Højtryksrenser
Opdag den ultimative højtryksrenser løsning med Kärcher. Få effektiv og brugervenlig højtryksrensning til dit hjem og have med vores store udvalg af højtryksrenser og tilbehør. Vi tilbyder en bred vifte af højtryksrensere, herunder vores topmodeller Kärcher højtryksrenser K7 og Kärcher højtryksrenser K5, der begge er kendt for deres høje kvalitet og ydeevne.
Uanset dit rengøringsbehov udendørs, har vi den bedste højtryksrenser, der passer til dig og dine behov. Så tøv ikke med at vælge en Kärcher højtryksrenser til dine rengøringsbehov og oplev forskellen selv. Du kan blandt andet bruge vores højtryksrenser til at vaske din bil, cykel, terrasse, mosede haveskråninger, dine vandrestøvler, dit haveudstyr, udemøbler og meget mere.
En af fordelene ved en højtryksrenser er netop udvalget af tilbehør. Uanset hvad du har behov for, for at rengøre udendørs, finder du en Kärcher højtryksrenser, der passer til dig. Hos os får du både kvalitet og et bredt udvalg af muligheder for højtryksrensning.
Hvilken højtryksrenser skal man vælge?
Når det gælder rengøring og vedligeholdelse, kan man altid stole på vores højtryksrenser. Men det er ikke alt, de kan tilbyde. Et usædvanligt kompakt design? Eller et let, komfortabelt, bærbart og ledningsfrit design? Hver produktserie har sine egne styrker. Perfekt afstemt til individuelle krav.
Alle højtryksrensere har sine egne styrker. Perfekt indstillet til individuelle behov. Uanset hvad du leder efter, vil vores højtryksrensere have deres egne styrker og være perfekt indstillet til dine individuelle behov. Med en Kärcher højtryksrenser er du garanteret effektiv og problemfri rengøring hver gang.
Smart Control
Denne model højtryksrenser kan klare enhver opgave. Med integration af Home & Garden appen, Bluetooth og smarte udstyrsdetaljer som Smart Control udløserpistolen og 3-i-1 multi jet sprøjtelansen.
Power Control
Skånsom og effektiv rengøring har aldrig været nemmere med en god dosis kraft, støtten fra Home & Garden appen og stærke enheder, såsom Power Control-pistolen med display eller Vario Power sprøjtelansen.
Standard
Alt, hvad du har brug for til effektiv rengøring: enkel betjening, kraft nok til mange forskellige rengøringsopgaver og smarte opbevaringsmuligheder til det medfølgende tilbehør.
Classic
Brugere, der kan lide kompakte og bærbare ting, vil finde deres perfekte hjælper her. Minimalt pladsbehov, nem at opbevare og altid hurtig til at komme i gang med arbejdet. Med smart, integreret slangeopbevaring.
Battery
Til steder, hvor der ikke er adgang til en stikkontakt. Ledningsfri, praktisk, mobil og fleksibel. Og med masser af kraft, når du har brug for det.
Hvad er den bedste højtryksrenser?
Med Kärchers højtryksrenser er du altid godt klædt på til enhver rengøringsudfordring. Alle vores højtryksrensere er udstyret med smarte detaljer som f.eks. Smart Control-spraypistolen, 3-i-1 Multi Jet-spraylansen og et innovativt rengøringssystem, der gør rengøringen til en leg. Uanset om du skal fjerne snavs og alger fra terrassen, vaske bilen eller rense dine havemøbler, så står du stærkt med en højtryksrenser fra Kärcher.
Kärchers højtryksrenser kommer med funktioner, der gør ethvert rengøringsarbejde meget mere effektivt.
- Ved at dreje på 3-i-1 Multi Jet-spraylansen kan forskellige spraytyper vælges mens du er i gang, så du kan arbejde uden at skulle skifte spraylansen.
- Den trykindstilling der er bedst egnet til den givne rengøringsopgave er angivet med symboler på 3-i-1 Multi Jet-spraylansen.
- Forskellige trykniveauerne kan let vælges ved hjælp af +/– knapperne på sprøjtepistolen eller overføres fra Kärcher Home & Garden-appen med vores Smart Control-modeller.
- Vaskemiddelmængden kan også vælges via sprøjtepistolen og reguleres ved hjælp af +/– knapperne eller appen.
