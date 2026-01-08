Gulvvasker
Ønsker du en lettere og mere effektiv måde at vaske dine gulve på? Kärcher er en førende producent af rengøringsudstyr, og vores gulvvasker er ingen undtagelse. Vi har et bredt sortiment af maskiner, der er designet til at gøre det nemt og effektivt at rengøre dine gulve derhjemme. Uanset om du har behov for en elektrisk eller en ledningsfri model, så har vi den bedste rengøringsmaskine til hjemmet, der passer til dine behov.
Vores ledningsfrie modeller er ideelle til større områder, da de kan klare store mængder snavs og støv på kort tid. De er også nemme at betjene og kræver ikke meget anstrengelse. Vores elektriske maskiner er perfekte til mindre områder, da de er lette og bærbare. Du kan let flytte dem rundt i huset, og de kan klare mindre pletter og snavs på et øjeblik. Uanset hvilken model du vælger, vil du opleve, hvor nemt det er at få rene gulve med vores rengøringsløsninger.
Vi har et bredt udvalg af forskellige modeller med forskellige funktioner og tilbehør. Du kan finde alt fra de enkleste modeller til de mere avancerede, der kan klare forskellige gulvtyper og størrelser på en enkelt opladning. Vi har også forskellige tilbehør, der kan tilpasses til forskellige gulvtyper, så du får den bedste rengøring til dit hjem.
Find den bedste gulvvasker
Gulvvasker FC 8 Smart Signature Line - vores smarte highlight
FC 8 Smart Signature Line gør kort proces med den gamle husholdningsregel »Først støvsuge, så moppe«, lige så let som den gør med alle typer tørt og vådt hverdagssnavs. Dens to modroterende rullepar går i gang med det samme, og de giver dit gulv dets gamle glans tilbage på den halve tid.** Nu med et attraktivt LCD display og app forbindelse: Overfør et udvalg af ti rengøringstilstande, optimeret til forskellige gulvtyper, til enheden, eller konfigurer tilpassede rengøringstilstande for perfekte rengøringsresultater.
Brug af FC 8 Smart Signature Line
- Opstart af enheden (0:00)
- Rengøring af hårde gulve (0:27)
- Aktivering af boosttilstand (0:47)
- Rengøring af sarte gulve (0:51)
- Valg og overførsel af rengøringsmetoder (0:59)
- Oprettelse af tilpassede rengøringstilstande (1:11)
- Påfyldning af ferskvandstanken (1:35)
- Tømning af tanken til snavset vand (1:50)
- Afsluttende rengøring, læg enheden væk (2:00)
Gulvvasker FC 7 Ledningsfri
Den mest kraftfulde model er vores FC 7 ledningsfrie gulvvasker. Med FC 7 Ledningsfri slipper du helt for at støvsuge før din gulvvask. Maskinen klarer nemt alle typer vådt og tørt snavs, som hverdagens strabadser kan føre med sig – lige fra yoghurt, kaffestænk og spildt mælk til krummer og andre madrester.
FC 7 Ledningsfri har fire roterende mikrofiberruller, der opsamler skidt og snavs og efterlader dit gulv skinnende rent og pletfrit. Takket være maskinens selvrensende funktion er du sikret rent vand i hvert strøg og dermed de bedste forudsætninger for et perfekt rengjort gulv.
Du kan tilpasse vandtilførslen og hastigheden på rullerne via en knap på maskinens håndtag, alt efter hvilken type gulv du rengører. Boost-knappen kan også bruges til at fjerne de ekstra genstridige pletter. Med FC 7 Ledningsfri får du den bedste løsning til nem gulvvask, uden at gå på kompromis med kraft og effektivitet.
Med FC 7 Ledningsfri får du en rengøringsmaskine, som fungerer som to-i-en uden besvær eller beskidte hænder! Med den ledningsfrie model kan du nemt klare to opgaver på én gang, uden at svede eller få beskidte hænder.
Gulvvasker FC 7 Ledningsfri – støvsuger og gulvvasker i én
Fordele, der gør forskellen
Patenteret skrabeteknologi
Hjulene på Kärchers gulvvasker fugtes hele tiden med frisk vand; det snavsede vand skrabes af og opsamles i en tank.
Vores gulvvaskere har ingen sugeventilator, så de er utroligt slanke, lette at manøvrere og støjsvage. Det centrale rulledrev sikrer perfekt kantrensning.
