant og gulvet opretholdes. Det er nødvendigt for at sikre, at gulvvaskeren leverer en perfekt moppefunktion, samtidig med at den opsamler groft snavs (2-i-1). På meget ujævne flisegulve med mellemrum på mere end 1 millimeter kan det give problemer, fordi den bevægelige fejekant kan komme i klemme og dermed blive beskadiget.

Det er også muligt, at tapperne på undersiden af snavsvandstanken er blevet beskadiget eller slidt. Hvis dette er tilfældet, bedes du kontakte det autoriserede kundeserviceteam.

  • Sæt hårfiltrene korrekt ind i apparatet.
  • Udskift rullerne, hvis de er slidte.
  • Tøm den fulde beholder til snavset vand.
  • Skub beholderen til snavset vand ind i apparatet, så den klikker hørbart på plads.
  • Snavsvandstanken skal sidde godt fast i apparatet.
  • Kontrollér, om hårfiltrene er sat korrekt i.
  • Hvis snavsvandstanken er beskadiget, bedes du kontakte det autoriserede kundeserviceteam.

Hvis der ikke er vand i snavsvandstanken efter rengøringen, kan det skyldes, at apparatet er indstillet til en rengøringstilstand, der påfører meget lidt vand. I dette tilfælde tilføres der så lidt vand fra rentvandstanken, at det hele bliver liggende på gulvet, og der er næsten ikke noget vand tilbage, som rullerne kan tørre op.

Opladningsstikket eller netstikket er ikke korrekt tilsluttet.
Tilslut opladningsstikket eller netstikket korrekt.

Kontrollér, om enheden og appen er forbundet med hinanden via Bluetooth. Du kan oprette forbindelsen via FC 8 enhedskortet i appen. For at gøre dette skal Bluetooth være slået til både på enheden og i appen.

Når du gennemfører registreringen manuelt, skal du kontrollere, om du har indtastet delnumrene og serienumrene korrekt. Du kan finde numrene på undersiden af gulvhovedet.
Det er også muligt, at cloud registreringstjenesten ikke er tilgængelig i øjeblikket. Hvis det er tilfældet, skal du prøve igen senere.
En anden mulighed er, at serienummeret ikke kunne verificeres. Hvis dette er tilfældet, bedes du kontakte det autoriserede kundeserviceteam.

  • Begge enheder skal have Bluetooth slået til.
  • Enheden og smartphonen må ikke være for langt væk fra hinanden.
  • Når du parrer appen og enheden for første gang, skal parringsprocessen startes fra enheden først og derefter i appen. Du kan finde parringsmenuen i enhedens indstillinger.

* Kärcher gulvvasker opnår op til 20 % bedre rengøringsydelse end en almindelig moppe med en gulvklud i testkategorien “Aftørring”. Der refereres til gennemsnitlige testresultater for rengøringseffektivitet, opsamling af snavs og rengøring af kanter.

**   FC 7 Ledningsfri sparer op til 50 % af tiden på rengøring, da almindeligt husholdningssnavs kan fjernes fra hårde gulve i en enkelt arbejdsgang. Det er derfor ikke nødvendigt at støvsuge, før du vasker.

*** Ved rengøring af et gulvområde på 60 m² burger FC 7 Ledningsfri (forbrug: 0,4 l) op til 90 % mindre vand sammenlignet med en almindelig moppe og spand fyldt med 5 liter vand (forbrug: 5,0 l).