- LCD-display’et viser hele tiden det valgte trykniveau, så du altid er i fuld kontrol.
Sådan forbinder du din sprøjtepistol til din højtryksrenser
Sådan forbinder du nemt og hurtigt din sprøjtepistol til din Kärcher højtryksrenser fra Smart Control- eller Full Control-serien. Læs mere her »
Den første app-forbundne højtryksrenser nogensinde
Hvad nytter det at have masser af styrke, hvis det ikke også er smart? Ingenting!
Det er grunden til, at Smart Control-højtryksrensere ikke bare er virkelig kraftfulde, men også kommer med en enorm mængde Kärcher-ekspertise via tilknytningen til Home & Garden-appen. Kärchers Smart Control-højtryksrensere er de første smarte app-tilsluttede højtryksrensere nogensinde.
Det er let at tilslutte Smart Control-højtryksrenseren til Kärcher Home & Garden-appen på din smartphone – og gøre rengøringen endnu nemmere og mere effektiv. Du forbinder din Smart Control-højtryksrenser med appen via Bluetooth.
Med appen har du altid en Kärcher rengøringsekspert lige ved hånden. Her kan du få praktiske tips og tricks til mange rengøringssituationer og rengøringsgenstande. Du kan fx få råd til at finde det optimale trykniveau for den genstand, der skal rengøres.
Applikationskonsulent
Applikationskonsulenten i appen giver praktiske tips og tricks til mange rengøringssituationer og rengøringsgenstande, såsom det optimale trykniveau for den genstand, der skal rengøres, og sender den korrekte indstilling til enheden.
Boost mode
Smart Control enhederne har en Boost tilstand for ekstra kraft. I 30 sekunder påføres et større tryk, hvilket betyder, at selv mere genstridigt snavs ikke længere er et problem. Boost-tilstanden kan aktiveres via aftrækkerpistolen eller appen.
Alt, hvad du har brug for
Med smarte udstyrsdetaljer som Smart Control aftrækkerpistol, 3-i-1 multistrålesprøjtelanse og Plug 'n' Clean vaskemiddelsystem kan du tage imod enhver ny rengøringsudfordring med sindsro.
Fordele ved at bruge en højtryksrenser
Hvordan fungerer en højtryksrenser?
Trykket i vandforsyningen til en normal husholdning kan være op til 4 bar. Det er det vandtryk, der kan komme ud af vandhanen eller en haveslange, når vi skruer helt op for vandtilførslen.
Med en højtryksrenser er det muligt at få et vandtryk på helt op til 180 bar.
Når vand transporteres til en højtryksrenser vil det passere gennem en boosterpumpe, der genererer et vandtryk på op til 180 bar. Vandet skubbes ud gennem en lille højtryksdyse som giver en koncentreret stråle, der har en høj rengøringseffekt.
Det høje vandtryk sikrer en effektiv rengøring ved brug af langt mindre vand – det er effektivt.
Et godt valg for både miljø og din pengepung
Højtryksrenserne i klasserne K 4 – K 7 kan betjenes ved hjælp af en alternativ vandkilde.
Det betyder, at de kan trække vand fra ethvert tilgængeligt vandreservoir f.eks. en vandtønde. Det gør det muligt at bruge højtryksrenseren under perioder med tørke og sparer dyrt drikkevand samtidig med, at det skåner miljøet.
Endnu en fordel er, at højtryksrenseren giver langt større fleksibilitet og øger din arbejdsradius, fordi du ikke er afhængig af almindelig vandforsyning fx via haveslangen.
Designet til maksimal effektivitet
Kärcher har perfektioneret højtryksrensningen i over 60 år og skaber stadigvæk omtale på grund af førsteklasses innovationer.
Over 1.300 patenter og registrerede designs vidner om opfindsomhed og gør Kärcher til en af de bedste i verden. Samtidig er der konstant fokus på dine behov som kunde.
Særdeles kraftfuld
Den roterende højtryksstråle kombinerer punktstrålens kraft med fladstrålens arealkapacitet.
Takket være den patenterede dyse-teknologi præsterer Kärchers rotojet bedre i en sammenligning med konkurrenternes. Det sikrer dig en hurtigere og mere effektiv rengøring på grund af den maksimale anslagskraft.