20 % bedre rengøringsresultater end med en moppe*
Vores gulvvasker får dit gulv til at skinne - de rengør ca. 20 procent grundigere og kræver langt mindre indsats end en moppe.* I stedet for at tørre snavset frem og tilbage suger de automatisk drevne ruller med selvrensende funktion det til sig og transporterer derefter det snavsede vand ned i en separat tank. På den måde efterlader vores rengøringsmidler så lidt restfugt på gulvet, at showet kan fortsætte på bare to minutter. Grundig rengøring fjerner op til 99,9 procent af alle almindelige husholdningsbakterier fra alle almindelige hårde gulve i husholdningen.****
50 % hurtigere rengøring**
Takket være den patenterede skrabeteknologi kan du opnå perfekte resultater med vores alt-i-en gulvrenser. De mopper og opsamler alle typer tørt og vådt hverdagssnavs i et enkelt trin. Selv i hjørner og langs kanter, som du ville forvente. Hår samles også nemt op med de integrerede hårkamme.
Justerbare rengøringstilstande til forskellige typer gulve og snavs
På FC 4-4 og FC 7 kan valserotationen og vandgennemstrømningen indstilles til et af to niveauer afhængigt af typen af snavs og gulv (tilstand 1 til trægulve, tilstand 2 til stengulve). FC 7 har også en boost tilstand til at tackle genstridige pletter.
På FC 8 kan app forbindelsen bruges til at overføre et udvalg af ti rengøringstilstande, der er optimeret til forskellige gulvtyper, til enheden. Takket være muligheden for at konfigurere dine egne tilpassede rengøringstilstande opfylder denne model alle dine krav.
Udskifteligt batterisystem til enhver form for driftstid
Maksimal bevægelsesfrihed og fleksibilitet samt driftstid, der kan forlænges efter behov med 4 V Kärcher Battery Power udskiftelige batterier til FC 4-4 og FC 2-4 gulvvasker. Langvarig og kraftfuld takket være litium ion celler. Desuden kan det udskiftelige batteri bruges i alle andre 4 V Kärcher Battery Power enheder.
Fjern op til 99,9% af bakterierne
Grundig rengøring med Kärchers gulvrengøringsmidler fjerner op til 99,9 procent af alle almindelige husholdningsbakterier fra alle almindelige hårde gulve i husholdningen. ****
Ubesværet rengøring af gulve
Slut med at skrubbe løs manuelt. Slut med at vride gulvkluden.
En Kärcher gulvvasker kan nemlig med sin selvrensende funktion fjerne snavset permanent fra rullerne. Slut med at slæbe en spand med vand rundt takket være den separate indbyggede vandtank og skidtvandstank, der er nemme at tage af og sætte på.
Velegnet til alle hårde gulve
Lav restfugtighed betyder, at en Kärcher gulvvasker er velegnet til alle hårde gulve (sten, fliser, parket, laminat, vinyl). Gulvene kan betrædes igen på ingen tid. Perfekt gulvpleje kombineret med Kärchers rengøringsmidler og plejemidler.
Perfekt rengøring af kanter
Det centrale rulledrev på FC 8, FC 7 og FC 4-4 sikrer fremragende rengøringsresultater i hjørner og langs kanter.
Vaskbare ruller
Det er nemt og hurtigt at montere og afmontere mikrofiberrullerne til en Kärcher gulvvasker. Rullerne kan desuden vaskes i maskinen på op til 60 °C.
Op til 90% vandbesparelse***
Sammenlignet med rengøring med en almindelig moppe og spand.***
Selvstående gulvvasker
Ideel til at tage en pause - vores gulvvaskere står oprejst af sig selv.
Selvrensende funktion
Selvrensningsfunktionen på FC 8, FC 7 og FC 4-4 sikrer hurtig rengøring af slanger og ruller med 400 rulleomdrejninger pr. minut.
Hvilken gulvvasker skal jeg vælge?
Gulvvask behøver ikke at være en hård og besværlig opgave! Med vores udvalg af gulvvaskere kan du nemt og effektivt rengøre dine gulve på ingen tid. Vi tilbyder både praktiske alt-i-en-maskiner og batteridrevne letvægtsmodeller, der kan tilpasses dine specifikke behov.
Du kan læse mere om vores forskellige gulvvaskere herunder, hvor du kan finde detaljerede beskrivelser og sammenligne funktioner og specifikationer for at finde den bedste gulvvasker til dine behov. Vi er her for at hjælpe dig med at finde den perfekte løsning til nem og effektiv gulvvask.
