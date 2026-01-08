Robotplæneklippere
Intelligent. Stærk. Selvstændig.
Vores robotplæneklippere fra RCX-serien er smarte assistenter til en perfekt vedligeholdt græsplæne. De er hurtige og nemme at sætte op takket være en RTK-antenne. Med intelligent navigation bevæger robotplæneklipperne sig selvstændigt gennem din have, klipper præcist og tackler nemt hældninger, mens de stadig beskytter plænen. Nyd din fritid, mens din RCX automatisk sørger for en pletfri græsplæne. Takket være den intuitive betjening og den praktiske app-kontrol har du fuld kontrol hvor som helst og når som helst.
Slåning med et system
Kärcher RCX klipper ikke bare din græsplæne, den følger et intelligent system. Den glider over området spor for spor og efterlader et ensartet snit. Du har fuld kontrol: Bestem graden af overlapning mellem sporene og optimer dermed effektiviteten af klippeprocessen. Eller vælg alternative klippemønstre som f.eks. skakbræt eller diagonale spor for at undgå synlige mærker. Med Kärchers robotplæneklipper opnår du et fejlfrit resultat - helt efter dine individuelle ønsker.
Præcis navigation
Robotplæneklipperen kender sin position i haven helt ned til den nøjagtige centimeter takket være GPS og den højtydende langdistance RTK-antenne. Præcis navigation er garanteret selv over afstande på flere hundrede meter eller med objekter imellem. Der er ikke længere noget, der står i vejen for et perfekt klipperesultat.
Enestående trækkraft
RCX klarer stigninger på op til 70 % takket være det kraftige firehjulstræk. Det sikrer, at alle områder af plænen nemt kan nås og klippes præcist, selv i vanskeligt terræn. Samtidig beskytter firehjulstrækket din plæne, da det forhindrer skader på græsset, når du drejer. Nyd en imponerende vedligeholdt plæne - uden at gå på kompromis.
Intelligent AI-kamera
RCX-robotplæneklipperen navigerer sikkert og pålideligt gennem din have takket være kunstig intelligens (AI). Kameraet kan skelne mellem forskellige forhindringer og jordtyper takket være AI, hvilket betyder, at den træffer den rigtige beslutning selv i komplicerede havelandskaber. AI hjælper dig endda under installationen: Du skal blot placere RCX på plænen og lade kameraet registrere de ydre grænser for dit landskab. Det er ikke længere nødvendigt at installere et afgrænsningskabel. Det bliver ikke nemmere end det her!
Regensensor
Takket være den indbyggede regnsensor registrerer RCX straks, når det regner, og vender automatisk tilbage til ladestationen, indtil det er tørt igen. Denne indstilling kan justeres individuelt eller slås fra.
Direkte fjernbetjening
Med appen har du direkte kontrol over RCX'en. Du kan klippe enkelte områder eller manøvrere RCX til andre områder.
Intuitiv betjening
Med det klart strukturerede LCD-display kan du også styre din RCX direkte på enheden. Du kan nemt tilpasse indstillinger og klippetider og får også alle vigtige oplysninger på et øjeblik.
Ladestation
Når klippearbejdet er færdigt, eller batteriet næsten er tomt, vender RCX automatisk tilbage til ladestationen for at lade op. Så snart den er klar til brug igen, fortsætter den automatisk arbejdet, hvor den stoppede.
Juster klippehøjden individuelt
Med Kärcher RCX 6 kan du nemt indstille og justere klippehøjden mellem 2 og 10 centimeter ved hjælp af appen. På den måde har du automatisk den optimale klippehøjde til hvert område.
Læn dig tilbage, slap af og nyd en perfekt klippet græsplæne!
Den intelligente RCX 6 robotplæneklipper gør arbejdet for dig - uden afgrænsningskabel. Udstyret med GPS, RTK-antenne og AI-kamera navigerer den præcist og effektivt, også på store arealer på op til 3.000 kvadratmeter. Nyd friheden til at tilpasse klippehøjden individuelt (2-10 cm) ved hjælp af en app. RCX 6 registrerer og undgår intelligent forhindringer, beskytter kæledyr og tackler stigninger på op til 70 % takket være firehjulstrækket. Definer individuelle zoner og no-go-områder, og juster tidsplanen, køreadfærden og meget mere efter dine ønsker og behov i appen. Oplev et nyt niveau af komfort med RCX 6!
APPEN TIL UDENDØRS ROBOTTER
Via WLAN og Bluetooth kan du nemt forbinde din RCX med din smartphone ved hjælp af Outdoor Robots-appen. Drag fordel af en række funktioner samt vores eksperttips. Kärcher Outdoor Robots-appen er din nøgle til enkel og bekvem opsætning af din RCX-robotplæneklipper. Den er afgørende for installationen og guider dig gennem processen trin for trin. Download appen, opret forbindelse til din RCX, og så er du klar til at gå i gang!
Oprettelse af et kort
Med Kärcher RCX kan du lave et kort over din have på et øjeblik. Du skal blot styre RCX ved hjælp af appen og markere de ydre grænser, mens robotten skaber kortet. Alternativt registrerer RCX plænen med sit kamera og genererer kortet selvstændigt.
Optimal klippeadfærd for din græsplæne
Tilpas klippeadfærden helt efter dine ønsker og behov. Indstil f.eks. hvor meget klippesporene skal overlappe hinanden, definer klippehøjden og -retningen, eller aktiver kantklipningsfunktionen. Regnforsinkelsen kan også nemt tilpasses.
Fleksibilitet, der passer til din tidsplan
Bestem klippetiderne for Kärcher RCX i henhold til dine behov. Definer faste klippetider, eller tilpas tiderne individuelt. Med op til 2 tidsvinduer pr. dag klipper RCX din plæne, når det passer dig bedst.
Fælles brug af enheder
I appen kan du dele robotplæneklipperen med andre personer. Hvert familiemedlem kan f.eks. betjene RCX'en og tilpasse indstillingerne.
Målrettet klipning via fjernbetjening
Forvandl din smartphone til en fjernbetjening til din græsplæne! Med Kärcher RCX kan du styre robotplæneklipperen manuelt og klippe specifikke områder.