Højtryksrenser Power Control
Sådan ser moderne højtryksrensning ud
Når du gør rent, har du brug for den rigtige teknologi. Og enhederne i Power Control serien tilbyder masser af det. Fuld kraft, smarte tips og stærkt tilbehør. Som for eksempel Power Control aftrækkerpistolen, der viser det indstillede tryk direkte på displayet, og som nemt kan skifte fra tryktilstand til rengøringsmiddeltilstand ved at dreje sprøjtelansen. Eller Home & Garden appen, der viser dig, hvilken teknologi der vil gøre din højtryksrenser endnu mere skånsom og effektiv.
HØJTRYKSRENSER MED SMART CONTROL FRA KÄRCHER
Højtryksrenser i Standard Serien
Den nye standard
Højtryksrenser i vores Standard serie er lige så funktionelle og fokuserede på det væsentlige, som deres rene linjer antyder. Serien omfatter enheder, der opfylder alle krav, fra lette og kompakte til dem, der er nye inden for højtryksrensning, til højeffektmodeller med vandkølede motorer til krævende rengøringsopgaver. Det betyder, at alle kan opleve WOW-faktoren.
Højtryksrenser i Classic serien
Classic højtryksrenser: Simpelthen kraftfuld
Vores Classic højtryksrenser er beviset på, at man ikke behøver at være stor for at opnå store ting. Disse modeller gør ganske enkelt, hvad de skal - de gør utroligt godt rent. For at sikre, at de gør det, er de designet så smart og kompakt, at de kan transporteres hen, hvor du har brug for dem, og samtidig opbevares på en meget pladsbesparende måde - uanset om det er i bagagerummet på bilen eller på en hylde i kælderen, når arbejdet er gjort. Og så er de utroligt nemme at bruge. Kort sagt, de perfekte højtryksrenser til alle, der bare gerne vil gøre rent med højt tryk.
Batteridrevne Højtryksrenser
Batteridrevne højtryksrenser: Langt væk fra stikkontakten. Helt tæt på jorden.
Skinnende selv uden elektricitet: Den batteridrevne højtryksrenser til mange forskellige anvendelsesområder som små biler, motorcykler, cykler, både og andre små rengøringsopgaver i hjemmet. Takket være en batteridriftstid på op til 14 minutter kan du rengøre helt uafhængigt af en strømforbindelse. Mens du gør rent, viser højtrykspistolens analoge display altid den valgte tilstand.
Mobil rengøring med højtryksrenser
Brug for lidt mere mobilitet? Med Kärchers praktiske lav- og mellemtryksrensere kan du fjerne snavset på stedet i stedet for at tage det med hjem. Med et batteri og en vandtank eller sugeslange er vores løsninger helt uafhængige af vand- og strømtilslutninger.
Home & Garden App
Hvad nytter power, hvis den ikke er smart? Overhovedet ikke! Det er derfor, Smart Control seriens enheder ikke bare er virkelig kraftfulde, men også kommer med en enorm mængde Kärcher-ekspertise. Via Bluetooth kan du nemt forbinde din Smart Control højtryksrenser med din smartphone ved hjælp af Home & Garden appen. Og med tips fra vores eksperter kan du bringe WOW tilbage til ting, du sjældent gør rent eller gør rent for første gang - præcis som en ekspert.Find ud af mere
Tilbehør og rengøringsmidler
Det hele handler om den omfattende pakke! Med den rigtige kombination af enhed, tilbehør og rengøringsmidler har selv genstridigt snavs ikke længere en chance. Det rigtige systemtilbehør øger antallet af mulige anvendelser betydeligt og gør rengøringen endnu mere effektiv, tidsbesparende og bekvem.
Tilbehør til vores højtryksrenser
Kärcher tilbyder et meget bredt udvalg af tilbehør og rengøringsmidler til din højtryksrenser. Det betyder, at vi kan løse alle dine rengøringsproblemer, uanset hvor specifikke de er. Vores tilbehør kan nemt tilsluttes enhver højtryksrenser takket være det enkle bajonetsystem.