FC 8 SMART SIGNATURE LINE
Arealydelse på ca. 230 m² pr. batteriopladning
- Fjerner alle typer tørt og vådt hverdagssnavs
- Mopning + opsamling af støv + opsamling af groft snavs
- Batteridriftstid på ca. 60 minutter
- Velegnet til alle hårde gulve + 2 standard rengøringstilstande + boost tilstand + et vilkårligt antal ekstra rengøringstilstande ved hjælp af appen
- Perfekt rengøring af hjørner og kanter
- Indeholder 4 ruller + 1 multifunktionel gulvrenser
- Exceptionelt glat takket være modroterende ruller
- Drivteknologi med 4 ruller
- Gulvhoved med integrerede LED'er
- Attraktivt LCD display og app-forbindelse
- Selvrensende tilstand med 400 rulleomdrejninger pr. minut
FC 7 CORDLESS
Arealydelse på ca. 175 m² pr. batteriopladning
- Fjerner alle typer tørt og vådt hverdagssnavs
- Mopning + opsamling af støv + opsamling af groft snavs
- Batteridriftstid på ca. 45 min
- Velegnet til alle hårde gulve + 2 rengøringstilstande + boost tilstand
- Perfekt rengøring af hjørner og kanter
- Indeholder 4 ruller + 1 multifunktionel gulvrenser
- Ekstremt glat takket være modroterende ruller
- Drivteknologi med 4 ruller
- Selvrensende tilstand med 400 rulleomdrejninger pr. minut
FC 4-4 BATTERY SET
Arealydelse på ca. 90 m² pr. opladning
- Fjerner alle typer tørt og vådt dagligdags snavs
- Gulvvask + støvopsamling + opsamling af groft snavs
- Ca. 30 min. driftstid
- Velegnet til alle hårde gulve + 2 rengøringsniveauer
- Perfekt rengøring i hjørner og langs kanter
- Inkluderer 2 ruller + 1 universal gulvrens + 2 udskiftelige 4 V- batterier
FC 2-4 BATTERY SET
Arealydelse på ca. 70 m² pr. opladning
- Fjerner alle typer tørt og vådt dagligdags snavs
- Gulvvask + støvopsamling + opsamling af groft snavs
- Op til 30 min. driftstid
- Velegnet til alle hårde gulve
- Optimeret rengøring i hjørner og langs kanter
- Inkluderer 1 rulle + 1 universal gulvrens + udskifteligt 4 V-batteri
Gulvvasker tilbehør og rengøringsmidler
Hos Kärcher tilbyder vi et bredt udvalg af tilbehør til vores gulvvasker, så du kan matche både rengøring og pleje perfekt med dit gulv.
Vores standardrengøringsmiddel er velegnet til alle typer hårde gulve, men hvis du har et træ- eller stengulv, kan du også vælge vores specialrengøringsmidler, som giver ekstra pleje og beskyttelse til disse typer gulvbelægning.
Udover rengøringsmidler tilbyder vi også forskellige ruller, der kan tilpasses forskellige overflader og niveauer af snavs. Alt vores tilbehør er designet til at arbejde sømløst sammen med vores gulvvaskere og sikre dig den bedst mulige rengøringsoplevelse.
Find det, der passer bedst til dit gulv og dine behov. Vi er her for at hjælpe dig med at få et rent og strålende gulv!
FAQ til Gulvvasker
Spørgsmål om produktet
Spørgsmål til anvendelse
Vedligeholdelse
Gulvvasker: tips til anvendelse
Hvordan virker en elektrisk gulvvasker?
En elektrisk gulvvasker er en revolutionerende måde at rengøre gulve på. Den smarte kombination af støvsuger og gulvvasker i ét sparer dig en masse tid i hverdagen.
Hvilken gulvvasker skal jeg vælge?
Få hjælp til at finde netop den gulvvasker, der passer til dit behov. Læs om vores forskellige modeller, og hvilke overvejelser, du bør gøre dig.
Rengør paneler med gulvvaskeren
De elektriske gulvvaskere fra Kärcher har mange anvendelsesmuligheder. Rengør alle slags gulve, i kroge, under sofaen og også paneler. Læs mere her.
* Kärcher gulvvasker opnår op til 20 % bedre rengøringsydelse end en almindelig moppe med en gulvklud i testkategorien “Aftørring”. Der refereres til gennemsnitlige testresultater for rengøringseffektivitet, opsamling af snavs og rengøring af kanter.
** FC 7 Ledningsfri sparer op til 50 % af tiden på rengøring, da almindeligt husholdningssnavs kan fjernes fra hårde gulve i en enkelt arbejdsgang. Det er derfor ikke nødvendigt at støvsuge, før du vasker.
*** Ved rengøring af et gulvområde på 60 m² burger FC 7 Ledningsfri (forbrug: 0,4 l) op til 90 % mindre vand sammenlignet med en almindelig moppe og spand fyldt med 5 liter vand (forbrug: 5,0 l).