Robotplæneklippere

Læn dig tilbage, slap af og nyd en perfekt klippet græsplæne!

Den intelligente RCX 6 robotplæneklipper gør arbejdet for dig - uden afgrænsningskabel. Udstyret med GPS, RTK-antenne og AI-kamera navigerer den præcist og effektivt, også på store arealer på op til 3.000 kvadratmeter. Nyd friheden til at tilpasse klippehøjden individuelt (2-10 cm) ved hjælp af en app. RCX 6 registrerer og undgår intelligent forhindringer, beskytter kæledyr og tackler stigninger på op til 70 % takket være firehjulstrækket. Definer individuelle zoner og no-go-områder, og juster tidsplanen, køreadfærden og meget mere efter dine ønsker og behov i appen. Oplev et nyt niveau af komfort med RCX 6!