Rengøringsmidler til højtryksrenser
Kärchers nye generation af rengøringsmidler har en imponerende og unik 3-i-1-virkningsmekanisme. Ud over den perfekte rengøringsevne tilbyder de nye allround rengøringsmidler også skånsom pleje og pålidelig beskyttelse - hvilket sparer brugerne for en masse tid og kræfter. Derudover fokuserer Kärcher endnu mere på bæredygtighed gennem brug af vedvarende og naturlige råmaterialer. Der er også det smarte flaskekoncept. Uanset om det er til docking (Plug 'n' Clean), påfyldning af vaskemiddeltanken eller som beholder til sugning via en sugeslange til vaskemiddel, er de nye vaskemidler kompatible med alle Kärchers højtryksrensere.
I vores vaskemiddelsøger kan du finde flere vaskemidler til din Kärcher højtryksrenser.
HØJTRYKSRENSER FRA KÄRCHER
Hvilken højtryksrenser er bedst?
I over 70 år har Kärcher perfektioneret kunsten at rengøre med højtryk og tilbudt kunderne en rengøringsoplevelse på næste niveau takket være kontinuerlig innovation. Der er et væld af grunde til at bruge en Kärcher højtryksrenser - tag med os til Home of WOW.
Teknologi, der bringer dig videre
Enestående ydeevne giver tids-, vand- og energibesparelser på op til 50%.
Kvalitet, du kan se og føle
Pålidelig mærkevarekvalitet, fuldt testet for korrekt funktion og ydeevne
Erfaring, der skaber tillid
Pioner og markedsleder i rengøringsbranchen
Bæredygtighed, der hjælper mennesker og miljø
Vi støtter en cirkulær økonomi og reducerer forurenende stoffer i hele værdikæden.
Produkter så varierede som de forskellige områder af dit liv
Den rigtige enhed til ethvert krav, det rigtige tilbehør til enhver anvendelse
Find ud af mere
Anvendelsesområder for højtryksrenser
Kärchers højtryksrenser er meget alsidige hjælpere i hjemmet og meget nemme at bruge. Tilslut blot apparatet til vandrøret og stikkontakten, tænd for vandhanen og højtryksrenseren, og lad rengøringen begynde! Ved at tilføje det rigtige specialtilbehør kan vores enheder blive ægte allroundere, uanset om det er til rengøring af vandløb, rør, terrasser eller tagrender - mulighederne er næsten uendelige. Typiske anvendelsesområder i hus og have er f.eks:
- Cykler
- Haveudstyr og -redskaber
- Have-, terrasse- eller altanmøbler
- Hegn og små havestier eller belægningssten
- Motorcykler og scootere
- Små biler
- Udendørstrapper og store havestier
- Mellemstore biler og stationcars
- Have- og stenmure
- Mobilhomes og sportskøretøjer
- Swimmingpools og store terrasseområder
- Hele vejen rundt om huset og facaderne
Know how: tips til rengøring af udendørsarealer
Vi har valgt nogle praktiske eksempler for at vise dig, hvordan du opnår de bedste resultater med din højtryksrenser. Vores know how sektion indeholder detaljerede tips og oplysninger om rengøring og vedligeholdelse af udendørsarealer.Kärcher know how
Højtryksrenser til tilgroede sten og mursten
Da mos ikke kun sidder i tykke lag på overfladen af pladen, men også i porerne i stenpladerne og belægningsstenene, er snavsblæseren ideel til at fjerne det. Den genererer en rotationsstråle, hvor rengøringskraften fra en koncentreret punktstråle kombineres med arealydelsen fra en flad stråle.
Højtryksrenser til bil
Forrude, lak, fælge... Køretøjer har flere overflader, som en højtryksrenser er ideel til. Regelmæssig rengøring hjælper ikke kun med at holde bilen ren, men også med at bevare dens værdi.
Højtryksrenser træterrasse
Træterrasser giver et varmt og hyggeligt udeområde til dit hjem. Organisk vækst og vejrlig kan ødelægge denne effekt. Brug af overfladerensere og de rigtige rengøringsmidler sikrer, at højtryksrensere holder træoverflader rene og holdbare over tid.
Højtryksrenser til terrassefliser
Sig farvel til skrubning! Snavs og vejrlig kan fjernes ekstremt hurtigt og effektivt fra terrassefliser af sten ved hjælp af en Kärcher højtryksrenser. Vores T-Racer og power scrubber overfladerensere er ideelle til dette formål.
Højtryksrenser til havemøbler
Få bugt med grimme pletter på havemøbler forårsaget af forurening eller fra sidste vinter med det rette tilbehør til højtryksrenseren. Ved kraftigt snavs anbefaler vi, at du bruger Kärchers vaskebørste sammen med Kärchers rengøringsmiddel.
Højtryksrenser til glasoverflader og udestuer
Med det rigtige rengøringsmiddel og tilbehør, som f.eks. den teleskopiske sprøjtelanse, har det aldrig været nemmere at rengøre glasoverflader. Fjern alt fra pollen til vejrforurening, så du får et klart udsyn på ingen tid.
Hvor mange bar skal en højtryksrenser have?
En højtryksrensers rengøringsydelse opnås gennem en kombination af vandtryk og vandmængde. Jo bedre disse to faktorer er tilpasset hinanden, desto nemmere løsnes hårdnakket snavs, og desto hurtigere kan du rengøre store overflader.
Vi deler vores maskiner op i forskellige klasser for at imødekomme de forskellige krav til rengøringen. Jo større flade, du skal rengøre, eller jo mere hårdnakket det vedhæftende snavs er, desto højere klasse anbefaler vi.
Hver ydelsesklasse fra Kärcher har forskellig vandtryksstyrke. Her kan du se, hvor mange bar hver klasse har, så du kan træffe et valg ud fra dit rengøringsbehov.
- K2 højtryksrenser går op til 110 bar
- K3 højtryksrenser går op til 120 bar
- K4 højtryksrenser går op til 130 bar
- K5 højtryksrenser går op til 145 bar
- K7 højtryksrenser går op til 180 bar
K7 Højtryksrenser
K5 Højtryksrenser
K4 Højtryksrenser
K3 Højtryksrenser
K2 Højtryksrenser
Hvad kan man bruge en højtryksrenser til?
Trykvask er den mest effektive måde at rengøre udendørs, og det er ekstremt let. Det eneste du skal gøre, er at tilslutte din enhed til vandforsyningen og stikkontakten, tænde for vandhanen, tænde for højtryksrenseren og lade det sjove rengøringsarbejde begynde.
Med matchende specialtilbehør omdannes enhederne til ægte alt-mulig-værktøjer. Uanset om det er til gårdhaver eller terrasseborde, rengøring af biler, rensning af tagrenden eller endda rengøring af skraldespande er anvendelsesmulighederne næsten ubegrænsede.
Trykket er altid størst tættest på dysen, og afstanden fra dysen til overfladen, der rengøres, skal justeres, til den er passende, for at få det perfekte rengøringsresultat. Vores praktiske eksempler viser, hvordan du kan opnå de bedste resultater med din højtryksrenser.
Kärchers højtryksrenser tilbyder den rigtige løsning til enhver rengøringsopgave
Gør dine udendørs rengøringsprojekter mere effektive – og klaret endnu hurtigere med en højtryksrenser. En højtryksrenser fra Kärcher kan klare alle rengøringsrelaterede opgaver uden problemer.
Nogle af de mere almindelige udendørs rengøringsprojekter, som de fleste familier foretager er rengøring af:
-
Græsslåmaskiner og haveværktøj
-
Havemøbler
-
Hegn og havegange
- Trapper og indgange
-
Murstens- og stenvægge
- Husfacader og indkørsler
- Svømmebassiner og store gårdhave-områder
-
Cykler
-
Motorcykler og scootere
-
Biler, lastbiler og SUV'er
-
Autocampere og terrængående køretøjer
Se nogle eksempler nedenfor på mulige overflader, som du kan rense i dybden med en højtryksvasker.
Pålidelig produktkvalitet
Som den førende udbyder leverer vi markedets mest pålidelige højtryksrensere.
I over 75 år har navnet Kärcher været garant for kvalitet og innovation. Vi fremstiller alle vores maskiner på egne fabrikker i henhold til de strengeste produktionsnormer.
Før produkterne forlader fabrikken, kontrolleres de 100% for funktion og ydelse. På den måde kan vi garantere, at du som kunde modtager produkter, der udmærker sig ved deres store effektivitet og enestående lange levetid.